Hat nap alatt hat mérkőzés vár a női vízilabda-válogatottra

„Addig könnyű jókedvűnek lenni, amíg nincs ellenfél…” – tréfálkozott női vízilabda-válogatottunk szövetségi kapitánya, Cseh Sándor, amikor az egyik edzés után az összetartások hangulatáról kérdeztük. Nos, keddtől már ellenfelek is lesznek, nem is akármilyenek: a világkupa-selejtező A-csoportjában sorrendben a házigazda görögökkel, az olimpiai bajnok amerikaiakkal és a világbajnok spanyolokkal találkozunk. Aztán következik újabb három mérkőzés, ráadásul mindez hat nap leforgása alatt, vagyis pihenő nélkül. Ha valamikor, most tényleg lehet modellezni a sorozatterhelést.

„Aki túl sokat gondolkozik a jövőn, annak nincs jelene – hangsúlyozta Cseh Sándor. – Építkezni szeretnénk, de nem tudjuk, mi lesz egy hónap vagy két év múlva. Elindultunk egy úton, viszont nem tekintünk túlságosan előre, mert a sportoló attól sportoló, hogy nap mint nap szüksége van sikerélményre. A mindenkori magyar válogatottnak az ellenfél játékerejétől függetlenül győzelemre kell törekednie, és bár nem a görögországi torna határozza meg, hogy mire leszünk képesek a következő ciklusban, azért értékmérő lesz.”

Amikor megkapta a bizalmat az elnökségtől, fiatalítást ígért Cseh Sándor, ennek megfelelően az Alexandrupoliban szereplő csapat átlagéletkora mindössze 21 év, a párizsi olimpikonok közül öten maradtak hírmondónak. A szövetségi kapitány mégsem nevezi kísérleti keretnek a jelenlegit, már csak azért sem, mert a fiatalok alaposan megdolgoztak a bizalomért, a korosztályos világversenyeken évről évre letették a névjegyüket.

„Teljesen mindegy, hogy tizennyolc vagy harmincnégy év az átlagéletkor, meg kell találnunk a legjobb játékosokat a világbajnokságra – utalt a nyári szingapúri tornára Cseh Sándor. – Mindenkinek más az útja, összességében elégedett vagyok a látottakkal, a lányok edzésmunkájával és hozzáállásával. Ha valaki most nincs a keretben, de tavasszal jól játszik, visszakerülhet a válogatottba, de ez nem magától értetődő. Fontos lesz, hogy a világkupa után jól dolgozzuk fel a tanulságokat, ez kell ahhoz, hogy fejlődjünk a vébéig.”

A háromhetes felkészülés során Rotterdamot is megjárta a női válogatott, Cseh Sándor szerint „elemeire bontották” a játékot, és igyekeztek felkészülni az új szabályokból adódó változásokra és az ellenfelekre is: a görögök hazai medencében aligha adják könnyen a győzelmet, a spanyolok összeszokott kerettel érkeznek, míg az amerikai fiatalok (köztük 2008-as és 2009-es születésű játékosok) bizonyítanák, hogy van élet az aranygeneráció után.

NŐI VÍZILABDA VILÁGKUPA

SELEJTEZŐ

Január 14., kedd

A-csoport

14.00: Egyesült Államok–Spanyolország

18.00: Görögország–Magyarország

B-csoport

16.00: Izrael–Olaszország

20.00: Hollandia–Ausztrália