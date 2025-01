Tizennyolc csatatér – Bodnár Zalán jegyzete

Leszámítva azt, hogy a meccsszám növelésével járt, mint mostanában minden sportreform, nekem tetszik a labdarúgó Bajnokok Ligája új lebonyolítási formátuma. Korábban a csoportkör utolsó egy-két fordulója általában unalomba fulladt, hiszen a nagycsapatok hamar biztossá tették a továbbjutásukat, most viszont az sem mindegy, hányadik helyen végez egy-egy csapat az alapszakasz tabelláján, mert attól függően kap a kieséses rendszerben könnyebb vagy nehezebb ellenfelet. Az a változtatás is az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA) igazolta, hogy az első kalapos kiemelt topkluboknak is meg kell mérkőzniük másik két naggyal, mint ahogy a negyedik kalapos „kicsik” is játszhatnak két másik „kicsivel”. Több volt az izgalom, több volt a jó összecsapás, és a gól is jóval több volt a korábbiakhoz képest, mert az együttesek hamar ráébredtek: ebben a szisztémában a gólkülönbségnek kiemelten fontos szerepe lehet.

Lehet, hogy csak idei specifikum, és többször nem fordul elő, de úgy kanyarodunk rá az utolsó fordulóra – amelyben az izgalmakat növelendő, bár nem túl lapzártabarát módra mind a tizennyolc meccset egy napon, ugyanabban az időben rendezik –, hogy vannak még nagycsapatok, amelyeknek izgulniuk kell, és lehet, hogy be sem jutnak a huszonnégy közé. Veszélyben van még a Manchester City vagy a PSG februári szereplése is, előbbi nincs is a továbbjutók között. Erre vajon ki fogadott volna szeptemberben? Vagy arra, hogy a Bayern München és a Real Madrid ilyenkor csak a tizenötödik, illetve tizenhatodik helyen áll?

Elképesztő az is, hogy az utolsó forduló előtt a harmadik helyen álló Arsenal és a tizenharmadik Brest között mindössze három pont a különbség. Mind a kétmeccsnyi pihenővel jutalmazott legjobb nyolc, mind a folytatás lehetőségét jelentő huszonnégy közé kerülésért olyan sok együttes van még versenyben, hogy matematikus kell hozzá, aki a pontos számot meg tudja mondani. Vagy például a huszadik helyen álló Bruges papíron még lehet tizedik is, de ha kikap a Manchester Citytől, szinte biztosan kiesik már most.

Egyelőre nem is tudom, mi alapján és melyik mérkőzés(ek)re figyelek, figyelünk szerda este kilenc órától – csak az biztos, hogy kapkodjuk majd a fejünket a tizennyolc csatatér között.