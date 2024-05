NHL: a hosszabbításban győzött a Rangers, és vezet a párharcban

A New York Rangers a második harmadban már kétgólos előnyben is volt, a Florida azonban innen még visszakapaszkodott, és a harmadik harmadban szerzett két góljának köszönhetően kiegyenlített és hosszabbításra mentette a találkozót. Itt azonban Alex Wennberg újra bevette a Panthers kapuját, ezzel a Rangers 5–4-re megnyerte a párharc harmadik összecsapását, amelyen hazai részről Sam Reinhart, míg a győztes vendégektől Alexis Lafreniére is két-két gólig jutott. A párharc negyedik összecsapását helyi idő szerint kedden rendezik Floridában.

KELETI FŐCSOPORT

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Florida Panthers–New York Rangers 4–5 – hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Rangers javára.