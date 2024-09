Férfi vízilabda BL: háromgólos előnyről kapott ki a BVSC a selejtezőben

„Az a célunk, hogy kiadjuk magunkból, ami bennünk van. A vágyunk pedig az, hogy győzzünk is” – jelentette ki határozottan Varga Dániel, mielőtt a BVSC elutazott a férfi vízilabda Bajnokok Ligája kragujevaci selejtezőjére. A zuglóiak új edzője tétmérkőzésen péntek este irányította először csapatát, amely rögtön a legnehezebb erőpróbával kezdte a tornát: telt házas, fanatikus szerb közönség előtt kellett helytállnia az olimpiai bajnokokkal erősítő Radnicski ellen.

Idény eleji finomkodás helyett egymásnak estek a csapatok, Konarik Ákos sajnos korán megsérült, és utána is szinte minden támadásból született ítélet – legalább gyakorolhatták az emberhátrányokat az újjáalakuló zuglóiak…

No meg az ötmétereseket is: Csacsovszky Erik nem hibázott, Tátrai Dávidét viszont ujjbeggyel védte Radoszlav Filipovics, aki a párizsi olimpia végjátékában mutatott teljesítményét a klubidényre is átmentette. Kollégájára sem lehetett panasz, Gyapjas Viktor egy-egy bravúrja után már azt figyelte, hogy kit indíthat, a szerbek masszív védekezésére ugyanis a lendületes játék volt az ellenszer. Csapó Miklós villanásaival le is dolgozta kétgólos hátrányát a BVSC, és bár a Radnicski ismét lépéselőnybe került, a nagyszünet előtt szenzációs összjáték végén Tátrai egyenlített.

Érződött az összeszokottság hiánya a szerbeknél, csapatként egyértelműen föléjük kerekedtek a zuglóiak, Mészáros Mátyás révén a vezetést is átvették. Hiába emésztett fel nagy energiákat a védekezés, a befejezésekre is maradt kraft, Csacsovszky átadása és Ekler Zsombor fineszes megoldása egyaránt oktatófilmbe illett. A harmadik negyed végén már kettő volt ide, sőt, miután Petar Jaksics nemes egyszerűséggel kiejtette a kezéből a labdát, gyors kontrából Mészáros növelte az előnyt. Ezekben a percekben nem nagyon tudták a kragujevaciak, milyen rendezvényen vannak, de Párizsban megtanultuk, hogy a szerb csapatokat sohasem szabad temetni.

Azért a 9–6 jól mutatott a záró negyed előtt, csakhogy alig három perc alatt 9–8 lett belőle, vagyis nem maradtunk izgalmak nélkül a végjátékban. A szurkolók csavartak egyet a hangerőn, a kapufa is a hazaiakkal volt, Filipovics eksztázisban védett. Egyenlített a Radnicski, úgyhogy nagyon kellett volna a gól, de Csapó lövését blokkolták, az elnyűhetetlen Dusko Pijetlovics pedig öt másodperccel a vége előtt megnyerte a meccset a szerbeknek.

Mindent kiadott magából a BVSC, karnyújtásnyira volt a bravúrtól, de 10–9-re kikapott a torna nyitányán – szombat este viszont máris javíthat.

VÍZILABDA

FÉRFIAK, BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, B-CSOPORT

SPD Radnicski (szerb)–BVSC-Zugló 10–9 (2–1, 2–3, 2–5, 4–0)

Kragujevac, 1000 néző. V: Severo (olasz), Gómez (spanyol)

RADNICSKI: R. FILIPOVICS – Drasovics 1, Dadvani 1, N. JAKSICS 1, MURISICS 2, F. Jankovics 1, Sztanojevics 1. Csere: P. Jaksics 1, PIJETLOVICS 2, M. Jankovics, Gavrilovics, Vickovics. Edző: Uros Sztevanovics

BVSC: GYAPJAS V. – Jansik D., Konarik, TÁTRAI 2, Kovács P., Csacsovszky E. 1, CSAPÓ M. 2. Csere: Szeghalmi 1, Ekler Zs. 1, Bundschuh, MÉSZÁROS M. 2, Gál D. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 17/9, ill. 14/1. Gól – ötméteresből: –, ill. 2/1. Kipontozódott: Gál D. (25. p.), Kovács P. (26. p.), Sztanojevics (30. p.), Jansik D. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Büszke vagyok a játékosaimra, a jelenlegi tudásuk legjavát nyújtották. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban domináltunk, de a végére elfogytunk, egy kis rutin is hiányzott. Az ilyen mérkőzéseken sokat fejlődhetünk.