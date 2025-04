Bognár Erika és Szenttamási Róza is ötödik a birkózó Eb-n

Ahogyan azt szerdán megírtuk, az Eb-ötödik, U23-as Eb-harmadik Szenttamási Róza (55 kg) legyőzte a fehéroroszok U23-as Eb-ötödik helyezettjét, Alekszandra Bulavát, majd a negyeddöntőben kikapott a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes Tatiana Debientől. A francia hölgy a döntőért nagyon simán megverte a moldovaiak olimpikonját, a vb-harmadik, Eb-második Mariana Dragutant, ezzel biztossá vált, hogy a Csepel TC-KIMBA kiválósága szőnyegre léphet csütörtök este a harmadik helyért, Dragutannal szemben az X-Bionic Sportközpontban.

A két sportoló találkozott már egymással, a tavalyi Polyák Imre–Varga János-emlékversenyen Budapesten, akkor Szenttamási nyert, tussal. És most is remekül kezdett, mögé kerüléssel 2:0-s vezetést szerzett. Úgy tűnt, kézben tartja az eseményeket, ám az első menet végén húzásba ragadt bele (2:2), tizenöt másodperc volt hátra, néhány pillanatig a hátán ragadt, a vezetőbíró le akarta ütni a tust, amikor Szenttamási hatalmas hidalást mutatott be, s ezt tartotta addig, amíg lepörgött az óra – maradjunk annyiban, jókor jött a dudaszó...

A moldovaiak challenge-et kértek, elveszítették, ezzel az előny újra itt (3:2). Szenttamási kitolta Dragutant (4:2), majd visszakapta (4:3). Jobban mozgott a magyar, egészen négy és fél percig, amikor láthatóan nagyon elfáradt. Feltehetően ennek lett az eredménye, hogy bebillentették (4:5). Szenttamási mindent megtett, hajszálra volt attól, hogy mögé kerüléssel fordítson, ám Dragutan újabb húzással beállította a 7:4-es végeredményt. Szenttamási Rózának tehát be kellett érnie az 5. helyezéssel.

A folytatásban Eb-ezüstérmesünkért Bognár Erikáért (59 kg) is a bronzmérkőzésen szoríthattunk, ő az U20-as világ- és Európa-bajnok, U23-as vb-harmadik, s Eb-második ukrán Alina Filipoviccsal mérte össze a tudását.

Nagyon óvatosan birkóztak egymással a hölgyek, Bognár az első menetben passzivitási ponttal előnyhöz jutott, a második felvonásban ugyanezzel egyenlített Filipovics, viszont jobban ment előre nála a magyar, ezért ismét elrendelték az ukránnal szemben a harminc másodperces aktivitási időt, ez alatt sem tudott akciózni, így 2:1-re Bognár vezetett. Fél perc maradt, amikor Filipovics sikeres kétpontos levitelt hajtott végre, s hiába hajtotta meg az utolsó másodperceket a Vasas birkózója, nem tudott akciózni – Bognár Erika így 3:2-es vereséget szenvedett, hajszállal, de ő is lecsúszott a dobogóról.

„Mindkét lány jól birkózott tegnap és a ma is. Egy-egy nüansz döntött, sajnos az ellenfelek javára. Nem tudok mást mondani, nagyon bosszant az egész, mindkét meccs rendkívül közel volt” – fogalmazott Martin Gábor, a női válogatott szövetségi kapitánya a helyszínen.

Délután az is kiderült, hogy a csütörtökön bemutatkozott sportolóink közül Elekes Enikő (65 kg) a bronzmérkőzésen léphet szőnyegre péntek este (az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, háromszoros Eb-győztes ukrán Irina Koljadenkóval birkózik), Szabó Nikolett (62 kg) a vigaszágon folytathatja, Eb-harmadik helyezettünk, Dollák Tamara (57 kg) viszont kiesett.

„Elég hektikusan alakultak a dolgok. Enikő jól birkózott, megkeserítette kicsit Ringaci életét, aki klasszisa ennek a súlycsoportnak. Pénteken a harmadik helyért küzdhet, bízom benne, hogy jó meccset láthatunk – így Martin Gábor. – Szabó Niki a világ- és Európa-bajnok bolgár Dudovával találkozik reggel. Idén már találkoztak néhányszor, volt jobb és rosszabb mérkőzésük is, arra számítok, hogy Niki is megpróbál mindent beletenni, és kihozza magából a maximumot.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SOMORJA

Csütörtök

Női birkózás

55 kg. A 3. helyért: Dragutan (moldovai)–Szenttamási Róza 7:4

59 kg. A 3. helyért: Filipovics (ukrán)–Bognár Erika 3:2

KORÁBBAN

57 kg. Negyeddöntő: Vinnik (ukrán)–Dollák Tamara 12:3

62 kg. Nyolcaddöntő: Bondar (ukrán)–Szabó Nikolett 10:0

65 kg: Selejtező: Elekes Enikő–Szazikina (független egyéni induló, fehérorosz) 8:2. Negyeddöntő: Ringaci (moldovai)–Elekes 2:2-nél tus

A versenynap dobogósai és magyar helyezései

50 kg. Európa-bajnok: Okszana Livacs (Ukrajna), 2. Evin Demirhan (Törökország), 3. Nadezsda Szokolova (független egyéni induló, orosz) és Natalija Varakina (f. e. i., fehérorosz).

55 kg. Eb: Jekatyerina Verbina (f. e. i., orosz), Tatiana Debien (Franciaország), 3. Olekszanda Homenec (Ukrajna) és Mariana Dragutan (Moldovai), 5. Szenttamási Róza.

59 kg. Eb: Anasztaszija Szigyelnyikova (f. e. i., orosz), 2. Bediha Gün (Törökország), 3. Alina Filipovics (Ukrajna) és Aurora Russo (Olaszország).

68 kg. Eb: Alina Saucsuk (f. e. i., fehérorosz), 2. Katerina Zelenih (Ukrajna), 3. Buse Tosun (Törökország) és Adéla Hanzlícková (Csehország), ...8. Szabados Noémi.

76 kg. Eb: Anasztaszija Alpjejeva (Ukrajna), Yasemin Adar (Törökország),3. Martina Künz (Ausztria) és Anasztaszija Zimjankova (f. e. i., fehérorosz)