Amorim: Ha legyőzzük a Cityt, azt fogják hinni, én vagyok a következő Ferguson

Rúben Amorim már csak két mérkőzésen irányítja a Sportingot, mielőtt november 11-től átteszi székhelyét Manchesterbe. A portugál tréner utolsó hazai mérkőzésére a Bajnokok Ligájában kerül sor, a Sporting a Manchester Cityt fogadja, amely a városi riválisa Amorim leendő csapatának, a Manchester Unitednek. Amorimot természetesen erről is kérdezték a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón: „A mérkőzésből levont következtetések nem fontosak számomra. Ha az eredmény negatív lesz, az elvárások csökkennek. Ha nyerünk, azt fogják hinni, hogy megérkezett az új Alex Ferguson! Engem a győzelem érdekel, és a szép búcsú az Estádio Alvaladétől. Azt akarom, hogy a szurkolók és a játékosaim boldogok legyenek.”

Amorim hozzátette, hogy változtatni kell a Sporting játékán a Manchester City ellen. „Szeretnénk megőrizni az identitásunkat, amikor nálunk van a labda, és ez nagyon fontos lesz a játékban. Ami a játékmódunkat illeti, egy kicsit alkalmazkodnunk kell.” A két csapat legutóbb a BL 2022-es csoportkörében találkozott. Akkor Angliában gól nélküli döntetlennel zárult a találkozó, míg Lisszabonban ötöt kapott a Sporting, de Amorim szerint, azóta sokat változott a csapata és ő is. „ Jobb edzőnek érzem magam, de sajnos Pep Guardiola is jobb edző. Más bajnokságban és más realitásokban játszunk. A holnapi meccs jó alkalom arra, hogy megnézzük ezeket az árnyalatokat, és remélem, az eredmény más lesz. Sokat merítek Pep Guardiolától, De Zerbitől, sokat Jorge Jesustól. Mindenhonnan merítek inspirációt, és mindig vannak olyan ötletek, amelyeket hasznosítani tudunk.”

Amorim elmondta, hogy Erling Haaland nagyszerű játékos, de inkább Viktor Gyökerest választaná, mert mindig a saját csapatát preferálja. A portugál edző a mérkőzésre visszatérve megjegyezte, hogy a Manchester City bajnoki veresége felborította terveit, továbbá bevallotta, tisztában van azzal, nagy figyelem irányul rá, és még nem akar a búcsúzásra gondolni. „Nem emlékszem, hogy egy edző is átment volna ezen, de tudom, hogy minden hiányozni fog: az ország, a játékosaim, az egész klub. Ez az utolsó meccsem Alvaladéban. Utána nem tudom, mit fogok érezni, de az biztos, hogy különleges pillanat lesz.”

Martin Hjulmand, a Sporting csapatkapitánya így nyilatkozott Amorimról. „Rúben volt az egyik oka annak, hogy a Sportinghoz jöttem. Ahogyan a csapatot irányítja a pályán és azon kívül is, semmihez sem hasonlítható, amit rövid pályafutásom során láttam. Úgy gondolom, a Manchester United jó kezekben lesz Rúbennel – mondta a sajtótájékoztatón Hjulmand, majd hozzátette: – Ruben nélkül megnyerni a bajnokságot, ez lesz az idény fő célja. Meg akarjuk mutatni, hogy már nincs szükségünk Rubenre.”

Az UEFA külön cikkben mutatja be a Sporting gólvágóját, Viktor Gyökerest. A 26 éves támadó pályafutása jelentős részét az angol másodosztályban szereplő Coventry Citynél töltötte, ahol 110 bajnokin 41 gólig jutott. Gyökeres 2023-ban tette át a székhelyét Lisszabonba, ahol 33 bajnoki mérkőzésen 29 gólt szerezve gólkirály lett a portugál élvonalban, miközben a Sporting történelme 20. bajnoki címét nyerte meg.

Gyökeres idén a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott. A svéd támadó a Lille és a Sturm Graz kapuját is bevette. „Mindig is arról álmodtam, hogy a Bajnokok Ligájában játszhassak. Nagyon sok meccset néztem a tévében, és arra gondoltam, hogy mennyire szeretnék ott játszani. Libabőrös voltam, amikor kiléptem a debütáló meccsemen, de próbáltam élvezni és keményen játszani. A Sporting egy hatalmas klub, és megérdemeljük, hogy a Bajnokok Ligájában játsszunk. Eddig nagyon jól teljesítettünk, ami azt mutatja, hogy Európa legnagyobb csapataival is felvehetjük a versenyt.”

„Cristiano Ronaldo és Luis Figo is itt kezdte a pályafutását, és hihetetlenül sikeresek voltak. Az ember felnéz az ilyen játékosokra, akik a Sportingnál voltak, de igyekszem nem hozzájuk hasonlítani magam. Én csak önmagam akarok lenni” – zárta gondolatait Gyökeres.

A Sporting és a Manchester City is hét ponttal áll a BL-alapszakasz tabelláján, az angolok még gólt sem kaptak. A Sporting 2023 október óta veretlen hazai pályán, az idényben eddig csak egyszer, a Porto elleni Szuperkupa-mérkőzésen szenvedett vereséget Rúben Amorim együttese.