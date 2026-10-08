Tovább tart a harag az elnökkel, nem térnek vissza a szerb vízilabda-válogatott sztárjai

A totalwaterpolo szaklap beszámolója szerint a nemzeti csapat kulcsjátékosai – mint például a háromszoros ötkarikás aranyérmes Nikola Jaksics vagy a Ferencvárost erősítő Dusan Mandics – közölték, amíg Szlobodan Szoro vezeti a szövetséget, nem ugranak medencébe a válogatott tagjaként.

Az ügy áprilisban kezdődött, miután az új elnök a kinevezését követően többször is lekicsinylően nyilatkozott a válogatott által elért sikerekről. Szoro szerint ezeket a sikereket inkább a körülmények és az adott pillanatok befolyásolták, mintsem a csapat minősége.

Az új szövetségi kapitány, Vladimir Vujaszinovics megpróbálta meggyőzni a játékosokat a visszatérésről, de nem járt sikerrel, ezért a jövőben várhatóan továbbra is a fiatalokra kell építenie.