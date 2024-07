Jaroszlava Mahucsih megdöntötte a női magasugrás 1987 óta fennálló világcsúcsát – videó

Semmi sem utalt arra, hogy az ukrán Jaroszlava Mahucsih pont ezen a párizsi Gyémánt Liga-versenyen, kevesebb mint egy hónappal a XXXIII. nyári olimpiai játékok előtt dönti meg az egyik legrégebb óta fennálló atlétikai világcsúcsot. A bolgár Sztefka Kosztadinova 1987 óta tartotta a magasugrás női rekordját 209 centiméterrel.

Jaroszlava Mahucsih világrekordját IDE KATTINTVA tekintheti meg videón!

A 22 éves Mahucsih tehetségével már régóta tisztában vagyunk. Az olimpián kívül már minden nagy versenyt megnyert (szabadtéri és fedett pályás vb, szabadtéri és fedett pályás Eb), most 210 centiméteres ugrásával olyan szintre került, mint amin korábban még senki sem járt.

Faith Kipyegon 2024-ben csupán a kenyai olimpiai válogatón állt rajthoz a vasárnapot megelőzően, ott 1500-on és 5000-en is hozta a kötelezőt, és biztosította a helyét a nyári játékokon. A téli felkészülés során izomsérüléssel bajlódó legenda a kevés verseny ellenére is történelmet írt Párizsban: 3:49.04-es világcsúcsát úgy érte el 1500 méteren, hogy a célegyenesben bemutatott hajráját még a legjobb sprinterek is megirigyelhetik.

A legrangosabb egynaposokat tömörítő sorozat nyolcadik állomását ugyan a francia fővárosban rendezték, de nem az olimpiai helyszínen, a Stade de France-ban, hanem a 20 ezres Stade Charlétyban gyűltek össze a legnagyobb sztárok. Olimpiai éremesélyes kalapácsvetőnk, Halász Bence 74.56-os dobásával a negyedik lett. Csak három olyan klasszis, Pawel Fajdek (77.13 m), Wojciech Nowicki (75.17 m) és Mihajlo Kokan (75.13 m) végzett előtte, akiket hozzá hasonlóan kedden a Gyulai István Memorialon is megcsodálhatunk majd.

A kolozsvári Miklós Andreát először hívták meg Gyémánt Liga-versenyre, 51.08 másodperces teljesítménnyel hetedikként ért célba az erős mezőnyben. A 400 méteres futamot a vb-címvédő Marileidy Paulino nyerte meg, 49.20-as futása figyelemre méltó. Ahogyan a férfi 800 méter eredményei is azok, hiszen az első három helyen célba érő Dzsamel Szedzsati (1:41.56), Emmanuel Wanyonyi (1:41.58) és Gabriel Tual (1:41.61) minden idők harmadik, negyedik és ötödik leggyorsabb kétkörös futójává váltak. Óriási verseny volt közöttük!

Alison dos Santos megőrizte idei veretlenségét 400 m gáton, de a világcsúcstartó Karsten Warholm kihagyta ezt a fordulót. Kettejük összecsapására az olimpiáig várni kell.

Armand Duplantisnak ezúttal sem volt ellenfele, így nyugodt szívvel próbálhatta meg 625 centire javítani saját világcsúcsát rúdugrásban. A svéd-amerikai most még nem járt sikerrel, de augusztus 5-én egy ennél jóval fontosabb versenyen újra próbálkozhat Párizsban.