Eggyel még távolabb a bajnoki cím: a Newcastle Isak korai fejesével megverte az Arsenalt

Mindkét csapat győzelemből érkezett erre a rangadóra, hiszen a Newcastle a Chelsea-t ejtette ki az Angol Ligakupából, míg az Arsenal a Preston otthonában jutott tovább, de ezek a sikerélmények eltörpültek a szombati összecsapásuk fontossága mellett, hiszen a „szarkák” csak a 12. helyen álltak a bajnokságban, míg az „ágyúsok” már öt pontnyi lemaradást szedtek össze a Manchester Cityvel szemben a bajnoki címért folytatott csatában. Az Arsenal kezdőjébe visszatérhetett William Saliba, s Ben White ugyan a kispadon kapott helyet, teljes fényében pompázhatott Mikel Arteta tizenegye.

Az első félidőben ennek ellenére nem érződött a londoniak fölénye, bár a játék legtöbb fázisában próbáltak irányítani, a Newcastle támadásainak is hagytak időt és területet. Ezt ki is használták a hazaiak, akik a 12. percben mintaszerű akciót vezettek, amelynek végén Anthony Gordon varázsolta oda a labdát Alexander Isak fejére, aki Gabriel és Saliba között védhetetlenül bólintott David Raya kapujába. 1–0

A folytatásban az Arsenal eljutott lövésekig, egy 0.61-es xG-t is összehozott, de igazi veszélyt kevésszer teremtett, a kaput csak egyszer találta el – jöhetett a második félidő. A folytatásban feltekerte támadógépezetét Arteta, de ez veszélyekkel is járt: a korábbi Arsenal-játékos, Joe Willock gyors egymás utánban kétszer is lövéssel próbálkozott a játékrész elején. A baszk tréner ezt követően cserékkel is próbált belenyúlni a meccsbe, a 17 éves Ethan Nwaneri is bejött, hátha ő lesz a nyerőember.

Nos, nem ő, illetve ő sem lett, az Arsenal hiába birtokolta több mint 70 százalékban a labdát a második félidőben, alig-alig jutott el helyzetig, a kaput egyszer sem találta el, így 1–0-ra kikapott. Az „ágyúsok” hátránya ezzel akár nyolc pont is lehet a tabellán az éllovas Manchester Cityvel szemben, ha a címvédő legyőzi idegenben a Bournemoutht.

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Newcastle United–Arsenal 1–0 (Isak, 12.)

KÉSŐBB

16.00: AFC Bournemouth–Manchester City (Tv: Match4)

16.00: Ipswich Town–Leicester City

16.00: Liverpool–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

16.00: Nottingham Forest–West Ham United

16.00: Southampton–Everton

18.30: Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Match4)

17.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Spíler1)

HÉTFŐN

21.00: Fulham–Brentford (Tv: Match 4)