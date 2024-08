Callum Styles aláírt a Championship-csapathoz – hivatalos

„Az Albion örömmel jelenti be, hogy meg nem nevezett átigazolási díj ellenében végleg megszerezte a Barnsley-tól Callum Styles játékjogát” – olvasható a birminghami klub honlapján.

„Nagy klubról van szó, a Premier League-ben a helye, és mindenkinek az a célja, hogy visszajusson az élvonalba. Egy ilyen lehetőséget nem tudtam visszautasítani – mondta 24 éves középpályás az Albion honlapjának, majd kicsit bemutatta magát a szurkolóknak. – Azt hiszem, az egyik legjobb tulajdonságom, hogy jól bánok a labdával, előrefelé indulok meg vele, és igyekszem lehetőségeket teremteni a csapatomnak. Jó a hozzáállásom, úgy gondolom, ahogy látok a pályán, és ahogy értem a játékot, az sokat segít majd az együttesünknek. Több poszton is bevethető vagyok, és lehet, hogy a bal oldalon is láthatnak majd szélsőként, valamint a pálya közepén is, ahol egész életemben játszottam. Bármelyik poszton szívesen játszom, és remélhetőleg minél több meccsen pályára léphetek majd. Nagyon szeretnék sikeres lenni itt, mind egyéni, mind csapatszinten.”



Carlos Corberán, a West Bromwich Albion menedzsere nagyon örül, hogy a ballábas futballista csatlakozik csapatához: „Championship- és nemzetközi tapasztalata is van, illetve kiváló ajánlólevele is. A sokoldalúságának hála több variációs lehetőségünk lesz, így a csapatba kerülésért is nagyobb harc folyik majd.”

„A tulajdonságai jól passzolnak a csapatunk profiljához és ahhoz, ahogyan játszani szeretnénk, a sokoldalúsága pedig több posztra is alkalmassá teszi – ezt már Andrew Nestor, a klub sportigazgatója nyilatkozta. – Huszonnégy évesen már jelentős tapasztalattal rendelkezik ezen a szinten, hiszen több mint száz mérkőzésen játszott a Championshipben, valamint a nemzetközi színtéren nagy tornákról is van rutinja.”

Úgy tudjuk, a 23-szoros magyar válogatott játékossal tárgyalt az Újpest is, de a West Brom lett a befutó, amelynek Styles a kilencedik nyári érkezője, és négyéves szerződést kötött vele a klub.

A középpályás a Burnley-ben nevelkedett, aztán két évet töltött a Burynél, 2018 nyarán pedig csatlakozott a Barnsley-hoz, amelynek színeiben összesen 151 mérkőzésen lépett pályára. Kölcsönben viszont közben megfordult a Buryben, a Millwallban, míg legutóbb a Sunderlandben.

A birminghami csapat – amely legutóbb a 2020–21-es évadban szerepelt a Premier League-ben – az előző idényben az 5. helyen végzett az angol másodosztályban, a rájátszás elődöntőjében azonban alulmaradt a Southamptonnal szemben, így végül lemaradt a feljutásról. A Championship nemrég kezdődött szezonjában 3 fordulót követően hét ponttal a tabella 4. helyén áll a WBA.