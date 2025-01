Új éra a Chicago Bearsnél: a csoportriválistól érkezik a támadóguru vezetőedzőnek

Bár a Lombardi-trófea megszerzése nem jött össze, Johnson így is elképesztő munkát végzett az Oroszlánoknál – a 2024-es alapszakaszban 564 pontot termelt a csapat, ami a legtöbb volt az egész ligában, totál yardokban is csak a Baltimore Ravens előzte meg a Lionst. Amit a statisztikák mellett érdemes kiemelni, azok a kreatív játékhívások, amelyekkel az elmúlt években a 38 esztendős koordinátor megajándékozta az amerikai futball szerelmeseit.

Remek támadófallal és elkapókkal dolgozhatott együtt, de így is ki kell emelni, hogy Johnson gyakorlatilag megmentette a Los Angeles Rams korábbi irányítójának, Jared Goffnak a karrierjét. Most abban reménykedhetnek Chicagóban, hogy egy másik 1/1-es QB számára is sorsfordító lesz az érkezése: Caleb Williams rémálomszerű újoncéven van túl, folyamatosan nyomás alatt játszott – amiben sokszor ő is ludas volt –, összesen 68 (!) alkalommal sackelték. De Williamsnek azért voltak pillanatai, amikor megmutatta, miért is tartják korszakos tehetségnek, Johnsont pedig egyértelműen azért akarták megszerezni, hogy ezt ki is hozza a fiatal irányítóból.

Adam Schefter hozzátette: értesülései szerint a Bears új védőkoordinátora az alapszakasz során a New Orleans Saintstől menesztett Dennis Allen lesz.