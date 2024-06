Városi sportágak: Tusnády a 32. helyen áll az első napi olimpiai selejtező után

A boulder mászás selejtezőjében négy különböző típusú és nehézségű útvonalat kellett első látásra feltérképezniük és megmászniuk a versenyzőknek a rendelkezésre álló ötperces időkeret alatt, a mászások között ugyanilyen hosszú pihenőkkel. A nagy hőség ellenére sokan voltak kíváncsiak a nyitónapi selejtezőre, amelyben a sportág legjobbjai kísérelték meg egymás után begyűjteni az egy-egy útvonal legtetejének eléréséért járó 25, összességében tehát száz pontot. Tusnády – aki Sanghajban 44. lett és a hazai állomásra előzetesen azt tűzte ki magának, hogy élvezze a versenyt és mássza ki magából a maximumot – utolsó férfi versenyzőként sétált ki a mászófalhoz.

Az első útvonal tetejére háromszori nekifutás alatt sem jutott fel (9.9 pont), a másodiknál viszont két ízben is közel járt ehhez, az egyre növekvő közönség újra és újra felbuzduló biztatása mellett kétszer is megérintette a felső kapaszkodó elemet, de nem tudta mindkét kezével megragadni, amely a maximális 25 pontot jelentette volna (9.5). A harmadik, rendkívül nehéz mászásnál már mosolyogva kísérelte meg újra és újra (9.4), egy ízben még a közönség felé is kiintett még hangosabb támogatást kérve, és bár hosszan vizsgálta az utolsó megmászandó részt, ezen már nem szerzett pontot. 28.8 pontjával a 32. helyen áll a 46 fős mezőnyben.

„Tudtam élvezni ezt a napot, ilyen közönség előtt nem is volt nehéz, nagyon jó volt a hangulat, jó érzés volt ekkora tömeg előtt mászni – kezdte értékelését az MTI-nek Tusnády. – Azt, hogy kihoztam-e magamból a maximumot, majd utólag kielemzem. Bőven vannak területek, ahol még tudok fejlődni.”

Saját meglátása szerint egy lépéssel közelebb került a céljához, jobban kezelte a stresszt és kevésbé izgult. Leszögezte: nem gyakran van lehetősége ilyen hangulatban mászni, jó érzés volt ezt megtapasztalnia.

„Nagyon jó betekintés volt ez a jövőre nézve” – fűzte hozzá.

Pénteken a nehézségi mászás (lead) selejtezőjével folytatja Tusnády, a két nap eredményei alapján az első húsz jut tovább a szombati elődöntőbe. Az összetett számban a selejtező sorozatból tíz-tíz női, illetve férfi versenyző szerez párizsi kvótát.

Pénteken bemutatkozik a BXM szabadstílus park versenyszámában a 2013-ban világbajnok Kempf Zoltán is.

A sportmászás és a BMX mellett bréktáncban és gördeszkában rendeznek versenyeket a városi sportágak kvalifikációjában, melynek első állomása május közepén volt Sanghajban.