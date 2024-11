Varga Zsolt szerint hétfőn egy új vízilabda-válogatott építése kezdődik

„A mostani keret gerincét adó fiatalok túlnyomó többsége játszott a kifejezetten jól sikerült januári, zágrábi Európa-bajnokságon. Hozzájuk csatlakozik még egyrészt néhány rutinos társ, akiknek komoly szerepe lesz abban, hogy stabilitást adjanak a csapat játékának. Továbbá meghívtam több olyan játékost, akikkel tavaly ősszel már elkezdtünk építkezni – a cél már akkor is az volt, hogy hosszabb távra rakjuk le az alapokat. Ezek az edzések pedig már azt a közvetlen célt is szolgálják, amit a legutóbbi sajtótájékoztatón is megfogalmaztam: meg akarom találni azokat a szent őrülteket, akik nem kerülhetnek olyan helyzetbe, amelyből ne akarnának, tudnának pozitív energiákat nyerni, és akik a győzelem érdekében képesek a legmagasabb szinten koncentrálni, a csapatért pedig minden energiájukat mozgósítani” – idézte a magyar szövetség szerdai közleménye a szakembert.

A november végi egynapos összetartást követően decembertől készül majd hosszabban együtt a válogatott, amely január 7. és 12. között Bukarestben játszik a világkupa selejtezőjében. Az akkori keretet december elején hirdeti ki a kapitány.

A VÁLOGATOTT KERETBE MEGHÍVOTT JÁTÉKOSOK

Angyal Dániel (Marseille), Bányai Márk (Szolnok), Batizi Benedek (Vasas), Burián Gergely (Barceloneta), Danka Benedek (Szeged), Ekler Zsombor (BVSC), Fekete Gergő (FTC), Gyapjas Viktor (BVSC), Konarik Ákos (BVSC), Kovács Péter (BVSC), Lugosi Csongor (FTC), Manhercz Krisztián (FTC), Molnár Erik (FTC), Nagy Ádám (FTC), Nagy Ákos (FTC), Szakonyi Dániel (FTC), Szépfalvi Gergely (Honvéd), Tátrai Dávid (BVSC), Varga Vince (FTC), Vigvári Vendel (FTC), Vigvári Vince (Barceloneta), Vismeg Zsombor (FTC)