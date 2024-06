NHL: a második meccset is behúzta a Florida az Edmonton ellen

A két csapat első meccse után az Edmonton visszavágásra készült a Florida otthonában, de mindhiába – a Panthers ugyanis ismét remek formát mutatott, és ezúttal is háromgólos különbséggel nyerte meg az összecsapást, így összesítésben már 2–0-ra vezet az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban.

Jobban kezdett pedig az Edmonton a találkozón, az első harmad után Mattias Ekholm találatával még a vendégek vezettek. A második játékrészben egyenlített a hazai csapat, majd a harmadik harmadban Evan Rodrigues kétszer is betalált (utóbbi gólt emberelőnyből szerezte), és ezzel gyakorlatilag el is döntötte a találkozót. A 4–1-es végeredményt Aaron Ekblad állította be egy üres kapus találattal.

NHL, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Florida Panthers–Edmonton Oilers 4–1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Florida Panthers javára