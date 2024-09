Úgy kapott ki a Giants, ahogy még senki az NFL-ben

A HÉT GYŐZELME. A New Orleans Saints az első héten 47 pontot szerzett a Carolina ellen, és a másodikon Dallasban sem lassított, 44 pontig jutott a Cowboys otthonában. Az idény első 15 támadásának mindegyikén pontot szerzett, a két mérkőzésen 11 touchdownt termelt. Alvin Kamara Dallasban három futott és egy elkapott TD-ig jutott, mellette Derek Carr, Rashid Shaheed és Chris Olave is kiemelkedően játszik, Klint Kubiak támadóedző egysége kiemelkedik a ligából, s jövő héten a Philadelphiát fogadja.

A HÉT MEGLEPETÉSE. A Minnesota elengedte Kirk Cousinst, akinek a helyére J. J. McCarthyt draftolta, csakhogy az újonc megsérült, az egész idényre kidőlt, így Sam Darnold lett a kezdőirányító. A Vikingst emiatt leírták, de a San Francisco ellen olyan extrákat mutatott a csapat (blokkolt punt, a 49ers negyedik kísérleteinek levédekezései, hat sack, illetve Justin Jefferson 97 yardos touchdownelkapása), amelyeknek köszönhetően 23–17-es győzelmet aratott. A Minnesota a legjobbakkal is felveszi a versenyt, ha azok túl sokat hibáznak.

This fan angle of Justin Jefferson’s 97-yd is INCREDIBLE 🤯

pic.twitter.com/qyH4Cz9UhK — DraftKings (@DraftKings) September 16, 2024

A HÉT MÉRFÖLDKÖVE. A Green Bay Packers Jordan Love sérülése miatt a Tennessee-ben kudarcot valló Malik Willis irányítóval állt ki az Indianapolis Colts ellen, és meglepetésre a tartalék QB-val is győzött 16–10-re. Willis 85.7%-os pontossággal passzolt, touchdownt is szerzett, míg Josh Jacobs 151 futott yarddal fejezte be a mérkőzést. Ez volt a 104 éve alapított Packers 800. győzelme, elsőként érte el ezt a mérföldkövet (599 vereség és 38 döntetlen mellett). A Chicago Bears sincs messze lemaradva, 794 sikernél tart.

Az élcsoport

1. Green Bay Packers (alapítva: 1921) 800 győzelem

2. Chicago Bears (1920) 794

3. New York Giants (1925) 721

4. Pittsburgh Steelers (1933) 672

5. Washington Commanders (1932) 630

A HÉT FORDÍTÁSAI. A Baltimore Ravens a negyedik negyed elejéig esélyeshez méltón a kezében tartotta a Las Vegas elleni mérkőzést, 12 perccel a vége előtt is tíz ponttal vezetett. Csakhogy ezután a Raiders 13 pontot szerzett, és nagy meglepetésre győzött. A Baltimore a legutóbbi négy évben tizedszer kapott ki úgy, hogy a negyedik negyedben legalább hét ponttal vezetett, a második legpazarlóbb csapat, a Chicago hat ilyen vereséget számlál ez idő alatt. A hét másik nagy fordítását a hétfő esti rangadón az Atlanta mutatta be Philadelphiában. Az Eagles bő másfél perccel a vége előtt 21–15-re vezetett, a Falconsnak nem volt időkérése, és a statisztikusok 0.7% esélyt adtak a győzelmére. Kirk Cousins vezérletével aztán mégis touchdownt szerzett és 22–21-re nyert az Atlanta.

A HÉT KIÁBRÁNDULÁSA. Az előző idényt a legrosszabb mérleggel záró Carolina Panthers két meccs után is nyeretlen idén, a Los Angeles Chargerstől 26–3-ra kapott ki. A 2023-as drafton elsőként kiválasztott Chase Young még a tavalyi játékához képest is visszaesett, annak ellenére csak 84 passzolt yardig jutott, hogy a játékhéten pályára lépő 32 csapatéból a Panthers támadófala engedte meg a legkevesebbszer az ellenfél védőinek, hogy az irányító közelébe jussanak. Young az eddigi 18 meccséből csak kettőt nyert meg, 1950 óta az övé a harmadik legrosszabb mérleg ama QB-k közül, akik legalább 15 meccsen kezdtek. Dave Canales vezetőedző döntött: a következő mérkőzésen nem Young kezd, hanem a veterán Andy Dalton kap bizalmat. Úgy tűnik, Young minden idők egyik legnagyobb csalódása lesz, ha azt vesszük, hogy a rá áldozott első draftcetli ellenértéke a Chicagónál D. J. Moore elkapó, Darnell Wright támadó falember, Tyrique Stevenson cornerback (mindketten a 2023-as drafton jöttek és biztos kezdők), valamint az idei draftelső Caleb Williams, plusz ehhez jön még jövőre egy második körös választási jog.

A HÉT ÚJONCA. A tavaszi játékosbörzén három irányító után negyedikként kelt el Marvin Harrison Jr., az Indianapolis Colts elkapójaként Super Bowlt nyerő, már a Hírességek Csarnokában is szobrot kapó Marvin Harrison fia. A 22 éves játékosról sokan azt mondták, pozícióktól függetlenül ő az idei legjobb újonc, de az első fordulóban csak egyszer kapott labdát. Ám még mielőtt pánikolni kezdtek volna az Arizona szurkolói, a Rams elleni 2. fordulós meccs első perceiben egy 23 és egy 60 yardos TD-elkapása is volt, végül négy elkapással, 130 yarddal és két touchdownnal zárt. Most már világos, miért volt akkora felhajtás körülötte.

Marvin Harrison Jr. we love you pic.twitter.com/GE6a9vVabw — Arizona Cardinals (@AZCardinals) September 15, 2024

A HÉT RÚGÓJA. A Washington Commanders az idénynyitó után elköszönt a kettőből kettő mezőnygólt elhibázó Cade York rúgótól, akinek a helyére Austin Seibertet szerződtette. Az új játékos vasárnap hibátlan teljesítményt nyújtva nyerte meg csapatának a mérkőzést, hét mezőnygóljával lett 21–18 a javukra. Az NFL-rekordot Rob Bironas tartja nyolc mezőnygóllal egy mérkőzésen (még 2007-ben hozta össze), Seibert és másik kilenc rúgó jutott hétig.

A HÉT STATISZTIKÁJA. Maradjunk még egy bekezdés erejéig az NFC keleti derbijénél, amelyen olyan csúfság történt a Giantsszel, ami még soha egyetlen NFL-csapattal sem: úgy kapott ki a rendes játékidőben, hogy három touchdownt szerzett, miközben az ellenfele egyet sem. A három TD egyikét sem követte jutalompont: Graham Gano sérülten vállalta a játékot, és miután a kezdőrúgásnál rásérült, nem tudta folytatni. A jutalomrúgások így Jamie Gillan punterre maradtak volna, csakhogy az elsőt kihagyta, Brian Daboll vezetőedző pedig emiatt megvonta tőle a bizalmat. A következő két TD után is sikertelen kétpontos kísérlet következett, de még talán ez is belefért volna, ha a végén rá merte volna bízni a 40 yardos mezőnygólt Gillanre.

A HÉT NYILATKOZATA. Egy éve az idényrajt legjobban várt pillanata Aaron Rodgers bemutatkozása volt a New York Jets irányítójaként, de négy játékot követően Achilles-ín-szakadást szenvedett a Bills elleni meccsen. A teljes idényre kidőlt, aztán most megint nekifutott, és a második fordulóban a Jets a vezérletével legyőzte a Tennessee Titanst. A Green Bayjel Super Bowlt nyerő irányító két touchdownpasszt is kiosztott, és amikor a meccs után arról kérdezték, milyen volt az első győzelme a Jetsszel, helyesbítette az újságírót. „Technikailag ez a második győzelmem. Mint mindenki tudja, statisztikailag a Bills elleni sikert is én jegyeztem, az a négy játék rendkívül fontos volt” – mondta Rodgers a jelenlévők nagy derültségére.

Aaron Rodgers végre végigjátszott egy győztes meccset a New York Jetsben (Fotó: Getty Images)

A HÉT KRÍZISE. A Los Angeles Rams tavaly annak ellenére bejutott a rájátszásba, hogy első számú elkapója, Cooper Kupp az egész idény alatt sérüléssel bajlódott. Az újonc Puka Nacua szenzációsan játszott, ezért az új évad előtt nagy volt a derűlátás a klubnál, hiszen Kupp is felépült, és két kiváló elkapó várhatta Matthew Stafford passzait. Csakhogy a Rams a Detroit után az Arizonától is kikapott, és a két meccsen mindkét elkapója megsérült. Nacua várhatóan a 9. fordulóig nem játszhat, s most Kupp diagnózisára is vár a klub, de már biztosnak tűnik, hogy legalább egy hónapra ő is kidől a sorból. Azaz Stafford hetekig olyan elkapókra hagyatkozhat, mint Tutu Atwell, Tyler Johnson és Jordan Whittington.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

Philadelphia Eagles–Atlanta Falcons 21–22

Baltimore Ravens–Las Vegas Raiders 23–26

Carolina Panthers–Los Angeles Chargers 3–26

Dallas Cowboys–New Orleans Saints 19–44

Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers 16–20

Green Bay Packers–Indianapolis Colts 16–10

Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns 13–18

Minnesota Vikings–San Francsico 49ers 23–17

Tennessee Titans–New York Jets 17–24

New England Patriots–Seattle Seahawks 20–23 – hosszabbítás után

Washington Commanders–New York Giants 21–18

Arizona Cardinals–Los Angeles Rams 41–10

Denver Broncos–Pittsburgh Steelers 6–13

Kansas City Chiefs–Cincinnati Bengals 26–25

Houston Texans–Chicago Bears 19–13

Miami Dolphins–Buffalo Bills 10–31

A 3. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: New York Jets–New England Patriots (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Cleveland Browns–New York Giants

19.00: Indianapolis Colts–Chicago Bears

19.00: Minnesota Vikings–Houston Texans

19.00: New Orleans Saints–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

19.00: Pittsburgh Steelers–Los Angeles Chargers

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Denver Broncos

19.00: Tennessee Titans–Green Bay Packers

22.05: Las Vegas Raiders–Carolina Panthers

22.05: Seattle Seahawks–Miami Dolphins

22.25: Arizona Cardinals–Detroit Lions

22.25: Dallas Cowboys–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.25: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers

Hétfő

2.20: Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Kedd

1.30: Buffalo Bills–Jacksonville Jaguars (Tv: Match4)

2.15: Cincinnati Bengals–Washington Commanders (Tv: Arena4)