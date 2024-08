Majoross Gergely a hozzáállással maximálisan elégedett, a helyzetkihasználással kevésbé

„Az odaadással és a mentalitással száz százalékig, a teljesítménnyel is közel száz százalékig elégedett vagyok, a helyzetkihasználásokkal és az apró részletekkel kevésbé, s ennek köszönhető az, hogy vereséget szenvedtünk. A kazahok egyéni képességei lehetővé teszik, hogy viszonylag kevés helyzetből is versenyképesek legyenek. Bevallom, nem gondoltam volna, hogy mi leszünk az a csapat, amely uralja ezt a mérkőzést, viszonylag kevés időt tölt a védekező harmadban és sokkal többet a támadóban. De még csomó részletben javulnunk kell, hogy egy ilyen meccset meg is tudjunk nyerni” – mondta Majoross Gergely arra utalva, hogy a magyar válogatott a teljes meccset nézve 37:18 arányban lőtt kapura, azonban a kazahok nyertek 5–2-re.

Videónkban elmondja, milyen volt tétmeccsen irányítani a magyar válogatottat szövetségi kapitányként, valamint külön is kitér Szongoth Dománra, aki bár még csak tizenhat éves, a kazahok ellen már a második gólját lőtte a felnőttválogatottban.