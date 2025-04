Először bajnok magyar játékos a Premier League-ben – íme, az eddig győztes nemzetek

Az angol élvonalbeli bajnokságot 1992 óta nevezik Premier League-nek, a legtöbb elsőséget (13) azóta az utóbbi időben gyengélkedő Manchester United gyűjtötte be. A walesi Ryan Giggs az egyetlen játékos, aki a „vörös ördögök” mind a 13 bajnoki címéből kivette a részét, amivel a vonatkozó örökrangsor élén áll, két korábbi csapattársát, Paul Scholest (11) és Gary Neville-t (8) megelőzve. Abban nincs semmi meglepetés, hogy nemzetiség szerint a legtöbb PL-címet angol labdarúgó szerezte: összesen 95-en voltak a forduló előtt, és 207 aranyérmet osztottak szét közöttük. A lista második helyén Franciaország áll(t) 26 fővel és 54 aranyéremmel, a harmadik pedig Brazília 19 játékossal és 40 elsőséggel. A futballnagyhatalomnak számító Spanyolország a negyedik 19 emberrel és 33 győzelemmel, míg Németország némi meglepetésre csak a 11. helyezett hét játékossal és 15 bajnoki arannyal.

Még nagyobb meglepetés, hogy Olaszország a Liverpool idei bajnoki címe előtt csak egyetlen aranyérmest adott a Premier League-nek, mégpedig a botrányairól elhíresült Mario Balotellit, aki 2012-ben a Manchester City színeiben emelhette magasba a trófeát.

No de pontosan ki is mondhatja magát bajnoki aranyérmesnek? Ehhez szigorú előírásoknak kell megfelelnie, ugyanis csak az tekintheti magát annak, aki legalább öt találkozón pályára lépett csapatában az adott idényben. Márpedig emiatt kell megjegyezni, hogy a Chelsea korábbi kapusa, Carlo Cudicini ugyan 2005-ben és 2006-ban is tagja volt a londoniak bajnokcsapatának, aranyérmesnek nem mondhatja magát, mivel csupán három, valamint négy bajnokin játszott. Az olaszok most jó eséllyel még egy strigulát behúzhatnak a bajnoki aranyérmesek rubrikájába, mivel Federico Chiesa tagja a Liverpoolnak, és aranyérmesnek is mondhatja majd magát, ha még egy meccsen pályára lép.

Magyar futballista viszont korábban sosem szerzett bajnoki címet a Premier League-ben, Szoboszlai Dominik tehát az első, akinek ez sikerült. Kozma Istvánnak lehetett volna reális esélye a PL-trófeára, amikor 1992 és 1993 között a Liverpoolban szerepelt, ám abban az időben csak egy FA-kupa-győzelem jött össze a „vörösöknek”, Kozma pedig alig kapott játéklehetőséget. A 2009–2010-es idényben továbbá a néhai Fülöp Márton kölcsönjátékosként pályára lépett a Manchester Cityben, amely akkoriban még nem képviselt olyan játékerőt, mint manapság.

Szoboszlaihoz hasonlóan egyébként a Liverpool másik labdarúgója, Konsztantinosz Cimikasz is történelmet írt az Anfielden: ő lett az első görög, aki PL-címet ünnepelhetett.