UEFA Ifjúsági Liga: itthon is legyőzte az Aberdeent a Puskás Akadémia

Hatalmas lépést tett a Puskás Akadémia korosztályos gárdája, hogy továbbjusson az UEFA Ifjúsági Liga harmadik fordulójába azáltal, hogy a mesterhármast szerző Mondovics Kevin vezérletével idegenben 5–1-re legyőzte az Aberdeent. Az utánpótláskorúak számára kiírt első számú európai kupasorozat bajoki ágának párharcaira rendre érkeznek játékosmegfigyelők (Vancsa Zalánt is ebben nézte ki a City Group), a Pancho Aréna parkolójában több külföldi rendszámú gépjármű is parkolt – úgy tudjuk, Csehországból és Angliából is érkeztek szakmabeliek. A főlelátón foglalt helyet többek között Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője is, aki az akadémia legtehetségesebbjeit figyelte, de az U18-as válogatottat irányító Kemenes Szabolcs és a felnőttválogatott stábatagjaként ténykedő Szalai Ádám is megnézte az összecsapást.

A 2006–2007-es korosztályú (a szabályok adta lehetőségek szerint legfeljebb három 2005-ös születésű játékossal kiegészülő) felcsúti együttes a 4. percben kevés híján megszerezte a vezetést, jobb oldali szöglet után a rövidre érkező Vitályos Viktor fejese után centikkel kerülte el a bal felső sarkot a labda. Egy perc sem telt el, mire jött a válasz, Fletcher Boyd találta el a lécet. A 25. percig kellett várni a következő helyzetre, de megérte: szép, bal oldali támadásvezetés után Artem Tiscsuk passzolta a kapuba a Rodrigo Vitols kapusról kipattanó labdát. A folytatásban sem jöttek futószalagon a lehetőségek, a két csapat jellemzően a pálya középső harmadában gyűrte egymást, a tizenhatosokon belülre ritkán érkezett a labda.

Az 53. percben megduplázta előnyét a házigazda: Miskolczi Domonkos 24 méterről szenzációs mozdulattal lőtte ki a jobb felső sarkot. Két perccel később majdnem öngólt szerzett az Aberdeen, a felszabadítani igyekvő Dylan Ross suta mozdulattal éppen hogy a léc fölé lőtte a labdát. A 71. percben Antal Márton próbálkozott átlövéssel, ám fél métert tévesztett. Ugyanebben a percben Miskolczi Domonkos fejelhetett senkitől sem zavartatva kapura, ám „eltörte” a labdát, nem találta el a kaput. A 72. percben a csereként beálló Magyarics törhetett kapura, de ziccert hibázott, Rodrigo Vitols hárított. A 78. percben Miskolczi fejelhetett ismét, hat méterről a bal oldali kapufát trafálta telibe, majd a 87. percben Magyarics Erik megpattanó labdája némi szerencsével a hálóban kötött ki – ezzel alakult ki a 3–0-s végeredmény.

A Puskás Akadémia magabiztos sikerrel, kettős győzelemmel, 8–1-es összesítéssel ejtette ki az Aberdeent. A harmadik körben a belga KRC Genk lesz az ellenfele, az első mérkőzést november 27-én, a visszavágót december 11-én rendezik meg.