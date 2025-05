PL: Kerkez Milos bekerült az idény álomcsapatába az EA FC 25-ben

Noha Szoboszlai Dominik nem került be az álomcsapat jelöltjei közé, a magyar középpályással a soraiban bajnoki címet nyerő Liverpoolt négy játékos is képviseli a ligaválogatott kezdőcsapatában, de akad egy liverpooli játékos a kispadon is. További érdekesség, hogy kimaradt az álomcsapatból Erling Haaland és Bukayo Saka is – ehhez képest a szurkolók beszavazták a liga legjobbjai közé a Wolverhamptonban légióskodó Matheus Cunhát.

A PREMIER LEAGUE 2024–25-ÖS IDÉNYÉNEK ÁLOMCSAPATA (EA FC 25)

Matz Sels (Nottingham) – Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Gabriel (Arsenal), Kerkez Milos (Bournemouth) – Declan Rice (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea) – Mohamed Szalah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton)

Kispad: Nikola Milenkovics (Nottingham), Antonee Robinson (Fulham), Chris Wood (Nottingham), Bukayo Saka (Arsenal), Bruno Fernandes (Manchester United), Alexis Mac Allister (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City)