Férfi vízilabda ob I: a Ferencváros gólzáporos mérkőzést nyert meg a Szolnok ellen

Gyors átadás a megúszó centernek, megnyert párharc a bekk ellen – ötméteres vagy gól. A jól bevált receptet tökéletesen alkalmazta az FTC a Szolnok elleni rangadó első negyedében, a címvédő zöld-fehérek nem sokat teketóriáztak, labdaszerzés után egy-két húzásból ziccerbe kerültek. Nyéki Balázs együttese az évadban a korábbinál is jobban épít a sebességére, a befejezésekhez pedig már nem kell kotta, virtuóz klasszisok alkotják a bivalyerős keretet.

A szolnokiak viszont nem azért érkeztek a fővárosba, hogy statisztáljanak nekik. A Dózsa üde színfoltja a bajnokságnak, Zerinváry Lóránd és Kovács Gergő kapáslövései ezúttal is élményszámba mentek, váratlan megoldásokkal bizony még Vogel Somát is lehet mattolni. A túloldalon Bányai Márk próbálta állni a sarat, többek között Sztilianosz Argiropulosz ejtésénél is résen volt, emberhátrányban pedig kimondottan jól védekeztek a vendégek. A két balkezes bombázó, Vámos Márton és Dusan Mandics viszont felhúzta a csúzlit, a nagyszünetben négy góllal vezetett a házigazda, amely szokásához híven a harmadik negyedben sem tervezett lassítani.

Mindent megpróbált a Szolnok, azért támadott, hogy visszajöjjön két gólra – ehhez képest visszaállt a négygólos különbség, miután Vámos labdát szerzett, Jansik Szilárd pedig ballal átvette, jobbal bepaskolta a labdát. Nyéki Balázs időkérése után Manhercz Krisztián révén már öt volt közte, majd a játékrész utolsó másodpercében Argiropulosz villant meg, a látványra is adott a Fradi. Hangay Zoltán azt kérte csapatától, hogy a záró szakaszban is legyen tartása, nyolc perc alatt öt gólt lőtt a Szolnok, de hátul nem tudta lefékezni a Ferencváros klasszisait.

A Ferencváros címvédőhöz méltó játékkal 21–14-re győzött, így immár egyedüli veretlen együttesként vezeti a férfi vízilabda ob I tabelláját, de a hetedik mérkőzésükön az első vereségüket elszenvedő Tisza-partiaknak sincs miért szégyenkezniük. A szurkolók jól szórakoztak, a támadásban látottakra bátran építhet a két csapat.

Az EPS-Honvéd magabiztosan, 12–9-re győzött a Szeged vendégeként, a fővárosi együttes már a félidőre eldöntötte a meccs sorsát. Két negyed után 8–4-re vezetett – a Honvéd ezzel hetedik bajnokiján a hatodik győzelmét aratta. Az OSC 5–0-s első negyeddel alapozta meg egri sikerét. Az UVSE Pécs elleni győzelméből Baksa János négy góllal vette ki a részét, ezzel ő volt a mezőny legeredményesebb játékosa.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

Alapszakasz, 7. forduló

FTC-TELEKOM–SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER 21–14 (4–2, 5–3, 6–4, 6–5)

Komjádi uszoda, 500 néző. V: Kovács Cs. T., Csanádi

FTC: Vogel Soma – Di Somma 2, ARGIROPULOSZ 3, MANHERCZ K. 3, Német T., MANDICS 4, Varga Vince. Csere: Szakonyi (kapus), FEKETE G. 2, Vámos 2, Molnár E., JANSIK SZ. 3, Vigvári Vendel 1, Vismeg Zs. 1. Edző: Nyéki Balázs

SZOLNOK: Bányai – KOVÁCS GERGŐ 5, Vámosi, Schmölcz 1, Bedő 1, Kakstedter, ZERINVÁRY 3. Csere: Józsa (kapus), Cseh M., Szabó II Bence 1, KRASZNAI 3, Teleki, Simon D., Böröczky. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 11/5, ill. 9/6

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. –

Kipontozódott: Vámosi (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Az elején is domináltunk, magabiztosan, sok gólt szerezve nyertünk. A tizennégy kapott gól nem néz ki jól, hamarabb is eldönthettük volna a mérkőzést, de összességében elégedettek lehetünk. Nehezebb koncentrálni, amikor nagy különbséggel vezetünk, viszont ez visz minket előre, nem veszíthetjük el a fonalat védekezésben.

Hangay Zoltán: – A huszonegy kapott gól sok, a tizennégy lőtt nagyon jó. Örülök, hogy akkor sem adták fel a srácok a meccset, amikor szétnyílt az olló. Nekünk elsősorban magunkkal kell foglalkoznunk, nem a Ferencvárost kell megvernünk, amely fizikailag nagyon erős – edzésnek is tökéletes volt a mérkőzés a következő erőpróbáink előtt.

ZUE.HU SZEGEDI VE–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 9–12 (1–4, 3–4, 1–3, 4–1)

Szeged, 250 néző. V: Petik A., Bereczki

SZEGED: Danka – Leinweber 1, Bóbis B., NAGY M. 2, Sánta, Kürti 1, Sziládi 1. Csere: Horváth V., SPITZ 2, Pörge 1, Varga M., Kasza, Boskovic 1. Edző: Kiss Csaba

HONVÉD: CSOMA – SUGÁR 3, HESSELS B. 3, EKLER B. 2, Fejős, Gregor, Vadovics 1. Csere: BENCZ 2, Szépfalvi, Simon H., Nyíri, Kevi 1, Udvardi. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 12/7, ill. 10/5

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Gregor (14. p.), Szépfalvi (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – Az őszi szezonban négyből négy mérkőzést nyert meg ellenünk a Honvéd. Az eredmény csalóka, mert a fővárosiak minden tekintetben felülmúltak bennünket. A gyenge kezdés miatt különösen bosszús vagyok, az első negyedben fegyelmezetlenül, körülményesen vízilabdáztunk.

Szivós Márton: – Nehéz helyzetben voltunk a mérkőzés előtt, ezért engem is meglepett játékosaim fantasztikus teljesítménye. Hiányérzetem csupán a negyedik negyedben látottak miatt van, amikor a biztos vezetésünk tudatában kiengedtünk.

UVSE–PÉCSI VSK-MECSEK FÜSZÉRT 15–10 (4–2, 3–4, 5–1, 3–3)

Komjádi uszoda, 60 néző. V: Fodor R., Kollár Gy.

UVSE: CSISZER – BAKSA J. 4, Herczeg 1, HEGEDŰS CS. 3, Tóth K. 1, Kovács K. 1, Korbács 1. Csere: ALEKSZEJEV 3, Kedves, Gidófalvy, Pintér N., Hegedűs Z. 1, Labik. Edző: Vincze Balázs

PÉCS: Gelencsér – LAJKÓ 2, Imre K. 2, Andrin, Reisz, HOLL 3, Rogacs. Csere: Volnhofer, Kondor Zalán, Némethy, Cseh A., SZABÓ GERGŐ 2, Vidovenyecz 1. Edző: Zlatko Rakonjac

Emberelőny-kihasználás: 14/8, ill. 12/3

Kettős emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 3/2, ill. –

Kipontozódott: Némethy (16. p.), Reisz (23. p.), Herczeg (24. p.)

MESTERMÉRLEG

Vincze Balázs: – Megvalósítottuk, amit szerettünk volna. Csiszer Vince jól védett, elöl minden helyzetért megdolgoztak a fiúk. A második negyedben elléphettünk volna, akkor valami hiányzott, de a harmadik negyedben megint elmentünk, és már csak tartani kellett az eredményt – százszázalékos erőbedobásra volt szükség, hogy megverjük a Pécset.

Zlatko Rakonjac: – A hazaiak fejben jobban felkészültek a mérkőzésre, gyorsan, sok mozgással játszottak. A második negyed elejéig irányítottak, utána visszajöttünk, de a harmadik negyedben kihagytunk két-három helyzetet, majd kaptunk három gyors gólt – nagyjából ekkor dőlt el a meccs. A negyedik negyedben nem tudtunk felzárkózni, több emberelőnyt sem használtunk ki.

DIGI Eger–Genesys OSC Újbuda 8–15 (0–5, 4–1, 2–6, 2–3)

17.00: BVSC-Manna ABC–Kaposvári VK

17.00: Metalcom Szentes–DVSE-Master Good