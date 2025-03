Férfi vízilabda ob I: szétlövés döntött a Vasas és a Szolnok rangadóján, a Honvéd simán megverte az OSC-t

A védekezés szerelmesei bizonyára élvezték a Vasas–Szolnok rangadót: a hazaiak zónája jól működött, a bejátszásokat rendre elhalászták a bekkek, míg a túloldalon Bányai Márk nemes egyszerűséggel lehúzta a rolót. A vendégek kapusa szédületesen védett, ötméterest és ziccereket is hárított, átlövésből pedig szinte reménytelen volt neki betalálni.

Érződött, hogy mindkét csapat a négy közé jutásért küzd, parázs csata zajlott a vízben, még ha eleinte nem is ítéltek sok kiállítást a játékvezetők. Bedő Krisztián megoldotta akcióból, a tapasztalt center villanásával a második negyed közepén 3–1-re vezetett a Szolnok – a túlzás nélkül világklasszis teljesítményt nyújtó Bányai Márk ekkor tíz védésnél járt. Azért így is volt miért bosszankodnia Hangay Zoltánnak: csapata nem tudta kihasználni az időkérést követő fórt, ráadásul Batizi Benedek tanári ejtéssel közelebb hozta a Vasast, miután észrevette, hogy Bányai kitempózott a kapujából.

Bányai Márk pazarul védett a Vasas ellen (Fotó: Balogh László)

Az első félidő utolsó pillanataiban Szabó Bence visszaállította a kétgólos különbséget, a másodikból pedig mindössze tíz másodperc telt el, amikor Szlobodan Nikics időt kért, az angyalföldiek ugyanis emberelőnyben támadhattak. A csapatkapitány Bátori Bence bevágott két ötméterest, de elemi erejű átlövésekkel lépéselőnyben maradt a Szolnok, Kakstedter Bendegúz kapufás góljával megint kettő volt közte.

A döntés viszont a záró negyedre maradt – kiélezett és színvonalas volt a rangadó. A Dózsa néhány másodpercig hármas (!) emberelőnyben játszott, de nem tudta kihasználni, Bátori viszont a másik oldalon belőtte a kettős fórt, 7–7-nél új meccs kezdődött. A hazai kapuban Lévai Márton nagyon elkapta a fonalat, Bányai meg nem akarta elengedni, ráadásul a blokkok is összeálltak, így aztán nehéz dolguk volt a lövőknek.

Az utolsó percre is döntetlennél fordultunk, labdaszerzés után a Szolnok a három pontért támadott, de hiába – ötméteresek döntöttek. Az első négy párban senki sem hibázott, az ötödikben viszont Szabó Bence szétforgácsolta a kapufát, így a Vasas győzött, de a szolnokiak is értékes pontot szereztek.

Nagyot csatázott egymással Vámosi Bertold (kék sapkában) és Gábor Lőrinc a Vasas–Szolnok rangadón (Fotó: Balogh László)

A Honvéd már lecsúszott a négybe jutásról, de nyilván így is le akarta idegenben győzni az előző két bajnokiját elveszítő fővárosi vetélytársát, amelynek még minden sansza megvolt arra, hogy a négy között végezett. A vendégcsapat 2–2 után sorozatban négy gólt szerzett, és a második negyedben is tartotta ezt az előnyt. Az OSC a fordulás után sem tudott javítani, 12–5-re elhúztak a piros-fehérek, ahonnan már nem volt visszaút. A hazaiak kicsit jobban játszottak a záró felvonásban, de így is 15–9-re kikaptak, amivel lépéshátrányba kerültek közvetlen riválisaikkal szemben.

A sereghajtó Pécs az első negyedben kétgólos hátrányba került, de a következő játékrészben feljött 5–5-re, viszont ezután a Kaposvár sorozatban három gólt szerzett. Ezt követően négy perccel a vége előtt tudott három gólon belülre kerülni a hazai csapat, 11–13-nál viszont megtorpant, a vendégek 14–11-es sikert arattak.

Remekül kezdett a Szentes, a 11. percben 7–1-re vezetett a nála addig csak hat ponttal kevesebbet szerző Miskolc ellen. Ezt követően kezdtek éledezni a vendégek, és a harmadik negyedben feljöttek 8–5-re, majd az utolsó játékrészt 10–8-as hátrányban kezdték. A hazaiak azonban nem engedték ki a kezükből a győzelmet, 13–11-re megnyerték a találkozót.

Az utolsó előtti DVSE hazai medencében némi meglepetésre végig szoros mérkőzést játszott, mert bár a Szeged a harmadik negyedben ellépett 7–4-re, az utolsó játékrész elején 7–8-at mutatott az eredményjelző. Több mint hatperces gólcsend után Macsi Martin egyenlített, ám három másodperccel a vége előtt Bóbis Botond akciógóljával a Tisza-partiak nagy csatában 9–8-ra nyertek.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

24. FORDULÓ

VASASPLAKET–SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER 7–7 (1–2, 1–2, 4–3, 1–0) – szétlövéssel 5–4

Komjádi uszoda, 220 néző. V: Fodor R., Ercse

VASAS: Mizsei – BÁTORI 3, Djurdjics, Randjelovics, GÁBOR L. 1, DEDOVICS 2, Lakatos S. Csere: LÉVAI (kapus), Mijics, Batizi 1, Sélley-Rauscher, Dala D., Gaszt, Ragács. Edző: Szlobodan Nikics

SZOLNOK: BÁNYAI – Schmölcz, Vámosi, Kovács Gergő, BEDŐ 1, KRASZNAI 1, KAKSTEDTER 2. Csere: Józsa (kapus), Zerinváry, Simon D., Szabó II Bence 2, Teleki, Cseh M. 1, Böröczky. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 9/1, ill. 10/3

Kettős emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Hármas emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 3/2, ill. –

Kipontozódott: Batizi (26. p.), Kovács Gergő (27. p.), Lakatos S. (30. p.), Schmölcz (31. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Mijics (23. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Sokat készültünk a mérkőzésre, tudtuk, hogy a Szolnok mindent megpróbál – így is történt. Nagyon jól védekeztek a vendégek, nem volt könnyű dolgunk, de sok úszással visszajöttünk a meccsbe.

Hangay Zoltán: – Tisztelet és elismerés illeti a játékosaimat, mindent megtettek, de rosszul jöttünk ki a kétes szituációkból. Pontokért jöttünk a fővárosba, egyet szereztünk, emelt fővel távozhatunk.

GENESYS OSC ÚJBUDA–EPS-HONVÉD 9–15 (2–5, 2–3, 1–4, 4–3)

Nyéki Imre Uszoda, 400 néző. V: Kollár Gy., ifj. Kenéz Gy.

OSC: Fernandes – Baksa 1, Aranyi 1, BROEK 3, Gyárfás T. 1, Szalai 1, Varga B. Csere: Szitás (kapus), Illés, Várnai K. 1, Kerényi, Pető 1, Rossi, Nagy N. Edző: Kovács Róbert

HONVÉD: CSOMA – Vadovics 1, BENCZ 3, Hessels B., Ekler B. 3, Kiss B. 1, Simon H. 1. Csere: KEVI 4, Sugár 1, Fejős, Korner, Szépfalvi, Hessels S. 1. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 10/4, ill. 10/4

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Baksa (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Nagyon jól játszott a Honvéd. Ebben a szezonban már többször is megmutattuk, hogy tudunk jobban játszani is, de ez ma nem látszott, és sajnálom, hogy így fejezzük be ezt az alapszakaszt, azonban van még két mérkőzésünk.

Szivós Márton: – Játékosaim fantasztikus teljesítményt nyújtottak, le a kalappal előttük, annak ellenére, hogy nekünk már nem volt jelentősége ennek a mérkőzésnek. Sikerült felállniuk a csalódottságukból, hogy nem sikerült a négy közé jutni, de tanúbizonyságot tettek arról, hogy igazi sportemberek.

PVSK MECSEK FÜSZÉRT–KAPOSVÁRI VK 11–14 (2–4, 4–4, 1–2, 4–4)

Pécs, 300 néző. V: Tordai, Petik

PÉCS: GELENCSÉR – Reisz, Andrin, Kókai 1, Lajkó 1, Holl, Némethy 1. Csere: Fiedler 1, Cseh 1, SZABÓ G. 2, ROGACS 3, Divják 1, Vonhofer. Edző: Zlatko Rakonjac

KAPOSVÁR: KÓSIK – Dőry 2, BERTA 3, Fülöp, VINDISCH 2, JUHÁSZ-SZELEI 5, Hárai. Csere: Pellei F., Vörös, Bede 1, Pellei K. 1, Baj, Vadas. Edző: Surányi László

Emberelőny-kihasználás: 11/5, ill. 8/5

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 2/2

Kipontozódott: Pellei F. (30. p.), Fülöp (30. p.), Bede (31. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Baj (23. p.)

MESTERMÉRLEG

Zlatko Rakonjac: – A nézők számára szórakoztató lehetett a mérkőzés, de mindkét oldalon akadtak jelentős hibák a helyzetek kihasználásában. A látottakkal nem lehetek elégedetlen, készülünk a folytatásra, a rájátszásra.

Surányi László: – Tartottam ettől a meccstől, mert tudtam, hová jövünk. Legalább hat-hét nagy helyzetet kihagytunk. Ha azok közül párat bedobtunk volna, akkor sokkal korábban eldőlhetett volna a bajnoki pontok sorsa. Így pedig végig izgulhattunk.

METALCOM SZENTES–PANNERGY-MISKOLCI VLC 13–11 (3–1, 5–2, 2–5, 3–3)

Szentes, 100 néző. V: Rubos K., Tóth K.

SZENTES: PÁSZTI – HAJDÚ A. 3, Szatmári 1, Tóth Gy. 2, BOZÓ 3, Csorba 1, Asanyin 2. Csere: Makán, Vékony 1, Takács J., Horváth Á., Papp P., Molnár B. Edző: Kis Gábor

MISKOLC: Grieszbacher – Tőzsér, Várkonyi 1, OLTEAN 3, Ágh 1, Simon B., NYÍRI B. 2. Csere: SZABÓ G. (kapus), Mészáros B. 1, Rossi G. 1, Bikki-Petró 1, Vismeg B. 1. Edző: Kemény Kristóf

Emberelőny-kihasználás: 9/5, ill. 9/2

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Kis Gábor: – Nagyon jól kezdtük a találkozót, összeszedettek voltunk, komoly előnybe kerültünk, ám a harmadik negyedben elbizonytalanodott a támadójátékunk. Szerencsére az utolsó játékrészben vissza tudtuk venni a mérkőzés irányítását, és fontos győzelmet arattunk.

Kemény Kristóf: – Ez nem a mi napunk volt, ellenfelünk végig motiváltan, „élesen” vízilabdázott. Bár vissza tudtunk kapaszkodni a mérkőzésbe, de csoda kellett volna ahhoz, hogy meg tudjuk menteni ezt az összecsapást.

DVSE-MASTER GOOD–SEQOMICS SZEGED 8–9 (1–1, 2–3, 3–3, 2–2)

Debrecen, 400 néző. V: Bereczki M., Ádám F.

DVSE: KRÉMER – Somorjai 1, Pónya, GAGULIC 2, Macsi P., MACSI M. 4, Gluhaic. Csere: Rajna (kapus), Kis F., Mihov, Stefanidesz 1, Dienes, Berki, Borsos. Edző: Kádár Kálmán

SZEGED: DANKA – Sánta, Sziládi 1, BÓBIS 3, Nagy M. 1, KÜRTI 2, LEINWEBER 2. Csere: Gyovai (kapus), Pörge, Molnár B., Horváth V. Molnár L., Varga M., Báthory. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 5/4, ill, 8/1

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0

Kipontozódott: Kis F. (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Kádár Kálmán: – Gratulálok a Szegednek, ugyanakkor az én csapatom a szívét-lelkét kiadta magából ezen a meccsen, tényleg mindent megpróbáltunk. Azt mondták nekem az év elején, hogy nem szabad semmit sem mondanom, próbálom tehát magamat visszafogni. Éppen ezért inkább nem is mondok semmit, nagyon szépen köszönjük a szurkolóknak, hogy végig biztattak minket és a meccs után az előtérben is vastapssal fogadtak.

Kiss Csaba: – Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a Debrecennek, ma is bebizonyították a hazaiak, hogy az élvonalban a helyük. Nemcsak a játékerejük miatt, hanem azért is, mert igazi vízilabdaláz van a városban, ezt ma is megtapasztalhattuk. Mindkét csapatnak fontos volt a mérkőzés, ezúttal mi győztünk, de nagyon bízom benne, hogy megvalósítja ellenfelünk az álmát, és bent marad az ob I-ben.

Korábban játszották

UVSE–One Eger 8–15 (1–2, 1–2, 3–5, 3–6)

Csütörtökön játszották

BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom 8–14 (0–4, 3–5, 3–4, 2–1)