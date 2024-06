Asztalitenisz: a férfiaknál a Soltvadkerti TE, a nőknél a Budaörsi SC a bajnok

CSODASZÁMBA MENT VOLNA, ha az élvonalbeli csapatbajnokságban, az Extraligában a nőknél új győztest avatnak, de mint tudjuk, a sportban csak ritkán vannak csodák. Az idén megalapításának 100. évfordulóját ünneplő Budaörsi SC asztaliteniszezői már eddig is sokat tette azért, hogy szép legyen a klub centenáriuma, hiszen megnyerték az Európa-kupát, emellett Madarász Dóra vegyes párosban kvalifikált a párizsi olimpiára, s erre még Póta Georginának is megvan az esélye. A bajnoki cím begyűjtése ezek után nem tűnt megoldhatatlan feladatnak, pláne, hogy a döntőbeli riválist, a Budapesti Erdértet ebben az idényben mind a kétszer legyőzték a budaörsiek, s nem volt ez másként a legutóbbi négy kiírás döntőjében. Nos, a sorozat nem szakadt meg, az Erdértnek még mindig várnia kell az első bajnoki címére, bár ilyen közel talán még sosem volt a sikerhez. Viszont a bravúr így is elmaradt, a budaörsi csapat sorozatban ötödször, összességében nyolcadszor szerezte meg az aranyérmet, míg a harmadik helyre a bajnoki dobogón újoncnak számító Győri AC állhatott fel.

A férfiaknál a címvédő PTE PEAC tűnt esélyesnek, ám a pécsiek számára figyelmeztető jel lehetett, hogy bár az alapszakaszban 5:2-re legyőzték a soltvadkertieket, a felsőházi rájátszásban ugyanilyen arányban kikaptak tőlük. Az aranycsata tehát izgalmasnak ígérkezett, s az is volt, s végül új bajnokot avattak: a Soltvadkert története során először szerezte meg az aranyérmet, a PTE PEAC-nak sorozatban négy első hely után ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel, míg a harmadikat a tavalyi második Celldömölk szerezte meg.

EXTRALIGA, NÉGYES DÖNTŐ

FÉRFIAK

Döntő:

Jollyvood Soltvadkerti TE–PTE PEAC Kalo-Méh I 4:2

Lei Balázs, Nemenja Djilasz–Pető Zsolt, Demeter Lehel 3:0 (9, 8, 15), Lei–Szántosi Dávid 3:1 (3, –8, 7, 9), Zoltán Zoltán–Pető 2:3 (–6, 13, –12, 14, –5), Djilasz–Demeter 0:3 (–6, –7, –9), Lei–Pető 3:1 (7, –5, 7, 8), Djilasz–Szántosi 3:1 (7, –5, 9, 9)

A 3. helyért:

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I–Komlói Bányász 4:1

Jakab János, Huzsvár Erik–Sabján Gergely, Wei Chenyu 3:1 (10, –10, 7, 8), Jakab–Wei Chenyu 3:1 (–10, 15, 2, 10), Baranyai Domonkos–Sabján 2:3 (–9, 8, 9, –6, –4), Huzsvár–Szita Márton 3:2 (6, 12, –8, –6, 6), Jakab–Sabján 3:0 (5, 8, 3)

NŐK

Döntő:

SH-ITB Budaörsi SC–Budapesti Erdért SE 4:3

Madarász Dóra, Fazekas Mária–Nagyváradi Mercédesz, Ambrus Krisztina 1:3 (–3, –7, 9, –5), Aneta Makszuti–Nagyváradi 2:3 (9, –10, –9, 5, –8), Póta Georgina–Balogh Kira 3:0 (3, 9, 3), Dari Helga–Ambrus 3:0 (9, 9, 13), Póta–Nagyváradi 2:3 (–9, 6, –7, 6, –1), Makszuti–Ambrus 3:2 (–7, 10, 7, –8, 8), Dari–Balogh 3:0 (8, 5, 8)

A 3. helyért:

Győri AC–Kiskunmajsai AC 4:3

Bálint Bernadett, Szvitacs Alexa–Fenyvesi Zsófia, Ambrus Tímea 2:3 (–5, 7, –8, 9, –10), Szvitacs–Ambrus 3:0 (8, 5, 7), Bálint–Tanács Nóra 3:0 (2, 8, 4), Barcsai Sophie–Fenyvesi 0:3 (–8, –13, –8), Bálint–Ambrus 3:1 (–9, 4, 10, 13), Szvitacs–Fenyvesi 2:3 (–9, 9, 7, –9, –3), Barcsai–Volentics Anna 3:0 (8, 6, 6)