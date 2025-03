Varga Dénes: Az USA képes felkarolni a vízilabdát

Mi lehet jobb egy olimpiai bajnoknál? Két olimpiai bajnok! Pénteken a Los Angeles Athletic Club hivatalos közösségi felületén jelentette be, hogy a kétszeres olimpiai arany- és bronzérmes, kétszeres világ- és hatszoros Európa-bajnok szerb kiválóság Filip Filipovicsot is leigazolták az amerikai vízilabda-bajnokság döntőjére. A 37 éves játékos – aki a 2020–2021-es idényt hazánkban, a Szolnokban játszotta le, a csapattal Eurokupa-győztes és magyar bajnok is lett – tavaly áprilisban jelentette be, hogy az idény végén visszavonul. Úgy tűnt, a Novi Beograddal a Ferencváros ellen játszott vesztes Bajnokok Ligája-elődöntő volt az utolsó mérkőzése – amelyet 13–13-as rendes játékidő után szétlövéssel buktak el a szerbek, Filipovicsot pedig a hajrában állították ki brutalitásért. Tavaly decemberben mégis visszatért az al-Kvadszija színeiben a négycsapatos kuvaiti bajnokságban, és továbbra sem tervez leállni – a waterpolo360news.com portál szerint Varga Dénes is azok között volt, akik győzködték Filipovicsot, csatlakozzon a Los Angeles-i projekthez. A portál emellett úgy fogalmaz: az „angyalok városában” összeálló kettős a sportág elmúlt két évtizedének legerősebb duója.

A Los Angeles tehát komolyan gondolja, hogy megnyeri az amerikai bajnokságot, amelynek alapszakasza tornarendszerben zajlott, február elejétől március végéig négy hétvégén rendeztek mérkőzéseket. A 14 csapatot két (Északi és Déli) főcsoportra osztották, ezeken belül mindenki egyszer játszott mindenkivel – érdekesség, hogy a rendes játékidős győzelem a három helyett négy pontot ért, és a vereségért is járt egy pont. A kiemelési rangsor alapját ezek az eredmények jelentették, de a konferenciák közötti találkozókat is figyelembe vették. A kiírás alapján a versenybizottság alaposan mérlegelte a releváns tényezőket, mert nem mindegyik csapat játszott ugyanannyi mérkőzést. Április 25. és 27. között 12 együttes vesz részt a kaliforniai döntőben, köztük a Los Angeles AC, amely harmadik kiemeltként a USA Pipeline és a Channel Islands pénteki párharcának győztesével találkozik a helyi idő szerint szombat délelőtti negyeddöntőben. Az elődöntőt még aznap este lejátsszák, a helyosztókra már vasárnap kerül sor. A címvédő a New York, az LAAC negyedik lett az előző évadban. Fotó: Getty Images