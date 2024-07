Férfi vízi: lefékeztük a lendületes horvátokat

A világbajnoki címvédő horvátok sztárja, Loren Fatovic a vasárnapi mérkőzésen is igazolta klasszisát, négy gólt lőtt a mieinknek. Nem véletlen, hogy a szurkolók körében is ő volt a legnépszerűbb a meccs után, de arra is szakított időt, hogy beavasson minket, hol tart a horvát válogatott az olimpiai felkészülésben. „A felkészülés első szakaszában járunk, még nem vagyunk csúcsformában. Eddig inkább erősítettünk, mostantól több mérkőzést játszunk majd – mondta a 27 éves Fatovic, aki a saját teljesítményét rendkívül szerényen értékelte. – Kihagytam néhány helyzetet az első félidőben, úgyhogy nekem is kell még javulnom… Jó érzés, hogy a győzelmünkkel örömet okoztunk a közönségünknek, mindig nagyszerű és megtisztelő lehetőség, ha a magyarokkal játszhatunk, gyakorolhatunk. Varga Dénes, Zalánki Gergő, Vámos Márton: mindhárman a világ legjobbjai közé tartoznak, és még sorolhatnám a neveket.”

S ha már legjobbak: Fatovic hangsúlyozta, hogy nagyon örülnek a rutinos horvát balkezes, Maro Jokovic visszatérésének, és azt is elárulta, hat-hét csapatot tart esélyesnek az olimpián, amelyek közül nem tudna kiemelni egyet. Hozzátette, élete legnehezebb tornája lesz a párizsi, de mindent megtesznek, hogy a játék minden elemében tovább javuljanak a rajtig.