Szemlét tartott Budapesten az UEFA a BL-döntő miatt

Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó-szövetség szóvivője az M4 Sportnak nyilatkozva úgy fogalmazott: az UEFA természetesen már ismeri a mérkőzésnek otthont adó Puskás Arénát, de az is fontos, hogy szakemberei megismerjék a finálé köré szerveződő fesztivál lehetséges helyszíneit, a magyar főváros kiemelt turisztikai központjait. A szóvivő emlékeztetett, hogy az MLSZ korábban sikeresen rendezte meg az Európai Szuperkupát, az Európa-liga 2023-as döntőjét, és társrendezője volt az Európa-bajnokságnak.

„A Bajnokok Ligája-döntő egy olyan mérkőzés, amelyre az egész világon odafigyelnek, méreteiben még az El-döntőnél is sokkal nagyobb. Mindenből több kell, mindenből nagyobb kell, ennek megvalósítására készül most a szervezőbizottság” – mondta Sipos Jenő, hozzátéve, hogy maga a stadion már százszázalékosan készen áll a döntő megrendezésére, a munka fókuszában most a kísérő programok állnak. A hírek szerint a szurkolói zóna és a fesztivál helyszínei között lehet a Műegyetem Rakpart, a Hősök tere és a Városliget is, de erről később dönt az UEFA.

Szabó Vilmos, az MLSZ eseményszervezési osztályvezetője az M4 Sportnak elárulta: a helyszínbejárások során több volt a pozitív, mint a negatív észrevétel az európai szövetség képviselőnek részéről, és szerinte hamarosan döntés születhet ebben a kérdésben. A következő UEFA-látogatás augusztusra várható – tette hozzá, kérdésre válaszolva pedig azt mondta: nagyságrendileg mintegy 450 ezer embert várnak a döntő köré szerveződő háromnapos fesztiválra.