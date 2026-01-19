Egyre nagyobb nyomás alatt dolgozik a Liverpoolnál Arne Slot

Visszacsúszott a gödörbe a Liverpool. Hiába a legutóbbi bravúros pontszerzés az Arsenal otthonában (0–0), hiába a hét eleji sima siker az FA-kupában (Barnsley, 4–1), a Burnley elleni hazai botlást (1–1) követően Liverpool ismét abba az agóniába került, amelyet az új év két fájó döntetlenje (Leeds 0–0, Fulham 2–2) váltott ki. A csapat egyrészt így továbbra is nyeretlen a naptári évben a bajnokságban (négy döntetlen), másrészt rég nem látott sorozatot hozott össze, az 1980–1981-es idény óta ugyanis most fordult először elő, hogy nem sikerült hazai pályán egyik újoncot sem legyőznie (a Leeds és a Burnley mellett a Sunderland is pontot szerzett – 1–1 – az Anfieldben).

Mindez azt jelenti, hogy a Liverpool minden frontot számolva ugyan tizenkét mérkőzés óta veretlen, mégis megszólaltak a vészharangok, amelyek az év végére épphogy elcsendesedtek, és ki hangosabban, ki kevésbé, de mindenki kimondja, inog a kispad Arne Slot menedzser alatt.

„Slot továbbra is élvezi a Fenway Sports Group támogatását, és a tulajdonosoknak nem áll szándékában, hogy a rivális Manchester Unitedhez vagy a Chelsea-hez hasonlóan edzőváltást hajtsanak végre az idény közben. Ugyanakkor, ha nem akarja, hogy a szurkolók még jobban elforduljanak tőle, nagyon gyorsan eredményeket kell felmutatnia. Korábban nem nagyon tudtak kézenfekvő utódjelöltet felmutatni azok, akik edzőváltást sürgettek, de Xabi Alonso távozása a Real Madridtól ezt most megváltoztatta” – fogalmazott vasárnapi elemzésében a The Athletic liverpooli szakírója, James Pearce, míg David O’Connell, a Liverpoollal foglalkozó független hírportál, a DaveOCKOP főszerkesztője a következőket fűzte hozzá lapunknak: „Arne Slot körül hirtelen megint fogyni kezdett a levegő, és az őszi helyzethez képest sokkal nagyobb lett a nyomás rajta, mert azzal a vezetők is tisztában vannak, hogy ha Xabi Alonsót akarják, villámgyorsan kell cselekedniük. Az előttünk álló hét vízválasztó lehet, igaz, a menedzser számára igazából az idény végéig minden meccs az lesz.”

Maga Slot egyelőre nem kommentálta a körülötte kialakuló helyzetet, de együttérzéséről biztosította a szurkolókat.