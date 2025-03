Huszonkét fős bő kerettel kezdi el a felkészülést a vízilabda-válogatott

A januári, bukaresti divízió I-es tornán második helyet szerző, megfiatalított együttes tagjai a világkupa podgoricai szuperdöntőjét megelőző felkészülési keretbe is meghívót kaptak, s két rutinosabb világbajnok, Jansik Szilárd és Vámos Márton is ott lesz az április 4-ei kezdéskor a Margitszigeten. Varga Zsolt minden bizonnyal számolhat a januárban kisebb sérülés miatt hiányzó Vigvári Vincével és Fekete Gergővel is.

A bő keretből 15 játékos lehet ott az április 11. és 13. között Podgoricában megrendezendő szuperdöntőn.

„Egyértelmű a célunk: tovább építeni ezt a fiatal csapatot – szögezte le a kerethirdetés kapcsán Varga Zsolt. – Ehhez a podgoricai három mérkőzés újabb kiváló alkalom, élesben nézhetjük meg, ki miként reagál bizonyos szituációkban, hogyan alakulnak egymással a játékkapcsolatok. A keret folyamatosan formálódik, a rutinosabb játékosokat jól ismerem, tudom, mire képesek, azaz nem jelent semmit, ha most valaki nem szerepel ebben a névsorban. Sokat kell dolgoznunk, hogy kialakuljon az a gárda, amelyik esélyes lehet a következő években.”

A kerettagok április 4-én találkoznak, másnap indulnak Nápolyba, ahol három napig az olasz válogatottal gyakorolnak (Olaszországot a világszövetség felfüggesztette a párizsi olimpián történtek miatt, ezért ők nem vehettek részt a világkupa-kvalifikáción sem).

A magyar csapat a második divízió első helyezettjével, Hollandiával találkozik a negyeddöntőben, ennek a párharcnak a győztese pedig a görög–japán összecsapás nyertesével elődöntőzhet. A másik ágon a spanyolok a németekkel, a házigazda montenegróiak pedig a horvátokkal mérkőznek.

A MAGYAR VÍZILABDA-VÁLOGATOTT 22 FŐS KERETE

Kapusok: Bányai Márk (Szolnok), Csoma Kristóf (Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC), Szakonyi Dániel (FTC),

Mezőnyjátékosok: Batizi Benedek (Vasas), Bedő Krisztián (Szolnok), Burián Gergő (Barceloneta), Ekler Zsombor (BVSC), Fekete Gergő (FTC), Jansik Szilárd (FTC), Kovács Péter (BVSC), Manhercz Krisztián (FTC), Molnár Erik (FTC), Nagy Ádám (FTC), Nagy Ákos (FTC), Szalai Péter (OSC), Tátrai Dávid (BVSC), Vámos Márton (FTC), Varga Vince (FTC), Vigvári Vendel (FTC), Vigvári Vince (Barceloneta), Vismeg Zsombor (FTC)