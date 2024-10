A Szolnok edzője szerint a szív diadala volt a Mladost elleni siker

„Mindenki egytől egyig elképesztő teljesítményt nyújtott, azt hiszem, ilyen fantasztikus közönség előtt először játszottunk, amióta itt vagyok. Az elején egy picit beragadtunk, utána viszont domináltuk a meccset, a végén a horvátok fordítottak, de visszajöttünk, nem érdemeltünk volna vereséget. Erről a találkozóról a szívet emelném ki” – nyilatkozta a szakember az ötméteresekkel megnyert összecsapást követő sajtótájékoztatón.

Hozzátette, az, hogy a csapatkapitány Kovács Gergő nem tudta vállalni a játékot, talán még egy kis pluszenergiát is adott a játékosoknak.

A hazaiak utolsó ötméteresét a klub saját nevelésű játékosa, a 17 éves Cseh Maxim értékesítette:

„Eddig is jól játszottunk a szezonban, de most egy olyan csapattal találkoztunk, amelyben a fél horvát válogatott ott van. Nem voltunk megilletődve, mindent beletettünk a meccsbe és ez ki is jött, ez a két pont rendkívül értékes lesz majd, hiszen szeretnénk továbbjutni a csoportból. Büszkék lehetünk egymásra edzők, játékosok és a szurkolók egyaránt” – fogalmazott a fiatal pólós.

A Tisza-partiak a jövő heti második fordulóban a német Duisburg otthonába látogatnak.

A négy négycsapatos csoportból az első két-két együttes jut tovább a nyolcadöntőbe, amely a Bajnokok Ligája csoportköréből átkerülő gárdákkal válik teljessé.