Graham Potter veszi át a West Ham irányítását

Az angol Sky Sports és a BBC szerda este már kész tényként közölte, hogy a 49 éves angol veszi át a WHU irányítását, s már alá is írta szerződését. A klub ezt egyelőre hivatalosan nem jelentette be, de a Sky arról számolt be, hogy a West Ham csütörtök reggelre sajtótájékoztatót hívott össze, ahol vélhetően már Pottertől kérdezhetnek a jelenlévők, a szakember pedig ötéves szerződést írt alá.

Graham Potter labdarúgó-pályafutása 2006-os befejezése után öt évvel kezdett edzősködni, a svéd Östersundnál eltöltött hét év után került vissza a szigetországba, s lett a Swansea menedzsere 2018-ban, ahonnan 2019 májusában távozott a Brighton hívó szavára. Potter a walesiek után a „sirályokkal” remek munkát végzett, ezért 2022 szeptemberében ismét váltott és a Chelsea irányítását vette át, de ez már nem sült el túl jól, ugyanis az akkor tulajdonost is váltó londoni „kékeknél” mindössze 31 mérkőzés jutott neki.

Amennyiben valóban Potter veszi át a West Ham Unitedet, úgy pénteken, az Aston Villa elleni idegenbeli FA-kupa-mérkőzésen mutatkozhat be.