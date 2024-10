Férfi vízilabda BL: súlyos vereséggel kezdett a Vasas a Barceloneta otthonában

SZLOBODAN NIKICS SEM ÉRTETTE, mi történik a vízben. A Vasas edzője felváltva fogta a fejét és dühöngött, de hiába kért időt, nem tudta megállítani csapatát a lejtőn. A játék minden elemében alárendelt szerepet játszottak a fővárosi piros-kékek, bármivel próbálkoztak, a házigazda Barceloneta klasszisai azonnal megtalálták rá az ellenszert.

A Bajnokok Ligájába tizenkét év után visszatérő Vasas nehezebb erőpróbával aligha kezdhette volna az elitsorozatot. A katalán sztárcsapat eddig sem volt gyenge, de a nyáron többek között Álvaro Granadossal, valamint két magyarral, Vigvári Vincével és Burián Gergellyel erősödött – utóbbi éppen a Vasastól érkezett, a pálmafák tövében immár ellenfélként üdvözölte barátait. A medencében viszont nem kaptak szívélyes fogadtatást az angyalföldiek, a Barceloneta ugyanis azonnal rátaposott a gázpedálra, az első negyedben eldöntötte a mérkőzést.

A hazaiak gyors játékkal, sok mozgással őrölték fel a Vasast, klasszikus centerük, Roger Tahull akciógóllal kezdett, a középre előszeretettel beúszó Granados pedig futószalagon lőtte a ziccereket. Miközben Lévai Márton rendszerint kiszolgáltatott helyzetbe került, az eltiltását töltő Unai Aguirrét helyettesítő Nic Porternek ritkán kellett játékba avatkoznia, a bekkek ugyanis elvégezték a piszkos munkát. Martín Famera szorításában nehezen tudott érvényesülni Batizi Benedek, lefordulni nem lehetett a katalánokról, maradtak tehát a távoli átlövések, amelyek többnyire a blokkban haltak el.

Ha már a Vasasnak nem volt esélye a bravúrra, legalább Vigvári Vince jól játszott, parádés ejtésgóllal is jelentkezett – a nevét viszont még nem tanulták meg helyesen kiejteni Barcelonában, a helyszíni műsorközlő Vincseként emlegette. Az elején még bőszen trombitáltak a hazai szurkolók, aztán elcsendesedtek ők is, meg a mérkőzés is, a nagyszünetben már hét gól volt közte.

Miután a második negyed végén a mérkőzésen először létszámfölényt alakított ki a Vasas, Dala Döme pedig a rutinos Felipe Perronéról lőtt gólt, titkon reménykedtünk a valamivel szorosabb folytatásban, de a Barceloneta nem hagyta, hogy vérszemet kapjanak az angyalföldiek. Hogy mást ne mondjunk, a harmadik negyed elején Tahull két védővel a nyakán lőtt újabb akciógólt, majd Bernat Sanahuja álompasszából volt eredményes – ehhez persze az is kellett, hogy két méteren üresen maradjon.

A Vasas fiataljai próbálkoztak becsülettel, de nem voltak pariban a Barcelonetával, amely 18–7-re győzött, a látottak alapján ilyen különbséggel is megérdemelten.

Már csak az a kérdés: tényleg ez a realitás?

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

C-CSOPORT

Barceloneta (spanyol)–VasasPlaket 18–7 (5–1, 4–1, 6–2, 3–3)

Barcelona, 400 néző. V: Peris (horvát), Colombo (olasz)

BARCELONETA: PORTER – VIGVÁRI VINCE 3, GRANADOS 4, BIEL 2, TAHULL 4, Sanahuja 1, Perrone. Csere: Delmas (kapus), Munarríz 1, FAMERA, Bustos 1, Burián 1, Valls 1. Edző: Elvis Fatovic

VASAS: Lévai – Dala D. 1, Bátori 1, DJURDJICS 2, Batizi 1, Lakatos S. 1, Dedovics 1. Csere: Sélley-Rauscher, Gábor L., Randjelovics, Gaszt, Mijics. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 9/3, ill. 9/1

Kettős emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 2/1

Kipontozódott: Vigvári Vince (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Elvis Fatovic: – A fegyelmezett védekezésünkkel megalapoztuk a sikerünket. Az első két negyedben kihasználtuk a gyorsaságunkat támadásban, ennek köszönhetően sikerült ellépnünk a Vasastól. A győzelemnek örülök, a különbség nem számít, ez még csak az első mérkőzés volt a csoportban. Készülünk tovább, biztos vagyok benne, hogy Budapesten a Vasas ellen is nehezebb dolgunk lesz.

Szlobodan Nikics: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz Barcelonában játszani, a világ egyik legjobb csapatával találkoztunk, de arra azért nem gondoltunk, hogy kilenc egyes hátrányba kerülünk. Nem sikerült jól felkészülnünk a mérkőzésre, viszont legalább értékes tapasztalatot szereztünk… Előre kell tekintenünk, és reménykedni abban, hogy hazai medencében jobb teljesítményre leszünk képesek.