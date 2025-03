Már az első negyedben eldöntötte a BVSC elleni meccsét az FTC a férfi vízilabda ob I-ben

Példaértékű gesztus: hiába érkezett a világ legjobb férfi vízilabdacsapata a Laky uszodába, ahogy az idény összes BVSC-mérkőzésén, az FTC elleni rangadón is ingyenes volt a belépés. Meg is telt a lelátó, még a felső sorokban is nehezen lehetett helyet találni, elvégre a csütörtöki találkozó nem csupán a veretes ellenfél miatt volt különleges a zuglóiaknak, az elődöntőért folytatott harcban minden pontra égető szükségük van. Nem véletlenül mondta Varga Dániel, hogy csapata a címvédő ellen is igyekszik felvállalni a kezdeményezést, ugyanakkor hozzátette, a beúszó ferencvárosi centereket nagyon nehéz féken tartani.

Nem is lehetett: Vigvári Vendel megnyitotta a gólcsapot, Fekete Gergő szépen kijátszott fórt húzott a kapuba, Nagy Ákos lendületből lőtte át a zónát, Dusan Mandics pedig egy az egyben verte meg a védőjét. Nyolcpercnyi játék után 4–0-ra vezettek a magas fordulatszámon pörgő zöld-fehérek, de a hazai közönség lelkesedése nem hagyott alább, már a kiharcolt fórokat is megünnepelték.

Hát még amikor Konarik Ákos bevágta az ötméterest! A második negyed elején megtörte a jeget a BVSC, amelynek akcióból alaposan meg kellett küzdenie a lövőhelyzetért, a vendégek ugyanis az átlövésekre és a bejátszásokra is figyeltek. Kettős emberelőnyben megtalálták a rést a zuglóiak, csakhogy az ellenállhatatlan Mandics keretbe foglalta a gólt: előtte elhajlásból pattintott a léc alá, míg a következő támadást káprázatos svédcsavarral zárta le.

Biztos, ami biztos, a ferencvárosi kapuban Szakonyi Dániel is hozzátette a magáét, így már a nagyszünet előtt kinyílt az olló, ellépett öttel az FTC. A túloldalon Korom Dániel váltotta Gyapjas Viktort, de a tankönyvbe illően megjátszott fórok végén ő is gyakran kiszolgáltatott helyzetbe került. Nyéki Balázs jó érzékkel kért időt az első félidő utolsó támadása előtt, játékosai pedig megvalósították a varázstáblán felvázoltakat, Nagy Ákos már-már lehetetlen szögből villant meg.

A hangulat a régi idők pólórangadóit idézte: a ráúszás után Jansik Dávid gólját énekelték meg a hazai szurkolók, míg a vendégtábor Manhercz Krisztián nevét foglalta rigmusba, miután hajszálpontos átlövéssel mattolta a kapust. A BVSC-nek volt tartása, Szeghalmi Zsombor például szépségdíjas megoldással ugrasztotta talpra a közönséget, és Tátrai Dávid emberelőnyös befejezése sem volt csúnya. Más kérdés, hogy mindkettőre dudaszós góllal válaszolt az alapszakaszgyőztes Fradi, amely 14–8-as sikerével továbbra is hibátlan a bajnokságban.

Még az is előfordulhat, hogy repetázhatnak a drukkerek: ha az elődöntőben összekerül a két csapat, hat nullás ferencvárosi előnyről kezdődik az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc.

FÉRFI VÍZILABDA OB I, 24. FORDULÓ

BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom 8–14 (0–4, 3–5, 3–4, 2–1)

Laky uszoda, 600 néző. V: Kun Gy., Kovács Cs. T.

BVSC: Gyapjas V. – TÁTRAI D. 2, KONARIK 2, Csacsovszky E., Kovács P., Csapó M., Gál D. Csere: Korom (kapus), Jansik D. 1, Ekler Zs., Mészáros M., Csacsovszky A., SZEGHALMI 3, Tátrai T. Edző: Varga Dániel

FTC: SZAKONYI – VIGVÁRI VENDEL 2, Argiropulosz 1, Di Somma 1, Molnár E., MANDICS 4, Jansik Sz. Csere: Nagy Ádám, Manhercz K. 1, FEKETE G. 3, NAGY ÁKOS 2, Vismeg Zs., Lugosi. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 13/5, ill. 13/6.

Kettős emberelőny-kihasználás: 2/2, ill. –.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott: Nagy Ákos (18. p.), Molnár E. (30. p.), Nagy Ádám (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Beleálltunk a küzdelembe, de pontatlanok voltunk, az elején átgázolt rajtunk a Ferencváros. Gyorsabb és élesebb volt az ellenfél, ám nem mondhatom, hogy mi rosszul játszottunk, nagyon tetszett a srácok hozzáállása. Erre a találkozóra is egy folyamat részeként tekintettünk, a vereség ellenére ezzel az akarattal kell mennünk tovább.

Nyéki Balázs: – A játék minden elemével elégedett vagyok. A végére pontatlanabbá váltak a lövéseink, összességében viszont nagyon jól játszottunk. Brusztos, de sportszerű mérkőzés volt, a látottak alapján nagyobb is lehetett volna a különbség a két együttes között. Csapatként működtünk jól, kiemelkedő volt a védekezésünk, büszke vagyok a játékosokra.