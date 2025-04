Szoboszlai Dominik így segítette bajnoki címhez a Liverpoolt – videók

1. forduló (2024. augusztus 17., Ipswich–Liverpool 0–2): passz Szalahnak

A Liverpool 2–0-ra nyert Ipswichben a Premier League 1. fordulójában. A győzelemben nagy szerepet vállalt Szoboszlai Dominik is, akinek az Opta adatai szerint 3 (!) kulcspassza volt a meccsen, a második gólban elévülhetetlen érdemeket szerzett, s bár a hivatalos statisztikába nem került be (hiszen megpattant), egyesek gólpassznak is megadták a mozdulatát.

A videóhoz kattintson a „Megtekintés a YouTube-on” feliratra a lejátszó felületén!



3. forduló (2024. szeptember 1., Manchester United–Liverpool 0–3): gólpassz Szalahnak

Szoboszlai Dominik a harmadik gólt készítette elő, szépen tálalt Mohamed Szalah elé.



12. forduló (2024. november 24., Southampton–Liverpool 2–3): nagyon szép gól

A Southampton ellen megszerezte első gólját a mostani bajnokságban. A listavezető így is nehéz perceket élt át a sereghajtónál, de végül bedarálta ellenfelét.

17. forduló (2024. december 22., Tottenham–Liverpool 3–6): gólzáporos meccsen gól és gólpassz!

A gól (1.18-nál): az első félidő végén Szoboszlai Dominik a félpályánál csúsztatott Alexander-Arnold felíveléséből Mohamed Szalahhoz, aki miután magára húzta a védőket, kiugratta a továbbsprintelő és üresen lévő magyar középpályást, ő pedig ballal, 11 méterről Forster lába között a kapu közepébe gurította a labdát.

A gólpassz (2.00-nál): a 61. percben Szoboszlai egyedül lépett ki, és parádés gólpasszt adott Mohamed Szalahnak.



23. forduló (2025. január 25., Liverpool–Ipswich 4–1): gyönyörű gól

Ennél jobban nem kezdhetett volna Szoboszlai Dominik és a Liverpool! A 11. percben Ibrahima Konaté passzát követően jobb lábbal átvette a labdát az Ipswich Town térfelének közepén, majd ugyancsak jobb lábbal, egy mozdulattal balra húzta a tizenhatos előterében, a csel miatt Dara O’Shea kibillent az egyensúlyából, így a magyar támadó középpályás előtt megnyílt a folyosó, és 17 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtt.



26. forduló (2025. február 23., Manchester City–Liverpool 0–2): Szoboszlai legjobb meccse, gól és gólpassz

A gólpassz: baloldali szöglet után a rövid oldalnál, az ötös sarkával egy magasságban Szoboszlai letette a labdát a védőktől elmozgó Mohamed Szalahnak, aki tizenkét méterről a kapu bal oldalába lőtt.

A gól: az első félidő végén aztán jött az újabb Szoboszlai-villanás! A tizenhatos jobb oldaláról Mohamed Szalah passzolta oda neki a labdát, ő pedig átvette, majd 12 méterről ballal laposan a kapu bal oldalába lőtt. Teljesen tudatos és gyönyörű mozdulat volt, a 24 éves magyar középpályás ezzel megszerezte idénybeli negyedik gólját az angol élvonalban.

26. forduló (2025. február 26., Liverpool–Newcastle 2–0): nagyon szép gurítás

Szoboszlai ismét betalált, a 11. percben Luis Díaz beadását átlőtte Sandro Tonali és Dan Burn lába között is, a kapusnak esélye sem volt védeni.

34. forduló (2025. február 26., Liverpool–Tottenham 5–1): gólassz Díaznak és Szalahnak

Gólpassz Díaznak

Gólpassz Szalahnak