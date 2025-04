Elekes pontért érkezett a birkózó Eb-re, bronzmeccses lehet

– Tök jól kezdett Ringaci ellen! Mi történt? Hogy került végül a hátára?

– Nem tudom! De hagyjuk ki a képletből, hogy világ- és Európa-bajnokkal birkóztam! Kicsit én is megijedtem akkor, amikor tushelyzetbe tudtam borítani. Hogy utána, mi történt, esküszöm, fogalmam sincs. Sajnos történik ilyen, nem rossz birkózótól kaptam ki, aki alapvetően nagyon flegmán, erőből állt hozzám, emiatt is tudtam meglepni. Ez volt elsősorban a célom, hogy nyomot hagyjak, nyertem egy meccset, szóval sikerült – mondta mosolyogva Elekes Enikő a helyszínen. – Remekül mozgott Szazikina ellen a selejtezőben!

– Nem ismertem ezt a lányt, erős volt. Kiválóan sikerült a fogyásom, jól mozogtam, a bemelegítéssel sem volt probléma, szóval azt éreztem, minden adott a sikerhez. Amit elképzeltem, azt sikerült megvalósítanom, már túlteljesítettem az elvárásaimat: hoztam egy meccset és kiváló birkózón csináltam két pontot. Nem mondom azt, hogy elégedett vagyok, de nincs okom búslakodni, pozitívan látom a helyzetet. – Irina Ringaci az ukrán klasszissal, Irina Koljadenkóval birkózik az elődöntőben. Mire számít?

– Mindketten kiváló versenyzők, az ukránnak olimpiai érme is van. De én úgy látom, hogy most Ringaci van jobb formában. Nagyon szeretnék még birkózni, szóval szurkolok neki! Aztán alakul, ahogy alakulnia kell – bárhogy is, amiért jöttem, elértem, ezért boldog vagyok.