Szilvássy Erik: Nekem is célom a Los Angeles-i olimpia

A 29 éves magyar birkózó szerint a tiranai nem olimpiai súlycsoportok világbajnokságán nyert ezüstérme visszaigazolás, hogy jó úton halad, és nagy erőt adott számára az utolsó olimpiai ciklusra. Felidézte, hogy a felkészülés alatt ezúttal a lehető legtöbbre törekedett az edzéseken, ami talán a legutóbbi öt évben hiányzott belőle.

„Két évig még maradni szeretnék a 82 kilóban, utána azonban vissza szeretnék térni 87-be, megküzdeni a címeres mezért, mert nekem is célom a Los Angeles-i olimpia. Ez lesz az utolsó nagy dobásom, és ezért mindent meg szeretnék tenni” – mondta Szilvássy Erik a hazai szövetség Youtube-csatornáján a fővárosi Körcsarnokban, ahol az új szövetségi kapitány, Lőrincz Viktor az edzés előtt ismertette a csapattal a következő négy év terveit.

„Sok újítás lesz benne, aminek nagyon örülünk, és reméljük, hogy működni fog a közeljövőben. Egy-két helyen a klubedzőket is be fogjuk vonni a munkába, az idősebb versenyzőknek pedig egyéni dolgaik is lesznek. Szerintem eredményes négy év elé nézünk” – tette hozzá a Csepeli BC sportolója, aki azzal zárta gondolatait, hogy reményei szerint négy év múlva felállhat Los Angelesben az olimpiai dobogóra.