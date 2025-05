Egy kis közösség nagy sikere az atlétikai csapatbajnokságon

TÖRTÉNETE LEGNAGYOBB SIKERÉT érte el a mögöttünk hagyott hétvégén a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem-Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club, azaz a MATE-GEAC. 2014-ben a BEAC-cal és az Ikarusszal, majd 2020-ban az Ikarusszal közösen indulva korábban már megnyerte a csapatbajnokságot, amit ezúttal teljesen önállóan sikerült megismételnie. Ez nem budapesti egyesületként hatalmas fegyvertény a főváros három atlétikában is domináns klubjával, a ­BHSE-vel, az FTC-vel és az MTK-val szemben, amelyeknek jobbak a lehetőségei.

A legutóbbi három évben a Honvéd emelhette a magasba a trófeát, de az idén három jóval meggyőzőbb teljesítményt bemutató klub is volt nála, és még a veszprémi Sportolj Velünk Sportegyesület is megelőzte. A dobogóra az 555 ponttal diadalmaskodó gödöllőiek mellett a 535 pontos Ferencváros és az 530 pontos MTK fért fel. A páratlan sikerből Sulyán Alexa és Enyingi Patrik is 57 ponttal vette ki a részét, de Mátó Sára 52 pontja is sokat nyomott a latban. Ők hárman egyesületük pontjainak csaknem egyharmadát tették be a közösbe, mindannyian a szabályok által megengedett, maximális három versenyszámban álltak rajthoz.

„Az edzők szakmai felkészültségén múlik jórészt a siker, támogató közösségben készülhetünk. Sokatmondó, hogy az eredményeink erősségéért járó pluszpontokkal nyertünk, csupán a helyezéspontokkal csak a dobogó lett volna meg, ez is megmutatja, hogy milyen erős atlétáink vannak. Az edzéseken túl is számos közös programunk van, az edzők a csapatépítésre is figyelmet fordítanak. Jó ilyen környezetben edzeni, mert ezáltal mi is jobban tudunk fejlődni” – mondta Enyingi Patrik, aki 100 és 200 méteren is egyéni csúccsal (10.36 és 21.13) kezdte meg a szabadtéri szezont, 400-on pedig az Európa-bajnok Molnár Attilától csak néhány századdal maradt el.

A 24 éves atléta riválisa oldalán két hónappal ezelőtt fedett pályás világbajnoki bronzérmet szerzett a 4x400-as férfiváltóban Kínában. Utána két hetet pihent, majd belevágott a felkészülésbe, ami az első benyomások alapján igencsak hatékonyan sikerült. Molnárhoz hasonlóan ő is kijutást érő helyen áll 400-on a tokiói vb-re, a következő időszakban a szintteljesítés és a versenyzésen lesz a hangsúly.

„Tavaly is mi voltunk Patrikkal »az aranytojást tojó tyúkok« – mondta a rá jellemző lazasággal Sulyán Alexa. – A száz méter technikailag szörnyű volt, mégis nagyon élveztem. Csak hatvan után érkeztem meg a versenybe, de így is csupán öt századra voltam az egyéni csúcsomtól. Rosszabbra számítottam, mert a gyorsító edzéseket még nem kezdtük el, a héten itt láttam először rajtgépet. A kétszázas futásomnak is örülök, mert azt jól kezdtem, ám a kisebb szél miatt úgy éreztem, nem haladok jól. A szezonkezdés biztató, ki merem jelenteni, hogy az idén áttöröm a huszonhárom másodperces határt!”

A 20 éves fiatal tehetség azt is elárulta, már a záró 4x400-as váltók előtt érezték, meglesz a csb-győzelem. Nem stresszeltek rá az első hely megszerzésére, s a szombati nap közepétől szinte végig ők álltak a pontverseny élén.

„Amikor néhány éve Veresegyházról átigazoltam, az egyik legfontosabb szempontom volt, hogy tudtam, mennyire jó itt a hangulat. Mindenki szereti egymást, ez sablonnak hangozhat, de tényleg így van. Egyfolytában motiváljuk egymást, mindenki jóban van mindenkivel. Több csoportban edzünk, ám mindig érdeklődünk a másik iránt” – emelte ki a 200 méter fedett pályás országos csúcstartója, aki az idén már Takács Boglárkát is megszorongathatja a félkörös távon.

A CSAPATBAJNOKSÁG GYŐZTESEI

2014: GEAC-BEAC-Ikarus

2015: BHSE-UTE

2016: DSC SI-NYSC

2017: DSC SI-NYSC

2018: BHSE

2019: BHSE

2020: GEAC-Ikarus

2021: FTC

2022: BHSE

2023: BHSE

2024: BHSE

2025: MATE-GEAC