Dusan Mandics az elmúlt év legjobb férfi vízilabdázója a LEN-nél, Vogel Soma a harmadik

A LEN honlapjának beszámolója szerint a balkezes klasszis a szavazatok 32.7 százalékát megszerezve Filip Filipovics, Vanja Udovicsics és Dusko Pijetlovics után a negyedik szerb játékos, aki kiérdemelte az elismerést.

A harmincéves Mandics az elmúlt szezonban mindent megnyert a zöld-fehérekkel, ráadásul a Bajnokok Ligája négyes döntőjében is őt választották a legértékesebb játékosának. A Pro Recco elleni döntő utolsó másodpercében az ő fantasztikus védekezése is kellett a sikerhez. Mindemelett nyári párizsi olimpián – melyen a szerb küldöttség zászlóvivője volt – a válogatottal zsinórban megszerezte a harmadik ötkarikás aranyérmét is, 26 góllal segítette csapatát a tornán.

A voksoláson a spanyolok gólvágója, Alvaro Granados végzett a második helyen 22.7 százalékkal, tőle nem sokkal elmaradva a magyar válogatott és az FTC kapusa, Vogel Soma lett a harmadik 21.8 százalékkal.