A spanyolok legyőzésével kezdték vízilabdázóink a bukaresti vk-selejtezőt

A kísérletezés jegyében kezdődött el a férfi vízilabdázók világkupa-selejtezője Bukarestben – nem csupán azért, mert az olimpiát követő első világversenyre a megszokottnál fiatalabb kerettel érkeztek a válogatottak. A vasárnapig tartó tornát már az új szabályok szerint rendezik meg: csökkent a támadóidő, a kiállított játékosok is hamarabb visszatérhetnek a kötelek közül, sőt, a pálya is rövidebb lett. Ebből következik, hogy a támadások száma is megnőtt, amiből már az amerikai–japán (19–17) nyitányon ízelítőt kapott a közönség, a két csapat több mint nyolcvan lövéssel próbálkozott.

Ehhez képest az esti magyar–spanyolon gól nélkül pergett le az első három perc, esemény ugyanakkor volt bőven, Csoma Kristóf például bravúrokkal bizonytalanította el a spanyol lövőket. Első mérkőzés ide vagy oda, hamar elérték a felek az üzemi hőfokot, elvégre a szokatlan lebonyolításból és a hármas csoportokból adódóan a torna további alakulását is meghatározta az ütközet. Nem is finomkodtunk a spanyolokkal, keménykötésű centereik olyan szoros őrizetet kaptak, hogy szabadulni is alig tudtak, nemhogy labdához jutni.

A klasszismegoldásokra persze nincsen ellenszer, Bernat Sanahuja átemelős gólja és Álvaro Granados ejtése egyaránt ilyen volt, csakhogy a kettő között hosszú perceken át az történt a vízben, amit a mieink elterveztek. Akkora gólokat lőttünk ötméteresből, hogy a hálótartó vasról pattant vissza a labda, gyorsan elléptünk hárommal, de ekkor még nem tudtuk leszakítani az Európa-bajnokot.

A tornára csapatkapitánnyá avanzsáló Manhercz Krisztián viszont bődületes erejű átlövésekkel jelezte, hogy vállalja a vezérszerepet. A külső körről rendkívül hatékonyak voltunk, aztán idővel bejátszásokkal is próbálkoztunk, de azokat olvasták a spanyolok. A centerként is ficánkoló rutinos bekk, Angyal Dániel ekkor még nem kapott ötméterest, pedig reklamálta, hogy a labdával együtt a kezét is elütötték, a nagyszünet után viszont már befújták neki az egyértelmű büntetőt.

Merthogy a megúszásból kialakuló ziccernél nemigen lehet mást ítélni. A magyar válogatott a harmadik negyedben ritmust váltott, fegyelmezett védekezésből gyors támadásokat vitt végig, amelyeket így vagy úgy, de többnyire góllal zárt le. Hátul Csoma Kristóf nagyon elkapta a fonalat, elöl Vigvári Vendel a kapásszélről és középről is megnézte magának a jobb felsőt, az említett ötméteres után már 9–5-re vezettünk.

Miközben a spanyolok szinte egyáltalán nem tudtak érvényesülni akcióból, a hat gólig jutó Manhercz alaposan belőtte Unai Aguirrét, akinek néhány kulcsember hiányában nehezebb dolga volt, de mégiscsak a világ egyik legjobb kapusa. Négy és fél perccel a vége előtt elléptünk öttel, ekkor nem úgy tűnt, hogy lesz miért izgulnunk, ám az ibériaiak megrázták magukat, hét a hat elleni játékból egyetlen gólra zárkóztak.

„Figyeljetek, nincs kapus!” – mondogatták egymásnak a magyar játékosok, David Martín ugyanis védekezésben sem hozta vissza Aguirrét (az új szabályok értelmében megtehette), és bár Manhercz ejtése célt tévesztett, Pol Daura valamit nagyon benézett, tizenöt másodperccel a vége előtt egész pályáról próbálkozott. Csoma könnyedén védett, a mieink 12–11-es győzelmükkel nagy lépést tettek a csoportelsőség felé, amelyet kedd délután a franciák ellen ki is harcolhatnak.

Férfiválogatottunk ott folytatta Bukarestben, ahol Zágrábban abbahagyta – és ez még mindig csak a kezdet.

FÉRFI VÍZILABDA-VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, BUKAREST

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 12–11 (4–3, 2–2, 4–1, 2–5)

Bukarest, 200 néző. V: Sztavridisz (görög), Bura (horvát)

MAGYARORSZÁG: CSOMA – Ekler Zs., MANHERCZ 6, Angyal, Kovács P., VIGVÁRI VENDEL 3, BURIÁN 2. Csere: Nagy Ádám, Molnár E., Varga V., Tátrai D., Nagy Ákos 1, Bedő. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

SPANYOLORSZÁG: Aguirre – Biel Lara, GRANADOS 3, Blasco, Asensio, SANAHUJA 5, Bustos. Csere: Pérez, Casabella, Larumbe, Daura 1, Valls 1, Valera 1. Szövetségi kapitány: David Martín

Emberelőny-kihasználás: 7/5, ill. 10/2

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 3/3

Kipontozódott: Varga V. (24. p.), Tátrai D. (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Három és fél negyeden át nagyon jól ment, védekezésben kimondottan stabilak voltunk. Tetszett, ahogy játszottunk, mert ez sokszor tényleg játék volt, nem csak harc, de tanulság, hogy meg kell tanulni kezelni az ötgólos előnyt.

A hétfői játéknap másik mérkőzésén

C-csoport: Egyesült Államok–Japán 19–17

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport: Franciaország, Spanyolország, MAGYARORSZÁG

B-csoport: Görögország, Szerbia, Montenegró

C-csoport: Románia, Japán, Egyesült Államok

D-csoport: Horvátország, Grúzia