Ismételt a Ferrari, újabb klasszikus Le Mans-i 24 órást nyert meg

Szombaton 16 órakor több mint egy tucat korábbi F1-es pilótával a mezőnyében rajtolt el a klasszikus viadal, amelynek hibrid autókat felvonultató csúcskategóriájában több márka is valós győzelmi eséllyel indult. Közülük azonban a többek között Mick Schumachert is a soraiban tudó Alpine autói az éjszakát sem érték meg, a viadal korai szakaszában kiestek műszaki hiba miatt.

A változékony, esős időjárás és balesetek miatt összesen több mint hat órán át a pályán volt a biztonsági autó, így senki sem tudott nagyon elszakadni a többiektől, a Toyota, a tavalyi győztes Ferrari, a Cadillac és a Porsche autói csatáztak az élen, még másfél órával a vége előtt is 20 másodpercen belül volt a négy márka egy-egy egysége az első négy helyen.

Az utolsó órákban többször is eleredt az eső, ami a bokszutcában okozott kavarodást, a szoros verseny miatt egy-egy lassú kerékcserének is fokozott jelentősége volt, ami azért nem feltétlenül jellemző egy 24 órás versenyre. Az utolsó óra a Ferrari 50-es rajtszámú egysége számára alakult igazán jól, a dán Nicklas Nielsen elhúzott az őt üldöző két Toyotától, a többiek pedig még inkább lemaradtak. A hajrában újból eleredő esőben a dán is alig tudta a csúszós aszfalton tartani a piros-sárga Ferrari 499P-t, amelyen a spanyol Miguel Molinával és az olasz Antonio Fuocóval osztozott a 24 óra alatt.

A három éve a GTE Amatőr kategóriában már Le Mans-i 24 órást nyerő Nielsen végül megőrizte közel félperces előnyét a 7-es rajtszámú Toyotával (Kobajasi Kamui, José María López, Nyck de Vries japán, argentin, holland trió) szemben. A harmadik helyen a Ferrari másik gyári egysége végzett James Calado (brit), Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi (olaszok) felállásban.