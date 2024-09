Talmácsi Gábor: Nem az az erős, aki nem esik el, hanem aki fel tud állni

– Az elmúlt másfél évtizedben számos kísérlet történt arra, hogy Magyarországra hozzák a MotoGP-t. Miért csak most sikerült?

– Azt mondják, a jó munkához idő kell. Ez persze csak vicc, hiszen ebben az esetben nem erről van szó. Sokkal inkább arról, hogy menet közben rengeteg olyan külső tényező jött közbe, ami hátráltatta a folyamatot, gondolok itt a koronavírus-járványra vagy a szomszédban zajló háborúra, ezek mind-mind befolyásolták a tervezett ütemezést. Tény, hogy sok mindenen keresztülment ez a projekt – mondta a Nemzeti Sportnak Talmácsi Gábor, aki 2007-ben világbajnoki címet szerzett a 125 köbcentis kategóriában, és azóta is a sportág arca hazánkban.



– Ön milyen régóta dolgozik azért, hogy hazánk MotoGP-futamot rendezzen?

– Már aktív sportolóként is volt egy vízióm, hogy mit tudnék tenni, mit tudnék visszaadni az országnak és a sportágnak abból, amit kaptam tőle. Én is feltettem magamnak a kérdést, a visszavonulása után mit tehet egy sportoló, és úgy láttam, például azt, hogy azért dolgozik, hogy egy ilyen nagyszabású eseményt idehozzanak, ezzel segítve a magyar sportnak, a magyar fiataloknak, az utánpótlásnak és természetesen minden hétköznapi motorosnak is. Mert ebbe beletartozik sok mindenki, például tudom, hogy akkoriban, amikor a világbajnoki címért küzdöttem, a kereskedőknek is jól ment a motoreladás. De egy évről évre megvalósuló sportesemény, ami egy turisztikai attrakció, jobban erősíti az ország gazdasági pilléreit, és jót tesz az ország­imázsnak is.



– Miért a balatoni régiót választották?

– Egyrészt, mert ez nekünk a magyar tenger, nagyon népszerű hely, és most minden összeállt. Van egy Balaton melletti versenypályánk, ami be tudja fogadni az eseményt a szükséges kiegészítésekkel, kellett, hogy a HUMDA felkarolja a kezdeményezést, és a sportági szövetség is aktívan támogatta az ügyet. A MotoGP és a Superbike jogtulajdonosa, a Dorna Sports továbbra is családtagként kezel minket, egyrészt az eredmények, másrészt a személyem miatt is, és ez így mostanra állhatott össze.



– Az elmúlt tizenöt évben nem mindig volt rózsás egy jövőbeli magyar MotoGP-futam helyzete, rengeteg nehézség vetődött fel. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezte, nem fog sikerülni?

– Nagyon sok ilyen pillanat volt. De emberek vagyunk, a vízió és a hozzá tartozó motiváció folyamatosan változhat. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül, de többek között a kitartást megtanultam a sporttól. Sok idő kellett ahhoz, hogy jó csapathoz szerződjek, hogy jó motort kapjak és úgy megtanuljak versenyezni, hogy esélyem legyen a világbajnoki címre. Ez a folyamat nagyon is emberi, én is azt gondolom, hogy nem az az erős, aki nem esik el, hanem aki fel tud állni. Ez a motorsportban és az üzleti életben is így van. Az, hogy a MotoGP-t sikerült végre hazánkba hozni, nagy mérföldkő, de nagyon sok munka van még hátra a jövő augusztusi futamig.



– Motorral végigment már a versenypályán?

– Igen, de nem versenytempóban, gyorsan csak autóval mentem rajta végig, a jelenlegi nyomvonal motorral nem is lenne biztonságos, ezért is kell hozzátoldani, növelni a bukótereket és módosítani a nyomvonalat. Nagyon fontos, hogy nem átalakításról van szó, hanem hozzáadásról, a legtöbb versenypálya egyébként évről évre végez ilyen kiegészítéseket, legutóbb például a Red Bull Ring. Előírás, hogy a bukózónának milyen legyen a dőlése és a minősége, mekkora legyen a sóderágy, mennyi az aszfaltos terület, mindez nagyon-nagyon összetett. Vagy ott vannak az új szabálymódosítások, amiket a nemzetközi szövetség előír, és amelyekhez alkalmazkodni kell, a Balaton Park Circuit pedig a legújabb szabálymódosítások alapján frissül, ami lehetővé teszi, hogy a motorosok teljesen biztonságosan tudjanak majd versenyezni.



– Csaknem húsz éve azért is lett annyira népszerű a motorsport hazánkban, mert ön a legrangosabb sorozatban a világbajnoki címért versenyzett. Egy kiemelkedő magyar induló biztosan kell majd, hogy a sportág hasonlóan kedvelt legyen a jövőben is. Ön szerint mikor lehet ilyen versenyzőnk?

– Erre tényekkel tudok válaszolni. Itt van Görbe Soma és Farkas Kevin, akik versenyeztek a Red Bull Rookies Cupban, ami a MotoGP betétfutama. Farkas Kevin idén indul a JuniorGP-n is, ami már Moto3-as motor, csak tizennyolc év alattiak versenyeznek. Ha minden jól megy, Kevin jövőre szabadkártyával akár már tudna is itt indulni, két év múlva pedig állandó résztvevőként ott lehetne a mezőnyben. És dolgozunk azon, hogy a Road to MotoGP programban több olyan versenyzőnk is legyen, aki a magyar színeket képviseli. A Superbike-sorozatban több olyan motorosunk is van, aki könnyebben be tud lépni az elitkategóriába. Nemrég létrejött a Hungarian Endurance Racing Team, amelyben már most akad négy-öt nagyon jó tempót diktáló magyar versenyző, őket folyamatosan monitorozzuk és képezzük. Úgy látom, itt van egy nagyon ügyes, tehetséges generáció, de dolgozni kell azon, hogy még több gyerekhez jusson el a motorsport és a motorozás szeretete.



– Tudna erre példát is mondani?

– Az elmúlt két évben a csapatommal egy közlekedésbiztonsági tréning keretein belül ötezer gyereknek tanítottam meg a motorozás alapjait. És ha hazánkban lesz egy ilyen világesemény, mint a gyorsaságimotoros Magyar Nagydíj, amire, mondjuk, kilátogat egy család, ahol van egy öt-hat éves forma kisgyerek, aki beleszeret a sportágba, na, ilyenekből lesznek majd az utánpótlás-versenyzőink. Emlékszünk, Brnóba annak idején több tízezren indultak útnak itthonról, hogy megnézzék a versenyemet, van tapasztalatunk, hogy egy ilyen nagy sportesemény milyen hatással van a társadalomra.