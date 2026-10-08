Nemzeti Sportrádió

Tovább tart a harag az elnökkel, nem térnek vissza a szerb vízilabda-válogatott sztárjai

2026.10.08. 20:53
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Dusan Mandics (Fotó: Facebook, FTC Vízilabda)
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Dusan Mandics Szlobodan Szoro szerb vízilabda-válogatott Nikola Jaksics
Tizenegy játékos, köztük a legnagyobb sztárok továbbra sem térnek vissza a legutóbbi három olimpián győztes szerb férfi vízilabda-válogatottba.

A totalwaterpolo szaklap beszámolója szerint a nemzeti csapat kulcsjátékosai – mint például a háromszoros ötkarikás aranyérmes Nikola Jaksics vagy a Ferencvárost erősítő Dusan Mandics – közölték, amíg Szlobodan Szoro vezeti a szövetséget, nem ugranak medencébe a válogatott tagjaként.

Az ügy áprilisban kezdődött, miután az új elnök a kinevezését követően többször is lekicsinylően nyilatkozott a válogatott által elért sikerekről. Szoro szerint ezeket a sikereket inkább a körülmények és az adott pillanatok befolyásolták, mintsem a csapat minősége.

Az új szövetségi kapitány, Vladimir Vujaszinovics megpróbálta meggyőzni a játékosokat a visszatérésről, de nem járt sikerrel, ezért a jövőben várhatóan továbbra is a fiatalokra kell építenie.

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A játékosok addig nem hajlandók nemzeti színekben szerepelni, amíg Szlobodan Szoro a szövetség elnöke, s távozott Uros Sztevanovics szövetségi kapitány is.

 

Dusan Mandics Szlobodan Szoro szerb vízilabda-válogatott Nikola Jaksics
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