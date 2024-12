NHL: Bratt és Markstrom remekelt, a Devils ötöt vágott a Rangersnek

Jó formába lendült a New Jersey Devils, amely legutóbbi hét meccsét számítva ötödször nyert, ezúttal a New York Rangers ellen. Jesper Bratt a gólja mellett három asszisztot is kiosztott, Jacob Markstrom pedig 39 védéssel járult hozzá a sikerhez. A Rangers hatodszor maradt alul a legutóbbi hét meccset nézve.

A torontói Mitch Marner két asszisztot jegyzett pályafutása 600. alapszakasz-mérkőzésén, a kanadaiak a Chicago Blackhawkst verték. Auston Matthews kilenc meccset hagyott ki sérülés miatt, de a Tampa ellen két assziszttal tért vissza, most pedig be is talált a kapuba.

A Utah hazai pályán kapott ki a Dallastól, a texasiak egymás után harmadszor nyertek.

FÉRFI JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

New York Rangers–New Jersey Devils 1–5

Toronto Maple Leafs–Chicago Blackhawks 4–1

Utah–Dallas Stars 1–2

A RANGERS–DEVILS MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA