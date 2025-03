Újabb vízilabdás olimpikonjaink, akik a lézeres szemműtétet választották

Angyal Dániel: Már hozzám nőtt ez az új képesség, és ennek azért nagyon örülök

Angyal Dániel, az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó a lézeres szemműtét mellett döntött. Gyerekkorába derült ki, hogy nem tökéletes a látása, de ez annyira nem zavarta őt, így nem is hordott sem szemüveget, sem kontaktlencsét.

„A rossz látásom olyankor zavart, ha valamelyen táblát, vagy távoli dolgot kellett elolvasnom, de szemüveget csak vezetéshez hordtam, főleg szürkületben és éjszaka. Persze éreztem, hogy lehetne jobb is, és mivel Marci ódákat zengett arról, hogy neki milyen jó a műtét óta, úgy döntöttem belevágok én is” – mesélte Angyal, aki Vámos javaslatára a Focus Medicalt választotta a műtét elvégzésére.

A műtét előtti alkalmassági vizsgálaton kiderült, hogy az egyik szeme szinte tökéletes – ezért sem hiányzott neki annyira a szemüveg – így csak az egyik szemét kellett megműteni.

„Én nem is tudtam, hogy ilyen különbség van a két szemem között, sőt még az is kiderült, hogy cilindereim is vannak, de megnyugtattak, hogy ez sem okoz problémát.”

A személyre szabott kezelési tervnek köszönhetően a VISUMAX kezelés után Angyalnak tökéletesen éles látása lett.

„A legnagyobb különbséget az éjszakai autóvezetésben érzem, sokkal élesebben látok, ezáltal sokkal nagyobb biztonságban érzem magam. A medencében, mivel a célzó szememet műtötték, sokkal pontosabb vagyok, ami nem elhanyagolható, hiszen a vízilabdát is gólra játsszák. Már bánom, hogy nem jöttem hamarabb.”

Vályi Vanda: Alig vártam, hogy úgy lássak, mint még soha

Vályi Vanda olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, valamint kétszeres világbajnoki ezüstérmes – már gyerekként az iskolában szemüveget, az uszodában pedig kontaktlencsét viselt. Egyiket sem szerette, mindkettő problémát okozott számára a mindennapokban, de különösen edzések és meccsek közben.

„A szemüveggel sosem voltam kibékülve, főleg vezetés közben zavart, a nyári hónapokban meg állandóan csúszkált. A kontaktlencse sem volt túl ideális a klóros vízben, az utóbbi időben már nagyon irritálta a szememet” – mesélte Vanda, aki végül a lézeres szemműtét mellett döntött.

„A műtét előtt egy kicsit izgultam, de tudtam, hogy a legjobb helyen vagyok, profi körülmények között, és alig vártam, hogy sorra kerüljek. A beavatkozás nagyon pozitív élmény volt, semmi kellemetlenséget nem éreztem, mindig mondták mit kell csinálnom és még a doktornő is megdicsért. Amióta visszatértem a medencébe az új, éles látásommal, azt vettem észre, hogy gyorsabban reagálok a játékszituációkra, azonnal tudok döntéseket hozni” – tette hozzá Vanda, aki rendkívül elégedett az eredménnyel.

Faragó Kamilla: Elképesztő volt, hogy másnap reggel kinyitottam a szememet, és már mindent láttam

Faragó Kamilla világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott vízilabdázó 14 éves kora óta küzdött a szemüveg és a kontaktlencse viselésének kényelmetlenségeivel.

„A medencében kontaktlencsét használtam, de nem volt a legjobb megoldás, sokszor kiesett, behomályosodott, ami kihatott a játékomra is. Megoldást akartam találni a problémámra, sokat nem kellett gondolkodnom, mert nem csak Vámos Márton, de a bátyám is átesett már egy lézeres szemműtéten itt a Margitszigeten.”

„A műtét előtt egyáltalán nem izgultam, mert nagyon részletesen elmondták, mire számítsak. A kezelés gyors és fájdalommentes volt, a doktornő végig mondta, mi történik, és visszaszámolta a tizenhat másodpercet, amíg a lézer dolgozott, ez engem nagyon megnyugtatott" – mesélte Kamilla, aki már a műtét után érzékelte a látásjavulást. – „Másnap reggel már egyedül mentem autóval a kontrollvizsgálatra. Azóta a meccseken sem kell azzal foglalkoznom, hogy éppen kieseik-e a lencsém vagy sem, így folyamatosan bent tudok lenni a vízben, és teljes erőbedobással segíthetem a csapatomat.”

Miért válassza a lézeres szemműtétet?

A három olimpiai és világbajnok sportoló tapasztalatai is azt mutatják, hogy a Focus Medical legmodernebb lézeres szemműtétei nemcsak a mindennapi életet könnyítik meg, hanem komoly előnyökkel járnak a sportban is. A látásjavítás segíti a gyorsabb reakcióidőt, élesebb képet és nagyobb biztonságot ad, miközben megszabadulhat a szemüveg és a kontaktlencse viselésének kényelmetlenségeitől.

Olimpikonjaink minket választottak, miért ne lehetne Ön a következő?

Ha Ön is szeretne megszabadulni szemüvegétől, kontaktlencséjétől (akár olvasószemüvegétől is), a Focus Medical Szemészeti Lézerklinika a legjobb választás. Jelentkezzen alkalmassági vizsgálatara most és akár 200.000 Ft kedvezménycsomagot kaphat!