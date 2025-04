Elanga pazar szólójával győzte le az MU-t a Forest, góllal tért vissza Bukayo Saka az Arsenalba

NOTTINGHAM FOREST–MANCHESTER UNITED

Az idényt megelőzően tíz megkérdezett szurkolóból vélhetően tíz mondta volna azt, hogy a Manchester United a favorit a Nottingham Forest otthonában. Ehhez képest mostanra drasztikusan megváltoztak az erőviszonyok: az élvonalba három éve visszajutott kétszeres BEK-győztes klub a harmadik helyről várta az összecsapást, míg a szebb napokat látott „vörös ördögök” az alsóházban vesztegeltek.

Noha Rúben Amorim csapata irányította a játékot a mérkőzés első félórájában, már az ötödik percben felrobbant a City Ground: egy manchesteri szögletet követően Anthony Elanga startolt rá a Yates által előrevágott labdára, majd mélyen a saját térfeléről indulva egészen az ellenfél 16-osáig nyargalt vele, s 15 méterről két védő szorításában lőtt a bal alsó sarokba.

A folytatásban is a vendégek irányították a játékot, de sokáig eredménytelenül ostromolták Sels kapuját. A hatperces ráadás legvégén a Yoro helyére a hajrában beküldött Harry Maguire lehetett volna a hős, de lövése hiába jutott túl a kapuson, Murillo a gólvonalról mentett, s ez három pontot ért a Forestnek, amely tovább üldözi a második helyezett Arsenalt. 1–0

WOLVERHAMPTON–WEST HAM

Szoros küzdelmet hozott az első félidő Wolverhamptonban, de a kicsivel többet próbálkozó hazai együttes szerezte meg a vezetést: a 21. percben Jörgen Strand Larsen átlövése kötött ki a fővárosi kapuban.

A szünet után átvette a kezdeményezést Graham Potter legénysége, de hiába birtokolta a labdát, nem tudott komoly gondot okozni José Sának – nyert a Wolves, így már 12 pontos előnyben van a már kieső helyen álló Ipswich, Leicester duó előtt. 1–0

ARSENAL–FULHAM

Mindössze negyedóra telt el a fővárosi rangadón, amikor a jövő heti, Real Madrid elleni BL-negyeddöntő tükrében érzékeny veszteség érte az „ágyúsokat”: Gabriel Magalhaes egyik pillanatról a másikra sántítani kezdett, s le kellett cserélni – a brazil védőt Kiwior váltotta a pályán.

A folytatásban is az Arteta-féle csapat irányította a játékot, s ennek a 37. percben lett meg az eredménye: Mikel Merino lövése egy védőn gellert kapva kötött ki a hálóban. A fordulát után is a hazaiak uralták a meccset, majd a 66. percben Mikel Arteta pályára küldte Bukayo Sakát, aki decemberi sérülését követően először lépett pályára tétmeccsen. S ha már visszatért, akkor be is talált az angol válogatott szélső: a 73. percben Martinelli beadását bólintotta közelről a hálóba. A visszatérő támadó találata beállította a végeredményt, így az Arsenal ideiglenesen kilenc pontra megközelítette a tabella élén álló Liverpoolt. 2–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Arsenal–Fulham 2–0 (Merino 37., Saka 73.)

Wolverhampton–West Ham United 1–0 (Strand Larsen 21.)

Nottingham Forest–Manchester United 1–0 (Elanga 5.)

SZERDÁN JÁTSSZÁK

20.45: Manchester City–Leicester City (Tv: Spíler1)

20.45: Newcastle United–Brentford

20.45: Southampton–Crystal Palace

20.45: AFC Bournemouth–Ipswich Town (Tv: Spíler2)

20.45: Brighton & Hove Albion–Aston Villa

21.00: Liverpool–Everton (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

21.00: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)