Szoboszlai visszatért a kezdőbe, Brightonban nyert a címvédő Liverpool a Ligakupában, a Tottenham kiejtette a Cityt

Brighton–Liverpool

Arne Slot számos meghatározó játékosát is csak a kispadra nevezte a címvédő Brighton elleni vendégjátékán, ugyanis többek között Virgil van Dijk, Mohamed Szalah, Trent Alexander-Arnold, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is a kispadon kezdett, ugyanakkor Szoboszlai Dominik visszatért a kezdőbe azt követően, hogy a hétvégi, Arsenal elleni rangadón csereként szűk fél órát kapott, ráadásul a magyar válogatott csapatkapitánya amolyan hamis kilencesként szerepelt.

Hiába volt tartalékos a Liverpool, az első félidőben veszélyesebben játszott, mint vendéglátója, Szoboszlai Dominik mellett Luis Díaz sem állt távol a góltól. Ami az első félidőben nem jött össze a vendégeknek, az a második elején hamar sikerült: Cody Gakpo 41 másodperc elteltével átlövésből juttatta előnyhöz a Liverpoolt (VIDEÓ ITT).

A vendégek ezután is többször veszélyeztettek, bő egy óra játék után három az egy ellen vezethettek kontrát, s bár Szoboszlai elhibázta a ziccert, két perccel később Gakpo már nem rontott (VIDEÓ ITT). 0–2

A hajrára Arne Slot többet is cserélt, Szoboszlainak a 71. percben ért véget a mérkőzés, tíz perccel később pedig Simon Adingra révén zárkóztak a „sirályok” (VIDEÓ ITT). Ez viszont nem tartott sokáig, négy perccel később Luis Díaz is betalált (VIDEÓ ITT).

Úgy tűnt, ezzel lezárják a meccset a „vörösök”, ám a Brighton nem adta fel, és Tariq Lamptey 90. percben szerzett góljával ismét szépített, de az egyenlítésre már nem maradt ideje. 2–3

Aston Villa–Crystal Palace

Hiába tűnt esélyesebbnek a házigazda Aston Villa a bajnokságban botladozó Crystal Palace-nél, a vendég londoniak Eberechi Eze révén már a nyolcadik percben vezettek (VIDEÓ ITT). A birminghamiek Jhon Durán révén 15 perccel később egyenlítettek, de a Palace elbírta, hogy az első félidőben két meghatározó játékosát, Ezét és Adam Whartont is elvesztette sérülés miatt. Sőt, a második félidőben a számos Villa-próbálkozás ellenére Kamada Daicsi révén a londoniak tudták megszerezni a továbbjutást jelentő gólt, és 2–1-es idegenbeli sikerrel mentek tovább.

Manchester United–Leicester City

A hétfőn menesztett Erik ten Hag távozása után az ideiglenesen megbízott Ruud van Nistelrooyjal remekül kezdte a Leicester elleni meccsét a Manchester United, a „vörös ördögök” első két kaput eltaláló lövésükből gólt szereztek: előbb Casemiro lőtt közel 30 méteres bombagólt (VIDEÓ ITT), majd Alejandro Garnacho váltotta gólra Bruno Fernandes beadását (VIDEÓ ITT). Bár az MU helyzetkihasználása erre a meccsre feljavult, a védekezés továbbra sem stabil, a Leicester ugyanis Bilal el-Hanusz révén nem sokkal később szépített (VIDEÓ ITT). De a hazaiak erre kiválóan reagáltak: Bruno Fernandes a sorfalon megpattanó szabadrúgással szerezte meg idénybeli első gólját (VIDEÓ ITT), majd Casemiro ezúttal közelről pofozott kapuba egy kipattanót (VIDEÓ ITT). A „rókák” még a szünet előtt csökkentették a hátrányukat Conor Coady révén (VIDEÓ ITT). A második félidőre visszább vettek a lendületből a csapatok, de azért ez a játékrész is hozott gólt: egy röviden hazatett leicesteri labdára csapott le Bruno Fernandes, aki higgadt csellel elfektette Danny Wardot, majd a kapuba passzolt (VIDEÓ ITT). 5–2

Az ideiglenesen megbízott Van Nistelrooy első, vezetőedzőként megvívott mérkőzésén háromgólos sikerre vezette a Manchester Unitedet.

Newcastle United–Chelsea

A hétvégi idegenbeli bajnoki vereség után a „szarkákat” fűthette a visszavágás vágya a Chelsea ellen, s bár a vendéglátó nem birtokolta sokat a labdát, helyzeteivel remekül sáfárkodott, Alexander Isak találata mellett Axel Disasi öngóljával a szünetben kettővel vezetett. A második félidőben hiába borult fel a pálya a Chelsea oldalára, a londoniak 70 százalékos labdabirtoklásuk és 11 kapura lövésük ellenére nem voltak veszélyesek, hiszen egyszer sem találták el azt, így a Newcastle revansot vett a „kékeken” a hétvégi bajnoki vereségért. 2–0

Preston North End (II.)–Arsenal

Mikel Arteta több helyen változtatott a Liverpool ellen döntetlent játszó csapatán a Preston elleni kupameccsre, az eltiltásából visszatérő William Saliba mellett Olekszandr Zincsenko, Ethan Nwaneri és a kapuban Tommy Setford is kezdő volt, ahogy a megsérült Gabrielt helyettesítő Jakub Kiwior is. A félig-meddig felforgatott csapat azonban hozta a kötelezőt, s már az első félidőben érvényre juttatta akaratát, Gabriel Jesus (VIDEÓ ITT) és Nwaneri (VIDEÓ ITT) révén kettővel lépett el – utóbbi gyönyörű átlövéssel volt eredményes. A játék képe a fordulás után sem változott, s szűk egy óra után Kai Havertz fejelt 11 méterről a hazai kapuba (VIDEÓ ITT), lezárva a lényegi kérdéseket. 0–3

Tottenham–Manchester City

A Tottenham alaposan meglepte a Manchester Cityt, Timo Werner egy kontrából már az ötödik percben betalált (VIDEÓ ITT), majd a játékrész derekán Pape Matar Sarr volt eredményes bő 20 méterről jobb oldali szöglet után (VIDEÓ ITT). A City még a szünet előtt visszajött egy gólja Matheus Nunes révén (VIDEÓ ITT).

A manchesteriek szokásukhoz híven többet birtokolták a labdát, mint ellenfelük a második félidőben is, de a jól záró Tottenham védelmét nehezen tudták átjátszani, ráadásul az észak-londoniak több veszélyes ellentámadást is vezettek. A végjátékban Yves Bissouma gólvonali mentése is kellett hozzá, hogy a Hotspur megtartsa előnyét, és a nyolcaddöntő legnagyobb meglepetését szolgáltatva Ange Postecoglou együttese kiejtette a Manchester Cityt a sorozatból. 2–1

Az utolsó nyolcaddöntős mérkőzés után el is készítették a negyeddöntő párosításait: a Tottenham a Manchester Uniteddel, az Arsenal a Crystal Palace-szal, a Newcastle a Brentforddal találkozik, míg a címvédő Liverpool a Southamptonhoz látogat.

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ, szerdai mérkőzések

Brighton–Liverpool 2–3 (Adingra 81., Lamptey 90., ill. Gakpo 46., 63., Díaz 85.)

Aston Villa–Crystal Palace 1–2 (Durán 23., ill. Eze 8., Kamada 64.)

Manchester United–Leicester City 5–2 (Casemiro 15., 39., Garnacho 28., B. Fernandes 36., 59., ill. El-Hanusz 33., Coady 45+3.)

Newcastle United–Chelsea 2–0 (Isak 23., Disasi 26. – öngól)

Preston (II.)–Arsenal 0–3 (Jesus 24., Nwaneri 33., Havertz 57.)

Tottenham–Manchester City 2–1 (Werner 5., P. M. Sarr 25., ill. M. Nunes 45+4.)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Southampton–Stoke City (II.) 3–2

Brentford–Sheffield Wednesday (II.) 1–1 – 11-esekkel 5–4

ANGOL LIGAKUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Tottenham–Manchester United

Arsenal–Crystal Palace

Newcastle–Brentford

Southampton–Liverpool

A mérkőzéseket a december 16-i héten rendezik.