Szongoth Domán: Felszabadultan tudtam játszani, és ilyenkor jönnek ezek a dolgok

„Az ukránok elleni meccs után csak annyi volt bennem, hogy ugyanezt kell játszanom, ne rakjak terhet magamra, és igazából így is lett. Felszabadultan tudtam játszani a kazahok ellen, és ilyenkor jönnek ezek a dolgok. Sokkal jobban örültem ennek a gólnak, mégiscsak tétmeccsen, egy olimpiai selejtezőn lőttem. Most nem volt elég a győzelemhez, de remélem, máskor az lesz” – értékelt az NSO Tv-nek Szongoth Domán, aki 16 évesen került be a magyar jégkorong-válogatott olimpiai selejtezőn szereplő keretébe.

Videónkban sor- és szobatársa, a gólpasszt jegyző Terbócs István is elmondja, mit szól a pimaszul fiatal csatár teljesítményéhez, valamint mind a ketten értékelik a kazahok elleni teljesítményt, illetve azt is megtudhatjuk, mit várnak a házigazda szlovákok elleni, pénteki találkozótól.