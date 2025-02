Szűcs Kornél: Van esély a Liverpool ellen

ELMARAD A MAGYAROK PÁRHARCA vasárnap az FA-kupában. A Szoboszlai Dominikot soraiban tudó Liverpool a Szűcs Kornélt is foglalkoztató Plymouthhoz látogat, ám Arne Slot jó eséllyel pihenőt ad kulcsjátékosainak, a hazaiaknál futballozó magyar védő pedig nem került be csapata meccskeretébe.

„Már jól érzem magam, csütörtöktől a csapattal edzem – mondta lapunknak a szombati edzés után Szűcs Kornél. – A Brentford elleni januári kupameccsünk előtti edzésen kezdtem el fájdalmat érezni a csípőmnél, másnapra rosszabb lett. Hiába igyekeztünk az orvosokkal és a fizioterapeutákkal mindent megtenni, nem tudtam vállalni a játékot, majd a vizsgálatok után kiderült, hogy egy hónap kihagyás vár rám. Már több mint egy hónapja nem játszottam, nagyon szeretnék ismét pályára lépni, de… Szombat kora este kiderült, hogy nem kerültem be a Liverpool elleni keretbe. Bíztam benne, hogy ott lehetek, ám azért számítottam arra is, hogy kimaradok, hiszen csak néhány napja edzem a csapattal. Sajnálom, mert nagy élmény lett volna a »vörösök« elleni meccset a pályán átélni, így a lelátóról szurkolok a társaimnak. Ami a mérkőzést illeti, a klubnál mindenki bizakodva várja, a héten elemeztük a Liverpool labdakihozatalát, letámadását, illetve szabad- és szögletrúgásait, a szakmai stábtól minden adatot és információt megkaptunk. Becsülettel felkészültünk, bízom benne, hogy tisztességgel helytállunk. Hogy mi szól mellettünk? Egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Biztosan nem adjuk könnyen magunkat, a szó jó értelmében agresszívak leszünk, igyekszünk kellemetlen ellenfele lenni a Liverpoolnak. Tudjuk, hogy képességbeli különbség van a két együttes játékosai között, ezt az akaratunkkal el akarjuk tüntetni.”

A Plymouth az angol másodosztály utolsó helyén szerénykedik, ám az utóbbi két meccsen négy pontot szerzett az élbolyhoz tartozó Sunderland és a West Bromwich ellen. A rossz szereplés miatt a klub nemrégiben menesztette Wayne Rooney menedzsert, ezt követően Miron Muslic vette át a csapatot. Az osztrák szakembernél sérülése miatt Szűcs Kornél még nem játszott.

„Jólesett, hogy a rehabilitációm során folyamatosan érdeklődött az állapotomról, úgy vagyok vele, ez biztosan azt jelenti, hogy számol velem. Most azon vagyok, hogy minél hamarabb százszázalékos erőállapotba kerüljek és segíteni tudjak a csapatnak. Miron Muslic vezetőedző próbál hitet és önbizalmat adni nekünk, hiszem, hogy jó úton indultunk el vele. Szoros a tabella hátulja, az utóbbi meccsek alapján jogosan bízom benne, hogy elkezdjük gyűjteni a pontokat, hiszen nincs mese, bent kell maradnunk” – folytatta a 23 éves hátvéd.

A brit sajtó napokkal ezelőtt közölte Szűcs Kornél nyilatkozatát, mely szerint beszélt Szoboszlai Dominikkal a sorsolás után, de a két magyar futballista a meccs előtti napon is kereste egymást.

„Valóban, a sorsolás után váltottunk egy-két mondatot, akkor mondtam neki, hogy készüljenek, hiszen nem adjuk könnyen magunkat. Aztán szombaton is beszéltünk, érdeklődtünk egymás hogyléte felől, s megegyeztünk, ha mindketten bekerülünk a keretbe, akkor mezt cserélünk, ez sajnos elmarad. Természetesen gratuláltam neki a hétközi Tottenham elleni Ligakupa-meccsen nyújtott teljesítményéhez, ha tehetem, megnézem a mérkőzéseit, szurkolok neki, remélem, bajnok lesz. A csapattársaim érdeklődtek, hogy mit érdemes tudni Dominikról, elmondtam, hogy nem véletlenül játszik a Liverpoolban, kiváló futballista, nagyszerű a rúgótechnikája, nehéz őt megfékezni, remekül bánik a labdával és a védekező feladatát is nagyszerűen látja el. De igazából nem kellett részletesen bemutatni senkinek, sokan a csapatunkból Liverpool-szurkolók, követik a meccseiket, ezért is lesz élmény mindenki számára ilyen futballistákkal találkozni a pályán. Azonban nem nézelődni megyünk fel a gyepre, meglepetést akarunk szerezni” – árulta el az egyszeres válogatott játékos.

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Vasárnap

13.30: Blackburn Rovers (II.)–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

16.00: Plymouth Argyle (II.)–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

18.35: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Everton–AFC Bournemouth 0–2 (Semenyo 23. – 11-esből, Jebbison 43.)

Southampton–Burnley (II.) 0–1 (Edwards 77.)

Wigan Athletic (III.)–Fulham 1–2 (Smith 50., ill. Rodrigo Muniz 23., 55.)

Coventry City (II.)–Ipswich Town 1–4 (Latibeaudiere 8., ill. Hirst 2. – 11-esből, Clarke 28., 37., Philogene 63.)

Preston North End (II.)–Wycombe Wanderers (III.) 0–0 – tizenegyesekkel 4–2

Stoke City (II.)–Cardiff City (II.) 3–3 (Koumas, 42., 47., Baker 57. – 11-esből, ill. Colwill 8., 68., Salech 19.) – tizenegyesekkel 2–4

Birmingham City (III.)–Newcastle United 2–3 (Laird 1., Iwata 40., ill. Willock 21., 82., Wilson 26.)

Brighton & Hove Albion–Chelsea 2–1 (Rutter 12., Mitoma 57., ill. Verbruggen 5. – öngól)

Leeds United (II.)–Millwall (II.) 0–2 (Azeez 30., 55.)

Leyton Orient (III.)–Manchester City 1–2 (Ortega 16. – öngól, ill. Husanov 56., De Bruyne 79.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Manchester United–Leicester City 2–1 (Zirkzee 68., Maguire 90+3., ill. De Cordova-Reid 42.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Hétfő

20.45: Doncaster Rovers (IV.)–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

Kedd

21.00: Exeter City (III.)–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)