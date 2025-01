BL: egyszerre 18 meccsen dől el, melyik 24 csapat marad életben

A csapat és Erling Haaland javuló formájában bízhat a City

Élet-halál harcot kell vívnia a továbbjutásért a Manchester Citynek az FC Bruges ellen – az elmúlt hetekben a bajnoki forma javult, Erling Haaland is újra gólokat szerez, Josep Guardiola pedig nem aggódik.

Kedvező helyzetben a Bruges, mégis bajba kerülhet A belga sportsajtó számolgat, már nem annyira biztos az FC Bruges rájátszásba jutásában, mint az előző fordulót megelőzően. A Celtic elleni vereség, valamint a Paris Saint-Germain visszakapaszkodása ugyanis azt jelenti, hogy a legrosszabb forgatókönyv alapján vonal alá kerülhet a csapat. A Sporza kiemeli, ha nem kap ki szerda este, nincs baj, viszont győzelme esetén a City megelőzi, a Sporting és a Benfica már döntetlennel elé ugrana jobb gólkülönbsége révén, és ha a jelenleg szintén a mögötte elhelyezkedő Stuttgart és PSG is megosztozik a pontokon, a bruges-i együttes kicsúszik a huszonnégyből.

Elképzelhetetlennek tűnt az idény elején, hogy egy olyan kimagasló klub, mint a Manchester City, ekkora slamasztikába kerüljön a Bajnokok Ligájában. A 2023-as győztes és Josep Guardiola kilencéves regnálása idején szinte mindig esélyesként rajthoz álló manchesteriek október óta tartó vesszőfutásuk miatt győzelmi kényszerben lépnek pályára az alapszakasz utolsó fordulójában az FC Bruges ellen. Vereség és döntetlen esetén biztos a búcsú, s bár a hazai pálya, a két klub erőforrásai és játékoskerete között tornyosuló különbség, valamint az elmúlt hetekben mutatott javuló bajnoki forma is a City sikerét vetíti előre, a szintén továbbjutásra pályázó belgákat nem szabad lebecsülni. A hétvégén botlott a csapat a Kortrijk ellen (1–1), de így is húszmeccses veretlenségi sorozattal utazik Angliába, ráadásul a Manchester stadionja nem a vendégcsapatokat megroppantó hangulatáról híres, a belga szurkolók hazai környezetet varázsolhatnak.

Erling Haaland féken tartása lesz a Bruges-játékosok legnagyobb kihívása (Fotó: Getty Images)

A City nem csupán az együttes (6–0 az Ipswich, 3–1 a Chelsea ellen) javuló formájában bízhat, hanem Erling Haalandban is. A norvég csatár is megsínylette a mélyrepülést, az ebben az időszakban játszott 15 mérkőzésén mindössze hét gólt szerzett, viszont az előző három találkozón hármat. Természetesen örülnénk, ha magyar csatár elitligában 15 mérkőzésen hét gólt szerezne, sőt minden bizonnyal bárki, aki képes erre, megérdemli a klasszis jelzőt, de Haaland esetében hozzászokhattunk az egynél nagyobb meccsenkénti gólátlaghoz. Ehhez az embertelen tempóhoz kezd visszatérni, az Ipswich, a Chelsea és a kettő között a PSG ellen is betalált (2–4), az idényben 31 találkozón így 24 gólos. A hétvégén szenzációs gólpasszt adott Phil Fodennek, minden akadémián tanítani kellene, ahogyan a hosszú felívelésnél háttal a kapunak egy mozdulattal megszelídítette a labdát, majd fél ütemmel később már kiugratta társát. Josep Guardiola szerint Oscar Bobb visszatért a csapatba, valamint a Chelsea ellen néhány percre becserélt John Stonesra is számíthat szerda este.

„Győznünk kell, mert ha nem, kiesünk, tehát a mérkőzést döntőnek tekinthetjük – kezdte sajtótájékoztatóját a megszokottnál is unottabb arccal a Manchester City menedzsere. – Ezt nem problémának tekintjük, hanem inkább kihívásnak, és nem személyes ambíció, mert a klubnak nagyon fontos a továbbjutás. Köszönöm a kiesés következményeiről szóló kérdéseket, az aggodalmat, tudom, hogy mit szeretnének hallani, de nem kell aggódni. Szerintem megcsináljuk, de nem lesz könnyű. Jó lenne az első húsz percben gólokat szerezni, de az ellenfél sokat fejlődött. Szintet léptek a játéksémái, játékosai jól bánnak a labdával, és sokkal agresszívabbak, mint amikor 2021-ben a csoportkörben találkoztunk. Legyőzték az Aston Villát, a Juventus ellen döntetlent értek el, a Celtic elleni meccsüket is láttam, nagyon jó csapat. Mivel még csak néhány mérkőzésen mutattuk a szebbik arcunkat, nem mondhatom, hogy jóra fordult minden. Ennél több jó meccsre van szükségünk ahhoz, hogy ezt kijelenthessem.”

Habár a Real Madridnak nincs lehetetlen a Bajnokok Ligájában, most igazán nehéz helyzetben van. Az új formátumú BL utolsó alapszakasz-játéknapja előtt a spanyol együttes a 16. helyen (!) szerénykedik a főtáblán, így kevés esélye van bejutni a nyolc közé, elkerülve a rájátszást. Pontosabban az Opta adatelemző rendszer szerint 2.9 százalék az esélye a tabella első nyolc helyének valamelyikén végezni, ám ehhez nem elég annyi, hogy legyőzi a Brestet, sok más tényezőnek is klappolnia kell. A Marca felsorolta, minek kell megvalósulnia ahhoz, hogy a Real Madrid egyenesen a nyolcaddöntőbe kerüljön: legalább három góllal kell nyernie a Brest ellen, a Barcelonának le kell győznie az Atalantát, a Lille–Feyenoord meccsnek döntetlennel kell zárulnia, a Celticnek nyernie kell az Aston Villa ellen, a Bayern Münchennek pedig nem szabad sok góllal győznie a Slovan ellen. Ezeket figyelembe véve valóban nincs sok esély arra, hogy Carlo Ancelotti vezetőedző együttese elkerülje a rájátszást. A Real Madridnak egyetlen célja lehet, minél több góllal győzni a Brest ellen, ezáltal minél feljebb lépni a tabellán. Ha nem éri el legalább a 12. helyet, jó eséllyel a Liverpoollal vagy a Barcelonával találkozna a későbbiekben, ám ha sikerül legalább négy pozíciót feljebb lépnie, másik ágra kerül, jóllehet ott meg az Internazionale jöhet szembe.

A PSG mezében a Brest ellen kilenc gólt szerző Kylian Mbappé madridiként is elszomorítaná a franciákat (Fotó: Getty Images)

A Real Madridnál Kylian Mbappéban bízhatnak: habár a tavaly nyáron a PSG-től érkező francia támadó nyögvenyelősen kezdett a blancóknál, immár bomba formában futballozik, az előző öt mérkőzésén nyolcszor talált be, s minden sorozatot figyelembe véve 22 gólnál tart az idényben. Minden kiírásban betalált, az Interkontinentális Kupában, az európai Szuperkupában, a La Ligában, a Bajnokok Ligájában, a spanyol Szuperkupában és a Király-kupában is, egyre közelebb van ahhoz, hogy utolérje Cristiano Ronaldót, aki első madridi évadában 33 gólt jegyzett. Januárban senki sem ért el több gólt a 26 éves világbajnok francia támadónál az elit ligákban, ráadásul szeret a Brest ellen játszani, a PSG színeiben tíz meccsen kilenc gólt jegyzett.

Szerdán egyébként nem a Brest pályáján, hanem Guingamp-ban csapnak össze a felek, mert az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szerint az együttes stadionja nem alkalmas nemzetközi mérkőzések megrendezésére.

Több szempontból is érdekes mérkőzéssel búcsúzik a Bajnokok Ligája alapszakaszától a Liverpool. Szoboszlai Dominik csapata – a mezőny egyetlen tagjaként – tökéletes mérleggel zárta az eddigi hét fordulót, és egy pontra van szüksége ahhoz, hogy első helyezettként készülhessen a nyolcaddöntőre (még az is elképzelhető, hogy ez az egy pont sem kell, mert ha a második helyen álló Barcelona nem győzi le az Atalantát, akkor is első a Liverpool).

Ami igazán érdekessé teszi a csapat utolsó fordulós fellépését, hogy Hollandiába, a PSV-hez megy, márpedig a vezetőedző, Arne Slot mellett három játékos is Hollandiából származik. Jóllehet közülük csak Cody Gakpo játszott az eindhoveniek színeiben, ő viszont PSV-nevelés, és onnan érkezett az Anfieldbe 2023 januárjában. Ryan Gravenberch az ősi rivális Ajaxot erősítette, míg a csapatkapitány Virgil van Dijk a Groningen labdarúgója volt. Slot játékosként csak kisebb holland együttesekben fordult meg, edzőként pedig a Cambuur mellett az AZ-et és a Feyenoordot gardírozta, tehát ő is a riválisokat képviseli.

A pragmatikus edzőt ugyanakkor a legkevésbé sem a rivalizálás fűti, hanem az eredményesség, és mint minden nagy meccs előtt, most is az a legfőbb kérdés, hozzányúl-e és ha igen, hol az alapcsatához. Az előző BL-fordulóban a Lille ellen (2–1) már pihentette Ibrahima Konatét és Alexis Mac Allistert, s ha számításba vesszük, hogy ezúttal jóval kisebb a tét (a PSV biztosan ott lesz a rájátszásban), továbbá a csapat szombaton a bomba formában játszó Bournemouthhoz megy a Premier League-ben, miközben a játékpercek csak halmozódnak, korántsem lenne meglepő, ha Slot felforgatott, de legalábbis egyes posztokon megváltoztatott tizeneggyel állna ki.

Szoboszlai Dominik nem lép pályára a szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen, így több ideje lesz felkészülni a Bournemouth elleni hétvégi Premier League-rangadóra (Fotó: Getty Images)

Merthogy jó néhány kulcsjátékos pihenőt kapott a trénertől, Szoboszlai Dominik, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is kimaradt a PSV elleni összecsapásra nevezett keretből. Rájuk is fér a pihenés. A játékperceket tekintve Van Dijk a listavezető (jelenleg 2700 percnél jár), de Mohamed Szalah (2690) sincs sokkal lemaradva tőle, őket a védekező középpályás poszton szereplő tandem, Gravenberch (2574) és Mac Allister (2272) követi. A magyar válogatott csapatkpaitánya 1929 játékpercnél tart, egyre jobb formát mutat, az Ipswich elleni bajnoki mérkőzésen megszerezte idénybeli negyedik gólját – Arne Slot döntése értelmében ő is kimaradt a szerdai BL-találkozó liverpooli keretéből.

A statisztikák szerint egyébként jól megy az angol csapatnak a PSV ellen: az eddigi hat BL-összecsapásukból egy döntetlen mellett ötöt nyert meg. Arról nem is beszélve, hogy az utóbbi tizenhét, holland csapat ellen megvívott mérkőzésén nem kapott ki (tizenkét győzelem, öt döntetlen a mérleg). Persze erre mondja Arne Slot, hogy hiba lenne a múltból élni…

Kiélezett párharcnak ígérkezik, legalábbis annak látszatát kelti a Stuttgart–PSG összecsapás. A két együttes elvileg nagy harcban áll a folytatást jelentő 24 közé jutásért, pillanatnyilag a francia sztárcsapat csak a 22., német ellenfele pedig a 24. helyen áll, tehát rezeg a léc. Amelyik veszít, még ki is eshet. Viszont döntetlen esetén szinte biztos, hogy mindkettő bejut a rájátszásba.

Deniz Undav (jobbra) kulcsfigura lehet a PSG elleni találkozón – a stuttgarti csatár győzelemre tör (Fotó: Getty Images)

Ha a csapatok nem is szívesen nyilatkoznak erről, a német és a francia sajtóban is téma, hogy kinéz a mindenkinek jó döntetlen. A 2004-es Európa-bajnokság svéd–dán (2–2) meccse óta, valamint sok más esetből is tudjuk, hogy amikor mindkét félnek jó az egy pont, általában véletlenül döntetlen a vége. A német sajtóban több helyütt (Sky Deutschland, sport.de, sz.de, SPOX, Watterauer Zeitung) azt a második világháborúból ismert, rossz emlékű kifejezést használják a meccs kapcsán, hogy Nichtangriffspakt, vagyis megnemtámadási szerződés.

Persze a megkérdezettek tiltakoznak.

„Szó sincs ilyesmiről – válaszolta Deniz Undav, a stuttgartiak német válogatott játékosa a france24.com oldal szerint arra a kérdésre, hogy döntetlenre törekszenek-e a PSG ellen. – Nyernünk kell a PSG ellen, hogy biztosan bejussunk a huszonnégy közé.”

Sebastian Hoenesstől, a Stuttgart vezetőedzőjétől ezt idézi a sport.de: „Azt sem tudom, hogyan kell döntetlenre játszani. Európa egyik legjobb csapata ellen lépünk pályára, mindketten győzni akarunk, régóta vágyunk már egy ilyen rangos ki-ki meccsre, motiváltak vagyunk.”

Fabian Wohlgemuth, a Stuttgart sportigazgatója pedig egyenesen rosszindulatú feltételezésnek nevezte, hogy csapata megegyezne francia ellenfelével a döntetlenben.

A párizsi L’Équipe is amellett érvel, hogy tiszta, fair mérkőzés lesz: „A klubon belüli informátoraink szerint a döntetlen nem beszédtéma a csapatnál. A PSG egyértelmű favorit, és az az érdeke, hogy a lehető legjobb helyezést szerezze meg, így kaphat a rájátszásban könnyebb ellenfelet. Csak akkor tudjuk elképzelni, hogy döntetlenre játszanak a felek, ha az utolsó negyedórában egyik sem áll nyerésre, és a többi eredmény is úgy alakul, hogy nincs kockázat a döntetlenben.”

Nagyon kíváncsian várjuk a 75. percet…

Barcelonában Mateo Retegui veheti át Ademola Lookman (jobbra) helyét az Atalanta kezdőcsapatában (Fotó: Reuters)

Tökéletes születésnapi ajándék lenne Gian Piero Gasperininek, ha csapata, az Atalanta – kisebb bravúrral – kivívná az automatikus nyolcaddöntőbe jutást a Bajnokok Ligájában. A rutinos mester vasárnap töltötte be 67. életévét, s kivételesen pihenéssel telt a jeles nap, hiszen csapatának szabadnapot adott a Como elleni szombati bajnoki siker (2–1) után. Kell is a regeneráció, mert az idény egyik legfontosabb megméretése előtt áll az együttes: szerdán Barcelonában lép pályára, s csak győzelemmel tarthatná meg a főtáblán top 8-as helyezését. A már biztos továbbjutó Barca ráadásul önbizalomtól duzzadva várja az összecsapást, hiszen múlt héten kedden öt gólt szerzett a Benfica, vasárnap este pedig hetet a Valencia ellen. Ami viszont igazán rossz hír a bergamóiaknak, hogy legjobb játékosuk, Ademola Lookman nélkül kénytelenek pályára lépni – a hétfői edzésen megsérült a jobb térde, az első, keddi diagnózis szerint akár négy hétig is harcképtelen lehet. A tavalyi El-döntő hőse ebben az évadban is ihletett formában játszik, a bajnokságban 19 meccsen tízszer volt eredményes és adott öt gólpasszt, a BL-ben pedig hat mérkőzésen négy gól és két gólpassz a mérlege, kiesése óriási érvágás. Hiányában az olasz gólkirály-várományos Mateo Retegui és a kivételesen technikás Charles De Ketelaere léphet elő főszereplőnek.

„Az eredményektől függetlenül mindig nagyszerű a hangulat az öltözőben – nyilatkozta a találkozót megelőző sajtótájékoztatón Gian Piero Gasperini. – A nehézségek benne vannak a pakliban, de a csapat a Lazio és a Juventus elleni döntetlen, valamint a Napoli elleni vereség alkalmával is megmutatta tartását. Büszkén megyünk Barcelonába, tudjuk, hogy Európa egyik legjobb csapatával csapunk össze. Ez olyan kiváltság, amelyet kiérdemeltünk, a hozzáállásunk természetesen megfelelő lesz.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

21.00: Sporting CP (portugál)–Bologna (olasz)

21.00: PSV (holland)–Liverpool (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Young Boys (svájci)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–RB Leipzig (német)

21.00: Manchester City (angol)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

21.00: Bayern München (német)–Slovan Bratislava (szlovák)

21.00: Internazionale (olasz)–Monaco (francia)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Barcelona (spanyol)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Juventus (olasz)–Benfica (portugál)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Milan (olasz)

21.00: RB Salzburg (osztrák)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Lille (francia)–Feyenoord (holland)

21.00: Aston Villa (angol)–Celtic (skót)

21.00: Girona (spanyol)–Arsenal (angol)

21.00: Brest (francia)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Liverpool 7 7 – – 15–2 +13 21 2. Barcelona 7 6 – 1 26–11 +15 18 3. Arsenal 7 5 1 1 14–2 +12 16 4. Internazionale 7 5 1 1 8–1 +7 16 5. Atlético Madrid 7 5 – 2 16–11 +5 15 6. Milan 7 5 – 2 13–9 +4 15 7. Atalanta 7 4 2 1 18–4 +14 14 8. Bayer Leverkusen 7 4 1 2 13–7 +6 13 9. Aston Villa 7 4 1 2 9–4 +5 13 10. Monaco 7 4 1 2 13–10 +3 13 11. Feyenoord 7 4 1 2 17–15 +2 13 12. Lille 7 4 1 2 11–9 +2 13 13. Brest 7 4 1 2 10–8 +2 13 14. Borussia Dortmund 7 4 – 3 19–11 +8 12 15. Bayern München 7 4 – 3 17–11 +6 12 16. Real Madrid 7 4 – 3 17–12 +5 12 17. Juventus 7 3 3 1 9–5 +4 12 18. Celtic 7 3 3 1 11–10 +1 12 19. PSV Eindhoven 7 3 2 2 13–10 +3 11 20. FC Bruges 7 3 2 2 6–8 –2 11 21. Benfica 7 3 1 3 14–12 +2 10 22. Paris SG 7 3 1 3 10–8 +2 10 23. Sporting 7 3 1 3 12–11 +1 10 24. VfB Stuttgart 7 3 1 3 12–13 –1 10 25. Manchester City 7 2 2 3 15–13 +2 8 26. Dinamo Zagreb 7 2 2 3 10–18 –8 8 27. Sahtar Doneck 7 2 1 4 7–13 –6 7 28. Bologna 7 1 2 4 3–8 –5 5 29. Sparta Praha 7 1 1 5 7–19 –12 4 30. RB Leipzig 7 1 – 6 8–14 –6 3 31. Girona 7 1 – 6 4–11 –7 3 32. Crvena zvezda 7 1 – 6 12–22 –10 3 33. Sturm Graz 7 1 – 6 4–14 –10 3 34. Salzburg 7 1 – 6 4–23 –19 3 35. Slovan Bratislava 7 – – 7 6–24 –18 0 36. Young Boys 7 – – 7 3–23 –20 0

A vastag betűvel írt csapatok ott vannak a legjobb 16 között, a vastag dőlt betűvel szedettek legrosszabb esetben a playoffban ott lesznek, a sima dőlt betűvel írottak kiestek. A jelenleg a 19–27. helyen állók még továbbjuthatnak.