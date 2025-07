Atlétika: kezdődik az U23-as Európa-bajnokság Bergenben

Csütörtöktől a norvégiai Bergen ad otthont az U23-as atlétikai Európa-bajnokságnak. A hazai szövetség (MASZ) tájékoztatása szerint

a kontinensviadalon Magyarországot 23 férfi- és 15 női versenyző képviseli.

„Az amerikai kontinensen rendeznek U23-as versenyeket és Európában, gyakorlatilag ez a felnőttkorosztályba lépők utolsó lehetősége, hogy még egyszer korosztályos versenyen megméressék magukat – mondta Scheidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója az atletika.hu-nak. – Az itt elért dobogós és döntős helyezések már a felnőttmezőnyben is számottevők.

A cél az, hogy minél többen döntőbe jussanak,

a legnagyobb esélye nemcsak erre, hanem a dobogós helyezésre a gátfutó Tóth Annának van, mögötte vagy mellette az ezerötszázas Kovács Ferenc Somának, a tízpróbázó Gálpál Zsombornak, illetve kalapácsvetőink közül papíron Csekő Miklósnak lehetnek még ilyen reményei. Jó formát mutat a négyszáz gátas Molnár Csabi, a négyszázas Kovács Árpi, és a négyszer négyszázas fiatal váltó is rajthoz áll, nem titkoltan döntőbe jutási céllal. A nőknél előkelő helyen van még Spiller Tiziana gyalogló, és bízunk Sulyán Alexában kétszáz méteren."

Tóth Anna 100 méteres gátfutásban már büszkélkedhet U23-as Eb-éremmel Forrás: MASZ

Legutóbb, két éve a finnországi Espooban rendezték U23-as atlétikai Európa-bajnokságot, és akkor több magyar fiatal is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A prímet Takács Boglárka vitte, aki 100 és 200 méteren is bravúros ezüstérmet érdemelt ki, előbbiben új felnőtt országos csúcsot elérve. A dobogó harmadik fokára pedig 400 méteren Molnár Attila, távolugrásban Németh Mátyás és 100 m gáton Tóth Anna állhatott fel. Továbbá a legjobb nyolcban zárt 400 m gáton Molnár Janka (4.), 800 m-en Huller Dániel (6.), magasugrásban Török Gergely (7.), hétpróbában Szűcs Szabina (8.), súlylökésben Beregszászi Renáta (8.), valamint 20 km-es gyaloglásban Tóth Norbert.

Az U23-as atlétikai Európa-bajnokság 1997 óta íródó történelmében csupán egyszer, 1999-ben Göteborgban fordult elő, hogy a magyar csapat ötnél több érmet szerzett, akkor hat volt a mérleg két arany, két ezüst, két bronz elosztásban. Tehát a dobogós helyezéseket tekintve magyar szempontból a 2023-as volt minden idők második legeredményesebb U23-as Eb-je.

Most újabb kihívás előtt állnak a magyar fiatalok. A csapat nagyobbik része már megérkezett a helyszínre.

„Szállásunkat elfoglaltuk, és az első megbeszélést is megtartottuk. Az időjárás az előzetes várakozásoknál kellemesebb. Az északi fehér éjszakák ellen függöny behúzással védekezünk. Rudak, gerelyek, masszázságyak is rendben megérkeztek, és a hangulat is jó” – jelentette Scherer Tamás csapatvezető Bergenből.

A 38 FŐS MAGYAR U23-AS EB-CSAPAT

Férfiak: Mészáros Balázs (200 méter), Takács Ábel (200 méter), Kovács Árpád (400 méter, 4x400 méter), Plisz Balázs (400 méter, 4x400 méter), Szilveszter Marcell (400 méter, 4x400 méter), Nadj Levente (4x400 méter), Kubasi János (800 méter, 4x400 méter), Kovács Ferenc Soma (1500 méter), Szinte Bálint (1500 méter), Karsai Gábor (10 000 méter), Felber Farkas (110 méter gát), Molnár Csaba (400 méter gát), Soós Levente (400 méter gát), Takács Gergő (400 méter gát), Lesták Ármin (3000 méter akadály), Gábossy Alex (magas), Guth Mátyás (magas), Csekő Miklós (kalapács), Füredi Dániel (kalapács), Imre Roland (kalapács), Herczeg György (gerely), Horváth Máté (gerely), Gálpál Zsombor (tízpróba).

Nők: Sulyán Alexa (200 méter), Tóth Anna (100 méter gát), Bartha Lilla (400 méter gát), Mohai Regina (400 méter gát), Varga Gréta (3000 méter akadály), Spiller Tiziana (10 000 méter gyaloglás), Keszthelyi Luca (magas), Kováts Fanni Virág (rúd), Kling Réka (súly), Baukó Petra (diszkosz), Csatári Jázmin (kalapács), Viszkeleti Villő (kalapács), Zimmermann Lili (kalapács), Kállai-Kiss Blanka (gerely), Kövér Fanni (gerely).

(Kiemelt képünkün: a magyar csapat nagyobbik része Bergenben Forrás: MASZ)