Egyre nagyobb nyomás alatt dolgozik a Liverpoolnál Arne Slot

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
• Liverpool
2026.01.19. 08:24
Arne Slot irányításával még mindig küszködik a Liverpool a bajnokságban, idén nem tudott mérkőzést nyerni (Fotó: AFP)
PL Liverpool Arne Slot
A Liverpool szombati botlása után ismét fogy a levegő a holland menedzser körül – a címvédő továbbra is nyeretlen idén a bajnokságban, és Kerkez Milos fejlődése sem tudja elnyomni a bizonytalanságot, Szoboszlai Dominik pedig újra odaállna tizenegyest rúgni.

Visszacsúszott a gödörbe a Liverpool. Hiába a legutóbbi bravúros pontszerzés az Arsenal otthonában (0–0), hiába a hét eleji sima siker az FA-kupában (Barnsley, 4–1), a Burnley elleni hazai botlást (1–1) követően Liverpool ismét abba az agóniába került, amelyet az új év két fájó döntetlenje (Leeds 0–0, Fulham 2–2) váltott ki. A csapat egyrészt így továbbra is nyeretlen a naptári évben a bajnokságban (négy döntetlen), másrészt rég nem látott sorozatot hozott össze, az 1980–1981-es idény óta ugyanis most fordult először elő, hogy nem sikerült hazai pályán egyik újoncot sem legyőznie (a Leeds és a Burnley mellett a Sunderland is pontot szerzett – 1–1 – az Anfieldben).

Mindez azt jelenti, hogy a Liverpool minden frontot számolva ugyan tizenkét mérkőzés óta veretlen, mégis megszólaltak a vészharangok, amelyek az év végére épphogy elcsendesedtek, és ki hangosabban, ki kevésbé, de mindenki kimondja, inog a kispad Arne Slot menedzser alatt.

„Slot továbbra is élvezi a Fenway Sports Group támogatását, és a tulajdonosoknak nem áll szándékában, hogy a rivális Manchester Unitedhez vagy a Chelsea-hez hasonlóan edzőváltást hajtsanak végre az idény közben. Ugyanakkor, ha nem akarja, hogy a szurkolók még jobban elforduljanak tőle, nagyon gyorsan eredményeket kell felmutatnia. Korábban nem nagyon tudtak kézenfekvő utódjelöltet felmutatni azok, akik edzőváltást sürgettek, de Xabi Alonso távozása a Real Madridtól ezt most megváltoztatta” – fogalmazott vasárnapi elemzésében a The Athletic liverpooli szakírója, James Pearce, míg David O’Connell, a Liverpoollal foglalkozó független hírportál, a DaveOCKOP főszerkesztője a következőket fűzte hozzá lapunknak: „Arne Slot körül hirtelen megint fogyni kezdett a levegő, és az őszi helyzethez képest sokkal nagyobb lett a nyomás rajta, mert azzal a vezetők is tisztában vannak, hogy ha Xabi Alonsót akarják, villámgyorsan kell cselekedniük. Az előttünk álló hét vízválasztó lehet, igaz, a menedzser számára igazából az idény végéig minden meccs az lesz.”

Maga Slot egyelőre nem kommentálta a körülötte kialakuló helyzetet, de együttérzéséről biztosította a szurkolókat.

Arne Slot kiemelte Kerkez Milos teljesítményét

Florian Wirtz szerint a Burnley elleni döntetlen vereséggel ér fel.

Szoboszlai a kihagyott tizenegyes után: A következőt berúgom!

A Liverpool FC magyar válogatott középpályása a kupameccsen történt hibájáról is beszélt: az Arsenal, a Manchester City és a Chelsea ellen is megpróbálná a cselt.

– Feltehetően elégedett a döntetlennel, elvégre a Liverpool rengeteg helyzetet alakított ki. Egyetért?
– Igen, teljes mértékben – mondta a Burnley hátvédje a Spíler Tv-nek. – Jó előre tudtuk, hogy kemény és nehéz mérkőzés vár ránk az Anfieldben, ezért nagyon örülünk az egy pontnak. A meccs képét tekintve valóban alakulhatott volna teljesen másképp a kilencven perc, de nemcsak a védelmünk tartott ki, sikerült a kapu előtti kevés lehetőségünk közül egyet gólra váltani, tehát valóban jó szájízzel távozhatunk.

– Miként értékeli a Burnley teljesítményét?
– Szerintem az idény egyik legjobb produkcióját nyújtottuk. Az előző fordulóban, a Manchester United ellen is kiválóan játszottunk, akkor is meglett az egy pont, de érzésem szerint ezúttal még nehezebb dolgunk volt. Remélem, sikerül ezt a formát és teljesítményt a következő játéknapokra is átvinni.

– Akkor ez egyfajta fordulópont lehet a csapat számára?
– Érzésem szerint igen, de legalábbis nagyon bízom benne. A nehéz helyzetekben sikerült jól reagálnunk, ez korábban hiányzott a játékunkból. Ha továbbra is így játszunk, sokkal több pontot tudunk szerezni, mint eddig, és kis szerencsével kivívhatjuk a bennmaradást a világ legerősebb bajnokságában.

Lucas Pires: Az idény egyik legjobb produkcióját nyújtottuk

 

 

PL Liverpool Arne Slot
