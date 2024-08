Férfi jégkorong: nem feltartott kézzel indulnak neki a selejtezőnek

– Nyártól új beosztásban próbál tenni a gyergyószentmiklósi jégkorongért. Megszokta már a sportigazgatói pozíciót? Végső céljuk az ICEHL-szereplés?

– Ott azért még nem tartunk, rengeteg feladatunk van addig. A sportigazgatói szerepkört január végén ajánlották fel, akkor még ment a rájátszás, de már akkor azon gondolkodtam, ki legyen az utódom, hogyan rakjuk össze a felnőttcsapat szakmai stábját – mondta a Nemzeti Sportnak Szilassy Zoltán, a GYHK sportigazgatója, a magyar férfi jégkorong-válogatott edzője. – Egyelőre furcsán érzem magam az új szerepkörben, nyilván ott leszek az Erste Liga-mérkőzéseken, a felkészülési találkozókon is ott voltam. Ki kell alakítanunk a hosszú távú terveinket, ehhez pedig át kell látni mindent, nemcsak a felnőttcsapatot, hanem utánpótlást is. Újraszerveztük az utánpótlásprogramunkat, külön utakon indultunk a Székelyföldi Akadémiától, visszahoztuk a gyerekeket házon belülre. Nyilván a jó partneri viszony megmarad az akadémiával, de úgy gondoltuk, ezt meg kell lépnünk. Szerencsére az Erste Liga-együttesnél a keret majdnem 95 százalékát hosszú távú szerződés köti a klubhoz, így csak néhány változtatást hajtottunk végre. Újdonság a klub életében, hogy lesz még egy felnőttcsapatunk, az U20-as gárdánk játssza majd a román bajnokik többségét, a fejlődés egyik pillére ez lesz. A román bajnokság ezúttal hatkörös lesz, ami túl nagy terhelést jelentene egy kerettel. Az Erstében eddig öt sorral dolgoztunk, ami edzésen megnehezítette a munkát, ha mindenki egészséges volt. Az új stáb négy sorral plusz egy-két emberrel dolgozhat, ez ideális az edzés tempóját tekintve. Ha pedig lesznek hiányzók, a farmcsapatból hívnak fel játékosokat, így a házon belül versenyhelyzet jön létre, ami jó motiváció a fiataloknak.

– A napi edzésmunka nem hiányzik?

– Egyelőre nem. Augusztus tizedike óta dolgozik a csapat, de a válogatottal a nyáron kétszer is ott voltam az edzőtáborban, jégen edzettünk. Ha november környékén megkapom ugyanezt a kérdést, lehet, hogy konkrétabb választ tudok adni. Nyilván sok a változás, de közben a válogatottnál a padon leszek, így ez a része is megmaradt.

Majoross Gergely (balra) és Szilassy Zoltán között a baráti viszony és a szakmai összhang is megvan (Fotó: Nemzeti Sport)

– Három felkészülési mérkőzésen van túl a Gyergyó, két győzelem egy vereség a mérleg, a Jesenicét és az Érsekújvárt megverték, míg a Ljubljanától kikaptak. Hogyan látta az összecsapásokat?

– A felkészülés ezen szakaszában az eredmények nem számítanak még, például a Nové Zámky ellen mindkét oldalon voltak hiányzók, nálunk Sárpátki Tamás válloperáció után végzi a rehabilitációt, az olimpiai selejtezőt is kihagyja. Bár már korcsolyázik, a kontaktokat kerülnie kell, talán október vége felé vissza tud térni. Tranca Dániel keresztszalagját műteni kellett májusban, ő decemberben vagy januárban játszhat újra. A kiesők ellenére a támadójátékunk jó volt, az előnyök jól néztek ki, öt az öt ellen biztató volt a játék képe. Alapvetően két új légiósban gondolkoztunk, a csapat magja együtt maradt. Az új edzői stáb új taktikai elemeket hozott, ezekhez hozzá kell szokniuk a játékosoknak. Amikor az edzőmérkőzéseket szervezzük, alapvetően erősebb ligákból jövő csapatokkal szeretnénk játszani, a Ljubljana és az Érsekújvár abszolút megfelelt ennek a kritériumnak. A Jesenicét nem szeretnénk lebecsülni, ám az Alpesi Liga színvonala alacsonyabb; azért örültünk, hogy végül sikerült lekötnünk egy találkozót, nagyon jó volt első mérkőzésnek, fiatal, energikus csapattal találkoztunk. A Ljubljana az előző idényhez képest erősödött, az Érsekújvárt legyőztük, de messzemenő következtetéseket nem szabad levonni ebből. Ez a három mérkőzés rengeteg videóanyagot és statisztikát adott, a tanulást ilyen módon is segítették az összecsapások. Jelenleg az első alkalommal kiírt román Szuperkupára készülünk, ez lesz egyben a bukaresti csarnok avatója. A mérkőzésre három légiós nevezhető, úgyhogy a Brassó és mi is kicsit karcsúbb kerettel állunk ki. Szeretnénk megnyerni az idény első trófeáját.

– A jövő héten olimpiai selejtezőt játszik a magyar válogatott, Majoross Gergely stábjában ön is helyet kapott.

– Majoross Gergellyel és Kiss Dáviddal már annyiszor beszéltük, hogy milyen jó lenne újra együtt dolgozni. Megvan köztünk a baráti viszony és a szakmai összhang is, legutóbb öt éve, Kazah­sztánban voltunk a válogatott mellett együtt a vébén. A stáb kiegészült Tokaji Viktorral, Bartalis Balázzsal, valamint Samuli Nordman kapusedzővel. A munkát a fejlesztőtáborokkal és az utánpótlásképzési programmal már elkezdtük, erre klub- és válogatott szinten is nagy szükség lenne. Amióta a tao létezik, nyáron is van jégidő Magyarországon, így a nyárihoz hasonló edzőtáborokat könnyebben lehet megszervezni. A játékosok visszajelzései alapján is nagyon hasznosak voltak ezek az összetartások. Pozitívum, hogy az U25-ösnél idősebb válogatott játékosok is eljöttek. Fejlődésre van lehetőség, nem vagyunk elég jó atléták, nem vagyunk elég erősek az élvonalhoz képest, ezen a mindennapokban lehet javítani. A száraz munka nem megfelelő, és a lövőerőben is van lemaradásunk. A játékosoknak egyénileg is fejlődniük kell ezekben a szegmensekben, valamint a döntéshozatalok terén is. Ezekre koncentráltunk a nyáron.

– Az olimpiai selejtező előtt Ukrajnával csapnak össze vasárnap Budapesten. Mit vár attól a találkozótól?

– Nehéz felkészülési mérkőzéseket szervezni ilyen tornák előtt. Három csoport van az olimpiai selejtező döntő körében, így amelyik ország válogatottja nincs érdekelve, nincs most összetartáson. Ezt az egy meccset le tudtuk kötni, ez a javunkra kell váljon. Két utat választhatunk, éles, teljes kerettel állunk ki, vagy tesztelhetünk játékosokat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kluboknak is vannak edzőmérkőzéseik, a Fehérvár pénteken játszik a Nyitra ellen, a BJA tornára utazik. A játékosok terhelését sem szabad túlzásba vinni, de megpróbáljuk a lehetőségekből kihozni a maximumot.

– Az olimpiai kvalifikációs torna az idényrajt előtt lesz. Ez kedvezhet vagy árthat?

– Ezt nehéz megmondani, hiszen a konkurencia is készül rendesen. Nehezíti a helyzetünket, hogy az NHL és a KHL sem rajtolt még el, így a legjobbak ott lehetnek a nemzeti csapatokkal, ezért biztosan magas színvonalú torna lesz. Papíron ez csökkenti az esélyeinket, de nem feltartott kézzel megyünk Pozsonyba, meccsről meccs­re szeretnénk haladni. Ez a torna is segíti a felkészülést a tavaszi A-csoportos világbajnokságra. Dániában hét mérkőzést játszunk, az előtte való hónapokban hét vagy nyolc A-csoportos ellenféllel találkozhatunk, a selejtezőt is beleszámítva, a teljes idényre vetítve ez 15 találkozó magas szintű válogatottakkal szemben, ilyen szerintem még nem volt a magyar csapat történetében. Ezt nagyon jól kell hasznosítanunk, nem elfelejtve, hogy a magyar válogatott mindig a győzelemért lép jégre. Örülök, hogy már augusztusban ilyen mély vízbe ugorhatunk, kíváncsian várom, hogyan kezeljük a helyzetet. Az idény elején mindenhol lehetnek hullámzások, nálunk is, ezeket kell csökkenteni.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg – Norvégia), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad – Szlovákia)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor, Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders – Egyesült Államok), Horváth Alex (Ocelari Trinec – Csehország), Horváth Milán (JoKP – Finnország), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar – Svédország), Ortenszky Tamás (Winterthur – Svájc), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (BJAHC)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo – Finnország), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (BJAHC), Nemes Márton (Mora IF – Svédország) Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Lindenwood – Egyesült Államok), Sebők Balázs (Hydro Fehérvár AV19), Sofron István (BJAHC), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (JYP – Finnország)

Az olimpiai selejtező programja

Augusztus 29.:

14.00: MAGYARORSZÁG–Kazahsztán

18.00: Szlovákia–Ausztria

Augusztus 30.:

14.00: Kazahsztán–Ausztria

18.00: MAGYARORSZÁG–Szlovákia

Szeptember 1.:

14.00: MAGYARORSZÁG–Ausztria

18.00: Szlovákia–Kazahsztán