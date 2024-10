Gulácsi Péter és Willi Orbán az eddig félelmetes Juventus ellen lép pályára a BL-ben

Újabb nagy feladat előtt áll az RB Leipzig. A német együttes a Bajnokok Ligája-alapszakasz első fordulójában az Atlético Madrid vendége volt, s hiába szerzett vezetést Benjamin Sesko góljával a Metropolitanóban, 2–1-re kikapott. A második fordulóban aligha lesz könnyebb dolga a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is alkalmazó gárdának, hiszen a kiváló formában lévő Juventus érkezik Lipcsébe. A torinóiak hat forduló elteltével még nem kaptak gólt a Serie A-ban, a Bajnokok Ligáját pedig a holland ligában parádézó PSV elleni 3–1-es sikerrel kezdték. Minden bizonnyal a válogatott hátralévő idei négy Nemzetek Ligája-meccsét lemondó Gulácsi Péter, valamint a Marco Rossi szövetségi kapitány csapatában továbbra is stabil pontnak számító Willi Orbán is az első perctől ott lesz a pályán szerdán, s jó eséllyel játszik Elif Elmasz is. A 61-szeres északmacedón válogatott futballista korábban négy és fél éven keresztül a Napolit erősítette, 11 mérkőzésen csapott össze a Juventusszal, a mérlege pozitív, hat győzelmet, egy döntetlent és négy vereséget számlál.

„Mindig nehéz olasz csapat ellen játszani, különösen a Juventusszal szemben, mivel ez az ország egyik legjobb együttese – mondta Elif Elmasz a klub oldalának. – Higgyék el, pontosan tudom, milyen veszélyes a Juve, kiválóan védekezik, támadásban is nagyszerű. Izgalmas, kiélezett összecsapás lesz.”

A 25 éves középpályás Olaszországban 143, Németországban eddig 14 bajnokin lépett pályára, tehát van összehasonlítási alapja a két bajnokságot illetően. A klub oldalának erről, valamint Thiago Mottáról, a Juventus nyáron kinevezett vezetőedzőjéről is beszélt.

„Olaszországban inkább a taktika és a stabil védekezés kerül előtérbe, míg Németországban kötetlenebb és erőteljesebb a játék. Mindkét liga nagyszerű. Ami Thiago Mottát illeti, kiváló munkát végzett Bolognában, jelentős az elvárás vele szemben a Juvénál. Nálunk Benjamin Sesko, náluk Dusan Vlahovics az első számú gólfelelős, Sesko technikailag jobb, Vlahovics inkább az erejét használja. Ragyogó futballisták, egyetlen védelem sem szeret ellenük játszani.”

A Kicker német szaklap kiemelte, Gulácsi Péter hetek óta lenyűgöző formában véd, s Marco Rose vezetőedző szavait idézte: „Kiváló kapus, aki stabilitást ad nekünk.”

Luca Toni megnevezte a tökéletes csatárpárost Luca Toni, a világbajnok olasz csatár sok csapatban megfordult karrierje során, a Juventusszal bajnoki címet nyert, s játszott a német élvonalban is, a Bayern Münchennel kétszer is Bundesliga-aranyérmes lett. „Nehéz bármit jósolni a szerdai lipcsei meccs előtt – mondta 47 éves korábbi csillag, aki a Prime Italy szakértőjeként lesz a helyszínen. – A Juventus nem kapott még gólt a bajnokságban, ragyogóan védekezik, mindamellett mindkét csapattól gólokat várok, mert a Leipzig és a Juve is nagyszerűen futballozik. A két csatár? A lipcsei Benjamin Sesko topjátékos, nagy rajongója vagyok, ő mozgékonyabb center, sokat lép vissza a középpályára. Még fiatal, fényes jövő áll előtte. Ami Dusan Vlahovicsot illeti: a torinóiak szerb légiósa tipikus kilences, a védők között mozog, minden csatárerény megvan benne. Szerintem ők alkothatnák a tökéletes centerpárost.”

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ (szerdai játéknap)

18.45: Sahtar (ukrán)–Atalanta (olasz), Gelsenkirchen (Tv: Sport1)

18.45: Girona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2)

21.00: Liverpool (angol)–Bologna (olasz) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: RB Leipzig (német)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Benfica (portugál)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Monaco (francia)

21.00: Lille (francia)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Aston Villa (angol)–Bayern München (német) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Sturm Graz (osztrák)–FC Bruges (belga)