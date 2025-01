Kozák Luca és Molnár Attila már biztos fedett pályás Eb-résztvevő

SOSEM volt fő profilja a fedett pályás versenyzés a magyar atlétikának. Ez annak ellenére igaz, hogy a súlylökő Márton Anita 2018-as sikerével nem szabadtéren, hanem épp beltéren van világbajnoki címünk. Ez szeptemberben Tokióban változhatna, de ne szaladjunk ennyire előre!

A fedett pályás időszak rövid, ám annál intenzívebb része a versenynaptárnak. Nagyjából másfél hónapba van belesűrítve rengeteg lehetőség, hogy az atléták a téli és a tavaszi edzőtáborozások között versenykörülmények között csiszolhassák formájukat. Ezzel a legtöbben élnek is, mások viszont úgy döntenek, ezt a szakaszt is inkább edzéssel töltik.

Nagy céljai lehetnek a március 6. és 9. között a hollandiai Apeldoornban sorra kerülő Európa-bajnokságon a kvótát már megszerző Kozák Lucának (60 m gát) és Molnár Attilának (400 m). Szintén a magyar csapat erőssége lehet az egyaránt országos csúcstartó Takács Boglárka (60 m) és Klekner Hanga (rúd) is, mindketten kijutást érő helyen állnak.

Közép- és hosszútávfutóink közül az előző, rosszul sikerült szezonja után visszatérő Kéri Bianka (800 m), a 2025-öt új csapatban, külföldön elkezdő Vindics-Tóth Lili Anna (3000 m), a fedett pályán mindig jó Vindics Balázs (800 m) és a sokoldalúságát tavaly már félmaratoni távon is bizonyító Szögi István (3000 m) is célba veheti a kontinensviadalt. Fiatal versenyzőink közül Tóth Anna (60 m gát) és Bátori Lilianna (magas) is bizakodhat, az ügyességi számok képviselői közül két távolugrónk, Bánhidi-Farkas Petra és Lesti Diana, illetve a magasugró Jankovics Dániel is jó eséllyel pályázik. Szeles Bálint és Eszes Dániel 60 gáton, a múlt hétvégén Luxemburgban 46.54-es egyéni csúcsot futó Enyingi Patrik 400-on reménykedhet.

Hozzá hasonlóan jól kezdte az évet Illovszky Dominik, aki 60 méteren kamatoztathatja robbanékonyságát.

Többpróbázóink közül Szűcs Szabina és Gálpál Zsombor kijutása sem lenne meglepetés, Krizsán Xénia fedett pályás versenyzése egyelőre kérdéses.

A gyermekáldás előtt álló Nemes Rita és a pályafutását a párizsi olimpia után befejező Kerekes Gréta biztosan nem lesz ott Hollandiában. Ugyanakkor fontos leszögezni a ranglistát nézve, hogy a fedett pályás szezon csak az előttünk álló hétvégén indul be igazán, ezért az európai szövetség honlapján található ranglisták még változhatnak.